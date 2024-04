TZB-info / Vytápění / Vytápíme kapalnými palivy / Propan je stále na energetickém výsluní

Propan je stále na energetickém výsluní

Nedávno se v médiích objevila zpráva, že se chystá zákaz plynových kotlů. To pochopitelně vyvolává mezi lidmi paniku, nebo alespoň řadu otázek, protože vytápění domů plynovými kotly patří stále mezi nejrozšířenější. A to i přesto, že v posledních dvou letech došlo mezi dodavateli zemního plynu doslova k zemětřesení. Pozor, to se však netýkalo propanu, který není, nebyl a nebude závislý na dodávkách plynu z Ruska.