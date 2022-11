TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / AMSP ČR vyhlásila vítěze Ceny hlavního projektu Roku nových technologií 2022

AMSP ČR vyhlásila vítěze Ceny hlavního projektu Roku nových technologií 2022

Mezi podniky oceněnými Cenou hlavního projektu Roku nových technologií 2022 se jeden z nich zabývá výrobou kotlů na biomasu.

Nedávný průzkum sice ukázal, že jen 15 % malých a středních podniků (MSP) má formálně zdokumentovanou strategii pro digitalizaci, automatizaci či robotizaci, generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová, ale připomíná: „Tento výsledek není nijak překvapivý, podstatné je, že 61 procent firem tohoto segmentu s fenomény dnešní doby jednoznačně počítá a inovace či modernizace v uvedených oblastech v nich prokazatelně probíhá.“





Partnery soutěže vyhlášené AMSP ČR byly Škoda Auto a Komerční banka. Odborná porota vybrala tři nejlepší podnikatelské příběhy.

První místo získala firma Dudr Tools s.r.o., která patří mezi přední výrobce a dodavatele kmenových pilových pásů na světě. Spolupracuje s největšími dřevozpracujícími podniky nejen v České republice a na Slovensku, ale také ve 40 dalších zemích, kam směřuje 65 % její produkce. Zákazníkům poskytuje komplexní služby v oblasti kmenových pilových pásů včetně servisu a poradenství.

Druhá se umístila společnost VR LIFE s.r.o. Její projekt VR VITALIS je prvním cvičením ve virtuální realitě v České republice od roku 2019, pomáhá zvyšovat kapacitu fyzioterapeutů, zvyšuje motivaci ke cvičení a dokáže nahradit některé cvičební přístroje.

Třetí skončila rodinná, ryze česká firma BLAZE HARMONY s.r.o., která patří se svými technicky nadčasově řešenými produkty mezi nejrychleji rostoucí firmy v oboru. Její zakladatel Roman Tihelka se již více než 20 let věnuje aktivitám v oblasti vytápění spojeného se spalováním biomasy.

„Mezi našimi zákazníky je dlouhodobě mnoho malých a středních podnikatelů a živnostníků,“ připomněl Miroslav Holan, vedoucí rozvoje obchodní sítě ŠKODA AUTO ČR. „Projekt Rok nových technologií jsme podpořili stejně, jako podporujeme technologický pokrok,“ zdůraznil Holan s tím, že společnost Škoda Auto je připravena i do budoucna se segmentem MSP sdílet know-how a podporovat jej.

„Oceňujeme všechny, kteří mají odvahu vrhnout se do rozvoje nových technologií a dojít až do fáze jejich implementace,“ uvedla Blanka Svobodová, Tribe leader, Corporate Segment Tribe Komerční banky. „Z našeho pohledu je to velmi vítané, vede to k prosperitě a ekonomické udržitelnosti,“ dodala Svobodová.