TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Nové požadavky na kotle, kamna a krby? Je potřeba vyjednat reálné podmínky

Nové požadavky na kotle, kamna a krby? Je potřeba vyjednat reálné podmínky

Reálnou hrozbou není zákaz topení dřevem, ale nastavení podmínek, které činí moderní kotle a lokální topidla na biomasu nedostupnými pro běžné domácnosti. Ústupek Komise přichází po silné kritice návrhu. Ale potřebujeme, aby se MPO zasadilo o změnu.

Nově navržené revize Nařízení Komise EU o ekodesignu pro spotřebiče spalující dřevo a biomasu mohou přinést extrémně negativní dopady na české spotřebitele. Jejich projednávání, původně plánované na 12. 2. 2025, bylo odloženo, nebylo ale stanoveno na kdy. Pravidla se mají týkat krbových a kachlových kamen, krbových vložek, ale i všech teplovodních kotlů, jejichž energetické a ekologické standardy aktuálně určují Nařízení Komise EU platná od roku 2020 pro kotle a od roku 2022 pro kamna a krby.

Reálnou hrozbou není zákaz topení dřevem, ale nastavení takových podmínek, které činí moderní lokální topidla na biomasu nedostupnými pro běžné domácnosti

„Dřevo je obnovitelný zdroj energie a zákaz jeho využívání se nechystá – ani v Česku, ani na úrovni Evropské unie. Proto vás prosím, investujte do moderních kotlů na dřevo, ať už na kusové dřevo, brikety, nebo pelety,“ prohlásil ministr pro estav.tv a na výstavě Infotherma dne 20. ledna 2025.

Jednou z hlavních změn nové směrnice je nutnost připojení lokálních topidel na dřevo k elektrické síti pro automatickou regulaci vzduchu. „ Tímto paradoxně zmizí jedna z hlavních předností vytápění dřevem, a to absolutní nezávislost na dalších zdrojích. Právě kvůli tomuto aspektu si přitom lidé krby a kamna často pořizují ,“ upozorňuje Michal Bartoška, předseda Asociace pro ekologické vytápění dřevem.

,“ upozorňuje Michal Bartoška, předseda Asociace pro ekologické vytápění dřevem. Kromě toho by se měly také radikálně snížit limity emisí pevných částic u kamen a krbů z 1 500 miligramů na pouhých 500, u kotlů na dřevo by toto snížení mělo být ještě radikálnější, z 60 miligramů na pouhé 3 miligramy. I přes neustálý vývoj hodnotí požadavek výrobci jako extrémně náročný. „Vyžádá si to obrovské investice, což ve finále povede k radikálnímu zdražení a zásadnímu omezení výběru sortimentu interiérových topidel na dřevo, zvláště pak krbových vložek s velkým prosklením. Dřevo stále platí za nejlevnější zdroj vytápění, kvůli těmto změnám by se z něj však stala výsada pro nejbohatší skupiny obyvatel,“ varoval Bartoška.

Návrh Evropské komise na změny Nařízení o ekodesignu přináší zásadní hrozbu pro výrobce kotlů a kamen na biomasu. Navržené emisní a technické požadavky by mohly vyřadit až 90 % výrobků z trhu a dramaticky zvýšit jejich cenu. Pokud by směrnice vstoupila v platnost v navržené podobě, omezila by soběstačnost domácností a zvýšila jim náklady na vytápění. Upozornily na to podnikatelské a zaměstnavatelské organizace, včetně Hospodářské komory ČR.

„Návrh zásadně mění požadavky na lokální topidla na dřevo. Jeho schválení by vedlo k výraznému zpřísnění podmínek pro krbová kamna a krbové vložky, ztrátu jejich energetické nezávislosti, výrazné zdražení a omezení dostupnosti těchto topidel. Taková opatření považujeme za nesystémová a v mnoha ohledech až nesmyslná, s dopady nejen na výrobce a prodejce, ale i na koncové uživatele. Proto se jako součást odborné veřejnosti aktivně podílíme na úsilí změnit tato pravidla tak, aby bylo i nadále možné využívat dřevo jako ekologický a dostupný zdroj tepla,“ říká Tomáš Káňa, marketing manažer Romotop, české společnosti, která je evropským lídrem ve výrobě a prodeji krbových kamen, krbových vložek a designových krbů.

Jen v ČR používá dřevní paliva k vytápění přes 2 miliony lidí. Nová přísná regulace by v podstatě znamenala, že většina současných krbů, kamen a kotlů na dřevo by byla neprodejná, což by vedlo k drastickému omezení výběru a zdražení nových produktů až o desítky procent. „Podle našich analýz je v současnosti na trhu v ČR řádově necelých 5 % výrobků, které by mohly po úpravách v relativně krátké době plnit všechny navrhované požadavky, na trhu EU jich bude méně než 10 procent. Ovšem jedná se o cenově extrémně drahá zařízení, která nejsou dostupná běžným občanům,“ upozorňuje Zdeněk Lyčka, předseda Asociace podniků topenářské techniky.

