Kotle Rojek běžně skladem a za ceny 2022. Navíc bonus pro topenáře

Kotle Rojek běžně skladem a za ceny 2022. Navíc bonus pro topenáře

Rojek přináší samé dobré zprávy. Nabízí kotle na dřevo, pelety i uhlí. Kotle na biomasu zvládnou i dřevo ne úplně suché. Na kotle je navíc k dispozici dotace. Hostem ve studiu je Evžen Rojek, obchodní ředitel a člen představenstva ROJEK.

Hostem v živém streamu JARO 2023 byl pan Evžen Rojek, obchodní ředitel a člen představenstva ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Návaznost dřevoobráběcích strojů, tedy vybavení pro provozy zpracovávající dřevo a výroba kotlů na dřevo, piliny, štěpku apod. by se dnes řadila do trendů cirkulární ekonomiky. Ve firmě se stoletou tradicí se začínalo s výrobou dřevoobráběcích strojů, ale v minulém roce výroba kotlů na tuhá paliva, přesněji řečeno kotlů na biomasu, na dřevo, pelety i uhlí, byla vyšší než dřevoobráběcích strojů. V kotlích můžeme spálit to, co vznikne v truhlářských dílnách a dřevozpracujících provozech. Odřezky, piliny, hobliny, to všechno lze velice efektivně spálit. S vysokou účinností a ekologicky v kotlích Rojek, které budou ale samozřejmě dobře a dlouho sloužit i v rodinných domech a dalších budovách.

„Minulý rok byl úspěšný,“ říká hned na začátku Evžen Rojek a pokračuje: „A když budu hovořit za výrobce kotlů na tuhá paliva, tak byl rokem velmi hektickým, kdy energetická krize akcelerovala poptávku po kotlích na tuhá paliva a naši zákazníci hledali alternativu, jak vytápět svoje domy ekologicky a hlavně za nějakou dostupnou cenu, protože víme, že cena zemního plynu a elektrické energie šla významně nahoru. Teď se o něco vrací, ale pořád přetrvává nejistota z budoucnosti. Takže kotle na biomasu, na kusové dřevo, případně paletové automaty se prodávají a montují velmi dobře a v minulém roce jsme významně zvýšili výrobní kapacity.“

Kotle Rojek ihned k dostání a za cenu 2022, bonus pro montážní firmy

V loňském roce jsme se kromě té energetické situace dostali i do logistických problémů a kdo chtěl něco vyměnit, měl problém nakoupit to, co potřeboval. Jak jsme na tom v letošním roce?

„Dlouhá dodací lhůta, která byla někde i déle než půl roku na jednotlivé typy kotlů, tak se v prvním kvartále zmenšila natolik, že jsme zvýšenou výrobou zásobili velkoobchody a pobočky velkoobchodů a již se nečeká. Kotle Rojek jsou běžně k dostání ihned,“ říká Evžen Rojek a další zpráva potěší zájemce snad ještě více: „Navíc zůstala cena 2022. Byť inflace ještě má poměrně vysoké tempo, dokázali jsme se poprat s produktivitou práce tak, že držíme ceny loňského roku, a ještě se nám podařilo vytvořit si tam určitý prostor.

Navíc zveme montážní firmy do našeho partnerského programu. Pro partnerské firmy pro montáž kotlů jsou připraveny bonusy, školení a další benefity. Chceme, aby celý ten řetězec k zákazníkovi fungoval co nejlépe.“

Kotle na biomasu vyhrávají v poměru investice, životnost a provoz

Tedy z firmy Rojek samé dobré zprávy. Samozřejmě, že se bavíme o kotle na tuhá paliva, které jdou z velké části na generační výměny. Jakým dílem se pořizují jako nový zdroj?

„Hlavní objem kotlů na tuhá paliva míří na výměny,“ říká Evžen Rojek a vysvětluje: „Kotle na kusové dřevo a na pelety se realizují zejména do starších domů, kde je to velmi vhodná volba z dlouhohodobého pohledu celkového hodnocení investice, životnosti a provozu. A nesmíme zapomenout na to, že se bavíme již o kotlích s kvalitní regulací, i s dálkovým ovládáním, s možností napojení na akumulaci, kdy není potřeba zatápět každý den atd. a je na ně dotace.“

Odborné posouzení projektanta nebo topenáře často ukáže, že kotel na kusové dřevo a pelety je nejvýhodnější variantou, protože životnost takovéhoto zařízení na tuhá paliva je někde okolo dvaceti let.

