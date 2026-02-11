ERA: Tepelná čerpadla od 6 kW do 1,6 MW pro dům i teplárnu
Značka ERA zatím není mezi tepelnými čerpadly příliš známá, ale to se může brzy změnit. Za vývojem čerpadel ERA stojí firma Photomate, která má s technologií z Číny dlouholeté zkušenosti – třeba jako value-added partner společnosti Huawei. ERA je tak spojení českého vývoje, čínské výroby a evropského servisu.
O tepelných čerpadlech ERA jsme na veletrhu Infotherma 2026 hovořili s Lukášem Frčkou, produktovým manažerem firmy Photomate. Zajímají vás podrobnosti? Pusťte si celý rozhovor.
Čerpadla ERA používají chladivo R290 (propan), které má nízký potenciál globálního oteplování a odpovídá nové legislativě. I přes přírodní původ má určitá bezpečnostní omezení, ale ERA je řeší například detekcí úniku nebo jasně danými instalačními pravidly. Kromě ekologického provozu nabízí ERA i vysokou účinnost srovnatelnou s top evropskou konkurencí.
Výkonové řady jsou rozděleny do dvou segmentů: ERA Pro (6–16 kW) pro domácnosti a ERA Master (50 a 100 kW) pro komerční použití. Obě řady lze kaskádovat, což umožňuje dosáhnout výkonu až 1,6 MW tepla nebo 1,12 MW chladu. Komerční instalace však mohou narazit na prostorová omezení – čerpadla nejsou vhodná na střechy a vyžadují samostatnou plochu.
Photomate nabízí k čerpadlům kompletní technickou podporu, návrh řešení i servis. Díky vlastním výpočetním nástrojům a zkušenému týmu stačí dodat základní vstupní informace o objektu a zbytek zajistí firma sama – od návrhu přes montáž po servis. K dispozici jsou také školení a servisní síť Photomate, která pokrývá celé Česko.
Značka ERA je zkratkou slov Efficient, Reliable, Affordable. Cenová hladina je přitom podle Photomate překvapivě dostupná – firma chtěla nabídnout špičkový výkon za rozumnou cenu. Používá přitom například kompresory Mitsubishi Electric (twin rotary), které garantují vysokou životnost, pokud je čerpadlo správně navrženo a nedochází k tzv. cyklování.
Chcete vědět víc?
Zjistěte, proč nestačí jen přepočítat kilowatty ze starého plynového kotle, jaká rizika hrozí při špatném návrhu tepelného čerpadla a co znamená značka ERA ve zkratce i v praxi. V rozhovoru s Lukášem Frčkou z Photomate se dozvíte také to, jak se dimenzuje čerpadlo pro teplárnu, jak probíhá výstupní kontrola v Číně a proč zvolili právě kompresory Mitsubishi.