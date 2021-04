TZB-info / Vytápění / Vytápíme elektřinou / Jaká kombinace OZE pomůže splnit legislativu pro rodinné domy s elektrickým vytápěním?

Uvažujete-li o elektrickém přímotopném vytápění, pomocí jednoduchého formuláře vyzkoušejte, jaké kombinace OZE pomohou u novostavby rodinného domu splnit požadavky Vyhl. 264/2020 Sb.

Zjednodušený formulář, který umožňuje vyzkoušet, jaká kombinace OZE pomůže splnit podmínky Vyhl. 264/2020 pro rodinné domy s elektrickým vytápěním připravila společnost FENIX a je určen pro široké použití veřejností.

Proč je třeba něco zkoušet?

Platná legislativa považuje za klíčový parametr pro posouzení budovy spotřebu tzv. primární energie z neobnovitelných zdrojů (PENZ). A pro povolení stavby je třeba požadavkům této legislativy vyhovět.

K hodnotám PENZ existuje mezi odborníky řada výhrad viz video, ale aby bylo možné v objektu instalovat elektrické vytápění, je nezbytné legislativou daný koeficient neobnovitelné energie nějak snížit. Lze toho docílit několika způsoby:

snížením energie potřebné na vytápění – například zlepšení obálky budovy, nebo instalací větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)

instalací doplňkových zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) – například tepelného čerpadla pro ohřev teplé vody, nebo (multi)splitové reverzní klimatizace, která může být použita i pro vytápění (= tepelné čerpadlo A/A)

Instalací doplňkového zdroje, využívajícího energonositele s výhodnějším konverzním faktorem. Typicky krbová kamna u kterých je konverzní faktor 0,2

Instalací malé domovní fotovoltaické elektrárny (FVE), protože vyrobená elektrická energie má záporný konverzní faktor (−2,6) a energie, kterou FVE vyrobí, se od spotřeby odečítá

Kdo může výpočet použít a co je k tomu potřeba

Formulář je určen výhradně pro rodinné domy s elektrickým přímotopným vytápěním (podlahové nebo stropní vytápění, sálavé panely, konvektory).

Do formuláře se dosazují konkrétní parametry budovy, je proto potřeba mít k dispozici průkaz energetické náročnosti budov (PENB), zpracovaný dle Vyhlášky 264/2020 Sb. (platná od 1. 9. 2020). POZOR – formulář je určen pouze pro jednozónový model rodinného domu. V průkazu může být jakýkoliv typ vytápění a ohřevu TV, pro výpočtový formulář jsou tyto údaje nepodstatné. Energetickému specialistovi se následně poskytne výstup z tohoto výpočtu a on podle něj upraví technické systémy v PENB.

Aby byl formulář pokud možno co nejjednodušší, nezahrnuje všechny možné varianty technických systémů a některé proměnné (například účinnosti systému) jsou nastaveny pevně. Výsledné hodnoty je proto nutné považovat za orientační, ovšem s vysokou mírou přesnosti.

Formulář (zatím) nelze použít pro bytové domy (jiný způsob výpočtu potřeby TV, jiné snížení spotřeby PENZ u referenční budovy) a kvůli upravené metodice ani pro průkazy zpracované dle Vyhl. 78/2013 Sb.

Koeficient neobnovitelné energie je umělý kalkul, politické rozhodnutí, které ČR nespravedlivě řadí na chvost Evropy

Rozhovor Elektrické vytápění v novele zákona č. 406/2000 Sb., elektřina v NZEB s Ing. Cyrilem Svozilem z FENIX GROUP jsme natáčeli již v roce 2019, ale v tuto chvíli jej připomínáme proto, že jsme hovořili o koeficientu neobnovitelné energie. Proč je jaký je, kde se vzal a jak je to v jiných zemích.

„Z omylu jednoho úředníka a nezájmu ostatních došlo k tomu, že byla přijata nejvyšší hodnota koeficientu neobnovitelné energie s číslem 3, což českou energetiku zařadilo mezi nejhorší energetiky celé Evropy. A to není vůbec pravda. Naše energetika je naopak velmi robustní, proti ostatním, které jsou daleko krehčí a zranitelnější, bezproblémová a tarifní část i řízení soustavy je na špičkové úrovni,“ říká mimo jiné v rozhovoru Ing. Svozil.

Komentář redakce:

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovává energetický specialista. Pokud klient u nové stavby uvažuje o elektrickém vytápění, energetický specialista by toto měl zohlednit již při zpracování PENB a optimalizovat velikost OZE.

Pokud někdo optimalizuje a mění typ vytápění, většinou je to navázáno i na obálku budovy, navýšení tloušťku tepelné izolace a pak se vše zase mění, proto už nesedí průměrný U a mění se i referenční budova. A zpracovává se nový PENB.

Upozorňujeme tedy na fakt, že zadání investora před zpracováním PENB by mělo být co nejpečlivější a uvážlivé.