TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Zima klepe na dveře: Jak připravit dříví?

Zima klepe na dveře: Jak připravit dříví?

Jakmile se léto pomalu loučí a první podzimní mrazíky oznamují svůj příchod, přichází čas na jednu z nejdůležitějších příprav na zimu – zásobení se dřívím.

Zdroje dříví: Odkud vzít a nekrást?

Začínáme u základní otázky: Odkud dříví vůbec vzít? Pokud vlastníte kus lesa, máte vyhráno. Nicméně i v takovém případě vás čeká pořádná práce. Dříví si sice můžete nařezat sami, ale představa, že strávíte víkend s pilou v ruce, může být pro některé odstrašující. Naštěstí existují profesionální služby, které vám s těžbou i řezáním pomohou. A pokud les nevlastníte, nezoufejte. Na trhu je dostatek dodavatelů, kteří vám dovezou dříví až k vám na zahradu.

Řezání a sekání: Je pro vás sekera ten správný nástroj?

Když už máte dříví doma, přichází na řadu další fáze – příprava na topení. Pokud máte v garáži jen starou dobrou sekeru, čeká vás parádní posilovací cvičení. Naštípat pár polen se sekerou může být skvělým způsobem, jak si vyčistit hlavu a posílit svaly. Jenže sekání dřeva není pro každého. Zvláště když máte před sebou několik kubíků a zima už číhá za vraty.

V takovém případě se stává vaším nejlepším přítelem štípačka na dřevo. Tento zázračný stroj promění štípání dřeva z dřiny na zábavu. Sice to zní trochu jako sci-fi, ale představte si tu úlevu, když místo lopotného bušení sekerou jen přiložíte poleno, zapnete stroj a voilà, dříví je rozštípáno na krásná, rovnoměrná polínka. A pokud máte sousedy, kteří se rádi chlubí svou „ruční“ prací, můžete jim s úsměvem zamávat, zatímco vaše štípačka na dřevo odvede veškerou těžkou práci za vás.

Skladování dříví: Umění sucha a vzduchu

Teď, když máte dříví připravené, je třeba ho správně uskladnit. Každý, kdo kdy topil dřevem, vám řekne, že suché dříví je základ. Nejenže lépe hoří, ale také mnohem déle vydrží. Skladování dřeva má svá pravidla, a pokud je budete dodržovat, budete mít nejen teplo, ale i klid na duši, že vaše dřevo nepodlehne plísni.

Prvním krokem je najít suché a dobře větrané místo. V ideálním případě by mělo být dřevo uloženo pod přístřeškem, který ho ochrání před deštěm a sněhem. Důležité je také, aby bylo dřevo uskladněno na vyvýšeném místě – stačí dřevěné palety nebo nějaký jednoduchý podklad, který umožní vzduchu cirkulovat a zabrání dřevu, aby nasáklo vlhkost ze země. Ukládání dřeva do úhledných stohů nejen že skvěle vypadá, ale také umožňuje efektivní schnutí a snadný přístup, když přijde čas polena přiložit do kamen.

Práce s dřevem: Nejen topivo, ale i radost

Příprava dříví na zimu nemusí být jen únavnou povinností. Může se stát rituálem, který vás připraví na zimu jak fyzicky, tak psychicky. Pro někoho je to způsob, jak se spojit s přírodou, pro jiné zase příležitost k rodinnému setkání – zvlášť pokud si přizvete pomocníky a uděláte z přípravy dřeva společenskou událost. A nakonec, kdo by odolal vůni čerstvě nařezaného dřeva a pocitu uspokojení, když se po práci podíváte na hromadu připravených polen, která vám budou v zimě dávat teplo?

Když se večer po celodenní dřině posadíte s hrnkem čaje (nebo něčeho silnějšího), budete vědět, že jste dobře připraveni na chladné měsíce. A co víc, když v zimě zapálíte první oheň, s každým plamenem si vzpomenete na práci, kterou jste vykonali, a na úsilí, které se teď zúročuje v teple domova.

Když to nevyjde: Plán B

Samozřejmě, ne vždy jde všechno podle plánu. Možná vám dojde dřevo rychleji, než jste očekávali, nebo zjistíte, že to, co jste uskladnili, není dostatečně suché. V takovém případě nezoufejte. Naštěstí je dnes trh plný možností, jak rychle a efektivně doplnit zásoby. Pytle s dřevěnými briketami nebo ekologická palivová polínka jsou skvělou alternativou, kterou můžete mít doma pro případ nouze. A kdo ví, možná se po jejich vyzkoušení stanete jejich věrným fanouškem.