Nadčasový design + výkon = nové tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM pro
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Nadčasový design + výkon = nové tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM pro
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Společnost Vaillant Group přichází v letošním roce na český trh s novinkou – tepelným čerpadlem aroTHERM pro v provedení vzduch – voda. Jedná se o nové řešení vyznačující se vynikajícím poměrem cena/kvalita. Další předností je minimální požadavek na prostor instalace a minimální hluková úroveň. Samozřejmostí je nadčasový design s novými prvky opláštění.
Tepelné čerpadlo aroTHERM pro /7.1 je monoblokové provedení vzduch – voda s ekologickým chladivem R290. Tato nová vývojová řada se bude vyrábět ve třech výkonových variantách – 5, 7 a 11 kW tepelného výkonu (při teplotě A-7/W35).
Díky nové, zcela přepracované konstrukci došlo ke snížení rozměrů, a to zejména u nejvyšší 11kW verze díky použití jednoho ventilátoru. Na obr. 1 a 2 jsou zobrazeny venkovní jednotky včetně rozměrů a hmotností. Samozřejmostí je využití tepelného čerpadla pro vytápění, přípravu teplé vody a rovněž chlazení. Dalším bonusem je použití nové barevné varianty v antracitovém provedení dle vzorníku RAL 7021.
Všechny uvedené výhody – kompaktní rozměry a antracitová barva umožňují flexibilní umístění k rodinným domům. Lze je umístit pod okna, díky malé hloubce nezabírají prostor v chodnících podél venkovních stěn. Umístění spotřebiče u domu je zobrazeno na obr. 3.
Při instalaci jakéhokoliv tepelného čerpadla s ekologickým chladivem R290 musí být dodrženy určité bezpečnostní ochranné zóny s odstupy ke stěnám, výstupům různých šachet, anglických dvorků apod. To platí obecně pro všechny výrobce a instalace. V některých případech je však obtížné dodržet tyto bezpečnostní odstupy. Společnost Vaillant Group na tuto problematiku zareagovala s využitím nové patentované funkce v elektronické jednotce tepelného čerpadla. Jedná se o tzv. „Flexible Space Function“ (FSF), doslovně přeloženo funkce flexibilního prostoru. Na obr. 3 jsou znázorněny bezpečnostní zóny při instalaci s vypnutou, resp. zapnutou funkcí FSF.
Tepelné čerpadlo se vyznačuje vynikajícími parametry, jako jsou
- výstupní teplota topné vody = 70 °C
- topný faktor SCOP = 5,0 (při 35 °C)
- topný faktor SCOP = 5,0 (při 55 °C)
- účinnost chlazení EER = 4,4 (při A35/W18)
Z tohoto vyplývá, že využití spotřebiče je velmi široké – v novostavbách, ale i při rekonstrukci stávajících rodinných domů. Instalaci rovněž usnadňuje široký sortiment příslušenství. V závislosti na typu instalace, nové nebo v rámci rekonstrukce, lze využít jednotlivé vnitřní komponenty:
- Hydraulická věž uniTOWER včetně zásobníku teplé vody a internetové jednotky myVAILLANT connect VR 940f.
- Hydraulický modul, který obsahuje přepínací ventil topení/teplá voda, pojistný ventil, ovládací jednotku.
- Široká řada zásobníků uniSTOR, např. VIH RW 200/6 B, které jsou určeny výhradně v kombinaci s tepelným čerpadlem. Vyznačují se zvýšenou teplosměnnou plochou pro ohřev teplé vody.
- Jak již bylo zmíněno, součástí vnitřní jednotky (již v ceně) je internetová jednotka VR 940f, která umožňuje koncovému uživateli vzdálenou správu celého topného systému pomocí mobilní aplikace myVaillant (obr. 4). Ta v kombinaci s regulační jednotkou sensoCOMFORT VRC 720 je určena pro majitele tepelného čerpadla a slouží pouze pro nastavení základních parametrů, jako jsou prostorová teplota, nastavení časových oken, monitoring apod. Pro servisního technika je určena vyšší verze mobilní aplikace, tzv. myVaillant Pro Service, která slouží zejména pro diagnostiku např. chladivového okruhu tepelného čerpadla, detailnější nastavení regulace a zobrazení stavu celého topného systému.
Veškeré výše popsané charakteristiky tohoto nového výrobku jej zařazují mezi špičku v oboru tepelných čerpadel. Malé rozměry, nízkou hlučnost, jednoduchou instalaci ocení všichni zákazníci a umožní to široké uplatnění v praxi.
Díky již 150 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení v oblasti vytápění, ohřevu teplé vody či větrání a chlazení. V sortimentu najdete kondenzační i elektrické kotle, tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, ...