„Ano, některé kotle nám fungují velice dobře i déle a dneska nám to splňuje ty nejpřísnější evropské normy, ekodesign a bude je možné bez problémů provozovat i v budoucnu,“ potvrzuje Evžen Rojek a pokračuje: „U zákazníků je oblíben i kotel na tuhá paliva, který vedle kusového dřeva a pelet umí i pracovat i s hnědým uhlím.

Nabízíme kotel s dlouhou životností a nejsme limitování jako u nějakého moderního zdroje, který má např. kompresor. Nehrozí nějaké další investiční náklady na udržení toho zařízení v provozu. Navíc moderní kotle na tuhá paliva jsou zahrnuty v dotačních titulech. To znamená, i zde lze s nějakým příspěvkem počítat.“

Dotační tituly

„Kotlíková dotace pro nízkopříjmové osoby, tam je dotace 130 tisíc korun. Je ale potřeba počítat s doplatkem, aby byla montáž v souladu s podmínkami této výzvy, kde musí být kotel s ventilátorem a s akumulační nádobou. To je někdy u nízkopříjmových zákazník problém. Proto ten program nemá takový objem realizací. A v Nová zelená úsporám je příspěvek 100 tisíc i pro všechny ostatní a opět realizace musí být provedena v souladu s podmínkami té dotační výzvy.

Přestože běží tyto dva programy, tak nejprodávanější je kotel na ruční přikládání. My ho máme bez elektroniky, bez regulace na komínový tah, takže jednoduchý kotel na údržbu, na ovládání. A mohou se v něm mixovat paliva. A ta nezávislost na druhu paliva, to je to, co naše zákazníky teď nejvíce zajímá. Ten kotel je skutečně nejprodávanější a je velmi vhodnou náhradou za dnes již se nevyrábějící kotle značky Viadrus nebo za staré Dakony,“ vysvětluje Evžen Rojek detaily dotačních titulů, které ovlivňují rozhodování zákazníků.

Různá paliva a možnost spalovat i nevysušené dřevo

„Výhodou je to, že si nemusíte dopředu zvolit, jaký druh paliva budete používat,“ vysvětluje preference zákazníků Evžen Rojek.„ Používá se kusové dřevo, hnědé uhlí, ořech, jednička nebo kostka a můžete i ty paliva míchat. Například kdo má nějaké odřezky z různých dřevařských dílen, piliny, hobliny. I my jako výrobce doporučujeme paliva míchat. Bavíme se samozřejmě o kotlích i pro běžné domácnosti a rodinné domy.

Pro zákazníky je důležité také to, že nepotřebujeme ideální suché dřevo. Sušení dřeva nemusí být tříleté, nemusí mít vlhkost do 20 %. Tak lze v kotlích Rojek spalovat i vlhčí dřevo, což kotle s ventilátorem nemají rády,“ dále vysvětluje Evžen Rojek k palivům.

Pro rodinné domy jsou nejvíce používány výkony 20, 25 kW, v menší míře se používají kotle s 30 ti kW jmenovitého výkonu a pro provozy, pro živnostníky, řemeslníky nebo pro nějaké bytové jednotky, tak tam jsou v nabídce kotle 40 kW nebo 49 kW. Je možné dodat i kotel na tuhá paliva s jmenovitým výkonem 80 kW, tam už dáte metrové poleno. Asi nejdůležitější je, že kotle jsou okamžitě k odebrání. To znamená, kdo se rozhodne pro kotle Rojek, tak si je může pořídit okamžitě a ceny z roku 2022. Samozřejmě lze žádat ještě o dotační příspěvek a pokud jste topenáři, tak lze využít partnerský bonusový program.

Optimistický výhled na rok 2023

„Co se týká výhledu na rok 2023, tak se zatím zdá, že by to mohl být rok podobný roku minulému, což máme potvrzeno i od zahraničních prodejců kotlů, se kterými teď jednáme. Stejné signály jsou i z nedávného veletrhu je ISH ve Frankfurtu. V Německu předpokládají vyšší prodeje kotlů na dřevo a na pelety, protože na německém venkově je ústup od lehkého topného oleje a od zemního plynu pomalu připravují Němci také odklon. V celku to znamená, že v tuzemsku očekáváme rok podobný jako loňský a v rámci exportu vidíme možnost navýšení,“ říká Evžen Rojek.

Dagmar Kopačková: „Takže dobré zprávy a dobré výhledy. Tak ať se splní, ať se vám daří. Děkuji vám za rozhovor.“