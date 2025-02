TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Evropská komise chce zásadním způsobem omezit dostupnost kotlů a kamen na biomasu a uhlí!

Evropská komise chce zásadním způsobem omezit dostupnost kotlů a kamen na biomasu a uhlí!

Kotle a kamna na pevná paliva uváděné na trh v EU by podle návrhu Evropské komise měly od 1. 7. 2027 plnit emisní limity a technické požadavky, které jsou prakticky nerealizovatelné bez násobného růstu ceny kotlů a kamen.

Nesmyslné a nesplnitelné emisní a technické požadavky a stejně tak nesplnitelně krátká doba na jejich zavedení. Tak lze stručně charakterizovat obsah zveřejněných nových návrhů Evropské komise na novely nařízení o ekodesignu pro lokální topidla a teplovodní kotle na pevná paliva, které se „zjevily“ koncem ledna doslova jako blesk z čistého nebe.

Tato nařízení zásadně zpřísňují požadavky na emisní limity a technické požadavky na uvedené spalovací zdroje tepla pro vytápění domácností. Komisí navrhované novely vznikly „v utajení“ bez konzultací s dotčenou odbornou veřejností, a byly rovnou předloženy členským zemím EU v rámci připomínkového řízení, které oficiálně začne v polovině února v Bruselu.

Podle návrhu úředníků z Bruselu by měly být od 1. 7. 2027 uváděny na trh v EU pouze kotle a kamna na pevná paliva, které plní tak přísné emisní limity, jichž nelze docílit bez technicky i finančně náročných doplňků ve formě elektrostatických odlučovačů, katalyzátorů a složité elektronické regulace.

I ta nejobyčejnější kamna na dřevo by například měla být povinně vybavena lambda sondou pro sledování kvality spalovacího procesu, elektronicky řízeným servopohonem ovládajícím klapky pro regulaci přísunu spalovacího vzduchu a elektronickou regulací, která by „komunikovala“ s prostorovým termostatem. Pro dosažení navrhovaných minimálních účinností by bylo nutné snížit teploty spalin na hranici jejich kondenzace, případně i pod ní, což by bezesporu vedlo k výraznému nárůstu požárů zadehtovaných spalinových cest a většinou i k nutnosti všechny současné systémy odvodu spalin od kamen přestavět na nové vhodné pro tzv. mokrý provoz.

V současnosti na trhu u nás a ani v EU prakticky neexistují spotřebiče, které souhrnně plní všechny navrhované požadavky. Vývoj nových spotřebičů si vyžádá velké investice, ale především hodně času. A je též otázkou, zda při takovém násilném zásahu do trhu bude k dispozici i dostatečná kapacita autorizovaných osob, zkušeben. Podle odhadu Asociace podniků topenářské techniky by po zavedení těchto požadavků v roce 2027 poklesl trh se spalovacími zdroji na pevná paliva o více jak 80 %, protože by se zásadním způsobem zvýšila cena nových spotřebičů, a tím i jejich dostupnost občanům s průměrnými a nižšími příjmy, kteří jsou na nich v řadě případnů závislí.

K předloženým návrhům nebyly přiloženy žádné dopadové studie, které by posoudily dopady na životní prostředí, spotřebitele a výrobce. V preambuli k nařízením o ekodesignu se přitom doslovně uvádí, že předepsaná kritéria by neměla mít negativní dopad na spotřebitele, zejména pokud se jedná o cenovou dostupnost, a rovněž by neměla mít dopad na konkurenceschopnost odvětví.

Navrhované novely by však zcela nepochybně přinesly pravý opak. Jejich realizace by ve svém důsledku měla zničující dopad na trh se zdroji na biomasu, které mohou a mají plnit zásadní roli při dekarbonizaci EU.

Každý, kdo se problematikou spalovacích zdrojů zabývá, potvrdí, že podle přísnosti navrhovaných opatření, i podle načasování jejich zveřejnění a předpokládaného zavedení v roce 2027 je zřejmé, že se již nejedná jen a jen o ochranu životního prostředí, ale o další z kroků Evropskou komisi nyní ovládajících elit, který má „zbavit“ evropské domácnosti všech spalovacích zdrojů pro vytápění na úkor jejich „elektrifikace“. Zlí jazykové dokonce hovoří o tom, že nehoráznost a nekompetentnost a praktická nesplnitelnost navrhovaných opatření v mimořádně krátkém čase nasvědčuje tomu, že vznikla ve stylu „šití horkou jehlou“ na podporu kolabujícího trhu s tepelnými čerpadly, jehož rozvoj neodpovídá politickým slibům. Jednoduše řečeno, lidé mají vlastní rozum a pokud automaticky nepřejímají to, co si některé vládnoucí elity přejí, tak jim to elity vnutí.

Podrobnosti o chystaných opatřeních pro Vás připravujeme.