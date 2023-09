TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Kvalitní kotle ROJEK za jedinečnou cenu zaujaly na výstavě Země živitelka

Kvalitní kotle ROJEK za jedinečnou cenu zaujaly na výstavě Země živitelka

Největší zájem byl o univerzální jednoduchý kotel bez elektroniky ROJEK KTP, který spaluje dřevo a hnědé uhlí a suché dřevo není podmínkou. Spaluje rovněž čerstvé piliny, vlhčí štěpky i ostatní vlhčí biomasu, dřevěné nebo hnědouhelné brikety.

49. ročník agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích se konal 24. srpna – 29. srpna 2023 a mezi 600 vystavovateli byla i společnost ROJEK, a.s.

Za TZB-info jsme se ptali, jaký byl zájem na letošním ročníku Země živitelka v porovnání s jinými roky, o co byl největší zájem a proč míří ROJEK, a.s. na tento mezinárodní agrosalon.

„Země živitelka si po mnoho let udržuje svůj vysoký standard a návštěvnost – ročně přes 100.000 návštěvníků. Je to největší výstava v ČR, kterou navštíví nejvíce konečných zákazníků, kteří si náš kotel mohou prohlédnout z blízka. Navíc do Českých Budějovic jezdí návštěvníci ze všech koutů republiky.

Tato výstava je pro naši firmu velkým přínosem. Zájem o výrobky firmy ROJEK byl srovnatelný s minulými roky, největší zájem byl o univerzální jednoduchý kotel bez elektroniky ROJEK KTP,“ rekapituluje Evžen Rojek, člen představenstva a obchodní ředitel ROJEK, a.s.



Zplynovací kotle ROJEK KTP jsou určeny ke spalování palivového dřeva a hnědého uhlí velikosti Kostka. Dalším možným alternativním palivem je krátké kusové dřevo, čerstvé piliny, vlhčí štěpky i ostatní vlhčí biomasa, dřevěné nebo hnědouhelné brikety a černé uhlí (Kostka). Paliva je možné a doporučené míchat. To je umožněno originální konstrukcí ohniště kotle.

Suché dřevo není podmínkou. Vyšší obsah vlhkosti má však vliv na výhřevnost paliva a výkon kotle.

Kotle jsou konstruovány na menší komínový tah.

Druhou naší otázkou bylo, zda mezi návštěvníky byl zájem o téma ukončení kotlů 1. a 2. emisní třídy a blížící se termín.

„Ano většina zákazníků řešila nutnou výměnu kotle do září 2024, část zákazníků bude řešit výměnu zdroje tepla letos, další část zákazníků bude řešit v příštím roce, protože na kotel nyní ještě nemají našetřené peníze. Našla se i menšina zákazníků s názorem, že je zákon nezajímá a výměnu kotle řešit nebudou. Po pravdě, v této souvislosti naše očekávání vzhledem k blížící se výměně kotlů bylo větší,“ říká Evžen Rojek.