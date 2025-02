TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Evropská komise odložila na neurčito jednání o návrzích na regulaci trhu s kotli a kamny na pevná paliva

Evropská komise odložila na neurčito jednání o návrzích na regulaci trhu s kotli a kamny na pevná paliva

Násobné zdražení kotlů a kamen na pevná paliva, které by způsobilo zpřísnění limitů navržené EK od roku 2027, se odkládá z blíže nespecifikovaných důvodů na neurčito. Chřipka důvodem nebude.

Zástupci Evropské komise ve čtvrtek v podvečer odložili na neurčito projednávání v posledních dnech tolik diskutovaných novel nařízení o ekodesignu pro kotle a lokální topidla na pevná paliva. Konzultační fórum k předloženým návrhům na revizi stávajících nařízení, které bylo plánováno na úterý 12. 2. v Bruselu, bylo podle oficiálního prohlášení zástupců komise z nepředvídaných důvodů odloženo na neurčito.

Jak jsme Vás již informovali, 24. ledna představila Evropská komise návrh novel nařízení o ekodesignu pro teplovodní kotle a pro lokální topidla na pevná paliva. To jsou de-facto vyhlášky EU, které stanoví technické podmínky (na emise, účinnost, povinnou výbavu, apod.), jejichž splnění musí tyto spotřebiče prokázat při certifikaci před uvedením na trh v EU.

Nově navrhované parametry ovšem nebyly pouhou korekcí stávajících platných požadavků, ale zcela zásadní revoluční změnou ve všech požadovaných parametrech. Proti navrhovaným opatřením se ohradili výrobci kotlů a kamen, podle kterých by aplikace těchto opatření v předpokládaném termínu 1. 7. 2027 zcela jistě ohrozila celý český průmysl spojený s lokálním vytápěním biomasou. Ale především by to znamenalo, že cena nových spotřebičů by byla tak vysoká, že by to zásadním způsobem zhoršilo dostupnost nových spalovacích zdrojů na pevná paliva běžným občanům. Na stranu výrobců i občanů se za Česko postavila Hospodářská komora, Ministerstvo průmyslu a obchodu i Ministerstvo životního prostředí. Stejně tak jako u nás, se obrovská vlna nevole zvedla napříč celou Evropskou unií.

Předložený návrh měl být oficiálně představen zástupcům členských zemí EU na tzv. konzultačním fóru, které bylo plánováno na 12. 2. 2025. Po tomto fóru by měly členské státy nějaký čas na podání připomínek k navrhovaným změnám. Nicméně necelý týden před plánovaným konzultačním fórem zástupci EK toto jednání odložili na neurčito. Nemá nyní cenu spekulovat o tom, co stálo za tímto odložením, nicméně to znamená, že se otevřel prostor pro širokou diskuzi mezi odborníky a politiky o tom, jak moc ambiciózní by měly být nově přijímaná opatření regulující stávající stav „malé energetiky“, která se však týká vytápění vyšších desítek milionů evropských domácností.