„I ta nejobyčejnější kamna na dřevo by například měla být povinně vybavena lambda sondou pro sledování kvality spalovacího procesu, elektronicky řízeným servopohonem ovládajícím klapky pro regulaci přísunu spalovacího vzduchu a elektronickou regulací, která by ‚komunikovala‘ s prostorovým termostatem. Pro dosažení navrhovaných minimálních účinností by bylo nutné snížit teploty spalin na hranici jejich kondenzace, případně i pod ní, což by bezesporu vedlo k výraznému nárůstu požárů zadehtovaných spalinových cest a většinou i k nutnosti všechny současné systémy odvodu spalin od kamen přestavět na nové vhodné pro tzv. mokrý provoz,“ uvádí Ing. Zdeněk Lyčka v článku o navrhované změně.

V současnosti na trhu u nás a ani v EU prakticky neexistují spotřebiče, které souhrnně plní všechny navrhované požadavky.

Potřebujeme, aby se čeští zástupci z MPO, kteří se budou konzultací účastnit, zasadili o změnu

Ačkoliv by cílem změn požadavků na ekodesign spotřebičů na biomasu mělo být další snižování emisí, vedlo by paradoxně k opačnému cíli. Usilujeme o to, aby se v Česku nahradilo co nejvíce starých zařízení moderními kamny a krby. Kvůli změnám pravidel by si mnoho uživatelů starších topidel nemohlo dovolit jejich výměnu za nová. Tedy paradoxně bychom se vydali na cestu k udržení vysokých emisí, místo jejich snížení. „Je potřeba vyjednat reálné podmínky, které povedou ke skutečnému snížení celkových emisí a umožní zachovat dostupnost topidel pro širokou veřejnost. Problém s nově navrhovanými pravidly přitom mají výrobci v celé EU. Evropská komise fórum k novému prováděcímu aktu odložila a věříme, že bude ochotná o podmínkách na základě připomínek jednat,“ uvádí Bartoška.

„Již dnešní požadavky na spalování biomasy jsou stanoveny velice přísně. Zavedením nereálných požadavků by Komise připravila nejen české výrobce kotlů, kamen a krbových vložek o možnosti neustálého zlepšování životního prostředí prostřednictvím realistického vývoje inovativních technologií při topení biomasou. Proto rozhodnutí Komise odložit projednávání vítáme. Nicméně to považujeme jen za dílčí, i když velice důležité, vítězství,“ cituje tisková zpráva HK ČR prezidenta Společenstva kominíků ČR a člena představenstva HK ČR Jaroslava Schöna.

Ústupek Komise přichází po silné kritice tohoto návrhu

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček v této souvislosti ocenil MPO a MŽP a také naše europoslance, kteří se viditelně a hlasitě ozvaly. „Děkujeme všem, kteří se proti návrhu ostře vymezili a nenechali se odbýt tím, že zatím o nic nejde. Ten, kdo není naivní a zná evropské procedury, ví, že právě v těchto okamžicích padají ty zásadní návrhy, jejichž korekce je pak v dalším procesu velmi těžká. Společný tlak podnikatelských organizací, profesních svazů, ministerstev a politiků pak může mít pozitivní efekt a znamenat přehodnocení postoje komise a úředního aparátu v Bruselu. Už se to viditelně ukázalo na normě EURO7 a teď i na požadavcích na kotle a krby. Vyhráno, ale ještě nemáme, protože se projednávání zatím jen pozastavilo, ale neukončilo,“ dodal Zajíček. HK ČR chce pokračovat v tlaku na Evropskou komisi, aby se namísto zpřísňování regulací zaměřila na podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Regulace nesmí ohrozit menší a střední podniky a zároveň musí respektovat technologické a ekonomické možnosti trhu.

Redakce TZB-info oslovila poslance, členy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) právě s ohledem na to, že fórum bylo sice nakonec odloženo na neurčito, to ale neznamená vyřešení situace. Bez objasnění proč a co dále se jedná naopak o znejistění občanů, trhu, otevření možností pro fámy a lobbistický obchod se strachem ve smyslu, co zase Evropa zakáže.

Na dotaz reagoval jen europoslanec Ondřej Krutílek, který komentoval celou situaci průběžně na síti X včetně dopisu komisařce pro životní prostředí, vodu a cirkulární ekonomiku Jessice Rosswall.

„Podobných návrhů, které komitologií projdou jak nůž máslem, protože na ně nikdo včas neupozornil, mi jako členovi výboru pro průmysl a energetiku (ITRE), chodí každý týden desítky. A v jiných výborech (třeba pro životní prostředí ENVI) to není jiné. Je to návrh, který je pro někoho bouře ve sklenici vody, pro mě ale lepší bouře ve sklenici vody než bouře skutečná. Navíc právě tak se má dělat evropská politika. Včas identifikovat problém a jednoznačně a srozumitelně o něm mluvit na všech relevantních fórech. Jedině tak lze dosáhnout kýžené změny,“ uvádí na síti X Ondřej Krutílek mimo jiné i v reakci na Jana Farského, který reakci na návrh označil za tornádo ve sklenici vody.

Asi nelze než souhlasit s tím, že jsme rádi za reakci Asociace podniků topenářské techniky (APTT), Cechu topenářů a instalatérů ČR, Klastru Česká peleta, Společenstva kominíků ČR, Asociace pro ekologické vytápění dřevem (AEVD) i Hospodářské komory ČR. Jmenovitě děkujeme Ing. Zdeňku Lyčkovi, předsedovi APTT, který na podkladech pro českou reakci odvedl velký kus práce a zároveň se podílel i na tom, že TZB-info mělo informace mezi prvními. Lepší bouře ve sklenici vody než bouře skutečná.