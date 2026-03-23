Vnitřní a zemní tepelná čerpadla NIBE
Vnitřní tepelná čerpadla NIBE, to je řešení „čtyři v jednom“, aneb větrání, vytápění, chlazení a příprava teplé vody jedním zařízením. Martin Hendrich, vedoucí prodeje energetických systémů NIBE v reportáži z veletrhu Aquatherm 2026 uvádí, že prodeje vnitřních (ventilačních) tepelných čerpadel (dále jen VTČ) představují přibližně 80 % světového obratu značky.
První tepelná čerpadla tohoto druhu uvedla značka NIBE na trh v roce 1981. Zatímco v severských evropských zemích jsou VTČ velmi oblíbeným řešením, tak ve střední a jižní části Evropy jsou jejich schopnosti méně známé. Toto platí i pro Českou republiku. Teprve v posledních letech se situace začíná měnit, jak přibývají realizace a pozitivní zkušenosti provozovatelů.
VTČ jsou tepelná čerpadla, která teplo odnímají ze vzduchu odváděného z interiéru domu. Tím zajišťují větrání domu a souběžně aktivní rekuperaci tepla s mnohem vyšším využitím tepla z odváděného vzduchu, než jak to dokáží větrací jednotky. Tato vnitřní tepelná čerpadla mohou běžně sloužit k vytápění rodinných domů s tepelnou ztrátou okolo 6 kW včetně zajištění přípravy teplé vody, potvrdil Martin Hendrich. Vzhledem k nízké provozní hlučnosti je lze umístit například i v takových místnostech, jako je kuchyň. I proto se začínají prosazovat v nových developerských projektech energeticky úsporných domů.
Jednodušší konstrukční řešení zajišťuje podtlakové větrání. Vzduch z místností je přiváděn prostřednictvím větracích mřížek ve dveřích, štěrbinami pod nimi a nebo běžnými vzduchotechnickými rozvody. Čerstvý vzduch z venku je do místností přiváděn speciálně řešenými přívody s filtrem skrz venkovní stěnu tak, aby chladný vzduch směřoval nahoru. Pokud toto nevyhoví, tak se nabízí řešení zajišťující rovnotlaké větrání, které však vyžaduje výrazně větší rozsah rozvodů vzduchu.
Zemní tepelná čerpadla NIBE
Nevyhnutelným trendem u zemních tepelných čerpadel NIBE je ústup od chladiv na bázi F-plynů. NIBE přejde kompletně na chladivo propan (R290). Aktuální výkonový rozsah zemních tepelných čerpadel je od 4 do 60 kW. Nová řada začne na 5 kW a skončí na 120 kW. Přitom lze sestavit kaskádu až ze 6 kusů s výkonem do 960 kW.