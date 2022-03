TZB-info / Vytápění / Vytápění průmyslových hal a velkých objektů / Secespol je nyní HEXONIC

Secespol je nyní HEXONIC

Již více než tři desetiletí jsme známí jako SECESPOL. Nyní jsme se rozhodli pro změnu názvu firmy na HEXONIC. Intenzivní expanze na mezinárodních trzích nás vedly k přijetí nové vizuální identity a názvu – Hexonic. Nové jméno bude lépe vyjadřovat naší pozici, hodnoty a nasazení pro to, co děláme.





Proč právě HEXONIC?





Nový název HEXONIC je postaven ze slov odkazujících na náš způsob myšlení a rozsah našeho působení – výměníky tepla, inovace a mezikontinentální dosah.

Heat

EXchangers

InnovatiON

InterContinental

Jako první produkt se v oranžové barvě představil deskový výměník JAG, který najdete i v nové verzi našeho návrhového softwaru CAIRO.

V posledních dvou letech bylo vynaloženo mnoho investičních prostředků do rozvoje výroby. Byly pořízeny nové CNC obráběcí stroje, laserová centra, dvě výrobní linky na výrobu pájených výměníků a zejména lisy pro výrobu nových skládaných výměníků JAG, z nichž větší pracuje s tlakem 18 000 tun a tím se řadí k největším v Evropě. Byla postavena nová hala o rozloze 4 500 m2 určená pro výrobu atypových výměníků tepla pro energetiku a petrochemický průmysl.

Sortiment produktů splňuje nejvyšší standardy. V kombinaci s know-how a efektivní komunikací se zákazníkem pomůže splnit většinu projektových zadání. Společnost dává své know how k dispozici prostřednictvím návrhového software CAIRO, který obsahuje kompletní databázi produktů, médií a příkladových aplikací. Software je po registraci zdarma na webových stránkách.

I nadále zůstává Hexonic organizací s původními rodinnými kořeny, vlastnictví společnosti se nemění.

Věříme, že změna, kterou firma prochází, posílí vztahy s partnery, a ještě více zefektivní spolupráci pro obě strany.

Pájené deskové výměníky od výrobce výměníků tepla HEXONIC CZ

Pájené výměníky mohou mít nejrůznější provedení pro širokou škálu použití. Výměníky teplovodní, výměníky pro ohřev vody double-wall, výměníky pro topení a také jako chladič chlazení oleje.

Technologie vakuové pece zajišťuje integritu a trvalé spojení desek, které umožňuje, aby výměník odolal vysokému tlaku a vysokým teplotám. Tato řada je ideálním řešením pro centrální vytápění domů a bytů, přípravu teplé vody, krbové systémy, solární systémy a další průmyslové aplikace.

Výměník je vyráběn v mnoha variantách (typ a velikost připojení, počet a velikost desek) a taktéž v jednochodé, nebo dvouchodé variantě.

Příslušenství:

izolace

stojánky

Výrobky



Deskové pájené výměníky tepla jsou ideálním řešením pro dosažení vysoké tepelné účinnosti při nízkých provozních nákladech.

Deskové pájené výměníky tepla řady L jsou perfektním řešením pro instalace vytápění a chlazení. Trvalé spojení teplosměnných desek pájením ve vakuové peci zaručuje spolehlivý provoz při nízkých provozních nákladech. Rozsáhlá teplosměnná plocha umožňuje velmi efektivní práci v náročných podmínkách.

Široká škála typů, rozměrů, počtu desek a připojení umožňuje optimalizovat výběr pro konkrétní aplikaci. Měděná nebo nerezová pájka a možnost dvojité stěny přestavují další varianty použití. Pájené výměníky tepla zaručují spolehlivý a dlouhodobý provoz.

Tyto výměníky tepla jsou celé vyrobené z nerezových materiálů a jsou určeny pro provoz v systémech se zvýšenými hygienickými požadavky.

Deskové pájené výměníky tepla ve variantě LUNA™ mají homogenní strukturu materiálu s vyšší úrovní hygieny a odolnosti vůči změnám teplot a vůči korozi.

Vzhledem ke konstrukci výhradně z nerezových materiálů je možné výměníky používat v topných nebo chladicích systémech se zvýšenými hygienickými požadavky. Jsou také výborným řešením pro agresivní média, např. agresivní vodovodní vodu, čpavek, nebo v systémech s pozinkovaným potrubím.

Deskové pájené výměníky tepla ve variantě R jsou určeny pro chladicí nebo topné instalace, kde pracují jako výparníky nebo kondenzátory chladiv.

Speciálně upravená geometrie lisování teplosměnných desek zajišťuje efektivní odpařování a kondenzaci chladiva. Toto řešení je ověřené v tepelných čerpadlech a v chladičích. Verze RH umožňují práci s chladivem pod tlakem až do 45 barů.

Systém dynamické distribuce varu DMF umožňuje efektivní distribuci kapiček chladiva a jejich rovnoměrné odpařování bez ohledu na polohu topného kanálu vůči vstupnímu hrdlu. Toto řešení umožňuje efektivní využití celé teplosměnné plochy ve výměníku.

Výměníky se systémem dvojitých stěn – double wall – jsou určeny pro instalace, kde je důležité zajistit média proti promíchání a rychle rozpoznat netěsnost.

Výměníky tepla ve variantě SafePLATE byly navrženy pro aplikace vyžadující vysokou účinnost přenosu tepla, kde je důležité v případě vnitřní netěsnosti zabránit smíchání pracovních médií. K takovému úniku, i když je nepravděpodobný, může dojít v důsledku koroze nebo vodního rázu v systému.

V tomto případě únik vyvede ven speciálně navržený systém dvojitých stěn a štěrbiny na boku výměníku umožní rychlou vizuální detekci úniku a přijetí vhodných ochranných opatření.

Více informací získáte:

www.hexonic.com

www.esecespol.cz