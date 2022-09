TZB-info / Vytápění / Výměny kotlů / Výměny kotlů – pro domácnosti odloženo. Pro ostatní ne

Výměny kotlů – pro domácnosti odloženo. Pro ostatní ne

Kotle jsou beznadějně vyprodané. Zájemci si je tak se štěstím budou od některých výrobců moci objednat alespoň na příští sezonu. Jiní ovšem mají zamluvenou celou výrobní kapacitu na příští rok. Ještě horší to ale je s montáží zakoupeného výrobku.

1. září 2022 byl den letos den důležitý nejen pro rodiče prvňáčků, ale i pro ty, kteří topí uhlím v neekologických kotlích 1. a 2. třídy. Původně byl jejich provoz úderem půlnoci na čtvrtek 2. 9. 2022 zakázán. Tomu, kdo by v nich nadále topil, by úředníci mohli vyměřit pokutu až 50 tisíc korun, a to i opakovaně.

Vláda ale nakonec rozhodla, že vzhledem k rostoucí inflaci a prudkému zdražení energií termín posune o dva roky. Tato změna se ale netýká vytápění ostatních budov.

„Zákaz tedy platí například pro provozovatele restaurací, penzionů či drobných provozoven,“ uvádí kolega Ing. Zdeněk Lyčka, garant Výměny kotlů na TZB-info.cz. S rychlou výměnou zastaralého kotle by však navzdory odkladu lidé neměli otálet „Určitě bych jim to doporučil co nejdříve, protože jejich ceny určitě porostou,“ konstatoval Lyčka.

Výrazné zdražování potvrzuje také APTT

„Likvidují nás ceny energií, takže do kalkulací bohužel promítáme reálné věci, za které nyní zkrátka nakupujeme,“ říká Vladimír Vašica, prezident Asociace podniků topenářské techniky.

„Každému doporučuji mít více zdrojů. Ideální řešení teď podle mě je, pořídit si tepelné čerpadlo a kotel nebo alespoň malý lokální zdroj na biomasu. Ta se zejména u starších domů do budoucna z pohledu provozních nákladů nejvíce vyplatí,“ podotýká Zdeněk Lyčka. „U nových objektů, kde je malá tepelná ztráta a mají podlahové vytápění, rozhodně doporučuji tepelná čerpadla,“ prohlásil.

Nejsou kotle, nejsou montážní firmy

„Kotle jsou beznadějně vyprodané. Zájemci si je tak se štěstím budou od některých výrobců moci objednat alespoň na příští sezonu. Jiní ovšem mají zamluvenou celou výrobní kapacitu na příští rok. Ještě horší to ale je s montáží zakoupeného výrobku. Specializované firmy totiž zdaleka nestačí pokrýt zájem kupujících. Když montujete tepelné čerpadlo, tak připojíte dvě trubky a čtyři dráty, ale odstěhovat kotel těžký 400 až 600 kilo někam do sklepa a udělat úpravy celého potrubí trvá mnohem déle. Ti, co to dělali, odcházejí do důchodu a noví tuhle těžkou práci dělat nechtějí,“ vysvětlil Vašica.

Žadatelé o dotace měli obvykle největší zájem o tepelná čerpadla, dále o plynové kondenzační kotle a také o kotle na spalování biomasy. Z nejchudších lidí, jimž byla speciální dotace určena, si ale více než polovina z uvažovaných příjemců pomoci o výměnu kotlů nepožádala. Dotace byly naposledy určeny pouze pro malopříjmové domácnosti a pořízení a instalace TČ a kotle na biomasu s akumulací (peletového) se pohybuje nyní okolo 300 tis., dotace max. 150, tj. zbývá velká částka na dofinancování. Je otázkou, zda bylo správné vsadit na to, že je to v silách nízkopříjmové domácnosti.