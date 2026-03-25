Propan (R290) u zemních a vnitřních tepelných čerpadel
Nevyhnutelný ústup od chladiv na bázi F-plynů řeší NIBE přechodem na propan (R290).
Zemní tepelná čerpadla
Vzhledem k umístění v interiéru budov je v konstrukci nové řady zemních tepelných čerpadel zohledněna potřeba řešit bezpečnost provozu. Žádné zvláštní požadavky nejsou, pokud náplň propanu nepřesahuje 150 gramů. To je do výkonu cca 6 kW. U větších výkonů vyžadujících větší hmotnost chladiva se bude na stavbě řešit jen „havarijní“ odvod vzduchu s obsahem propanu, pokud by vznikla netěsnost. Ventilátor s certifikátem pro takové prostředí včetně čidel úniku propanu a řídicí elektroniky již bude v tepelném čerpadle integrován. Na stavbě se bude řešit jen potrubí, kterým se v případě úniku chladiva odvede vzduch s chladivem do venkovního prostředí.
Vnitřní tepelná čerpadla
Vzhledem k tomu, že vnitřní tepelná čerpadla odvádějí vzduch z vnitřku budovy provozním potrubím ven, není nutné v případě chladiva propan (R290) provádět žádná doplňující opatření. Ventilátorem je v případě úniku chladiva vzduch s chladivem automaticky odveden provozním potrubím ven. Provoz ventilátoru řídí elektronika.
Obr. V konstrukci zemních tepelných čerpadel NIBE s chladivem R290 je integrován odsávací ventilátor.
Obr. Vyústění odvodu vzduchu s uniklým chladivem musí být do bezpečného místa. Zde příklad výfuku střechou.
Obr. Součástí všech vnitřních tepelných čerpadel NIBE je funkce zajišťující automatický odvod případně uniklého chladiva do venkovního prostoru.