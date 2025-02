TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Geneze návrhu, který měl de-facto vyloučit kotle a kamna na dřevo z trhu v EU i v ČR

Geneze návrhu, který měl de-facto vyloučit kotle a kamna na dřevo z trhu v EU i v ČR

Násobné zdražení kotlů a kamen na pevná paliva v důsledku návrhu EK na zpřísnění limitů od roku 2027 bylo zatím odloženo. Je poučné se podívat, jak návrh vznikl a jak byl a nebyl projednáván.

Právní předpisy EU, týkající se všech Nařízení Komise o ekodesignu výrobků, přímo vyžadují, aby je Komise po určité době přezkoumala s ohledem na technický pokrok. Přezkum nařízení o ekodesignu pro kotle i lokální spotřebiče na pevná paliva byl předepsán ve „SDĚLENÍ KOMISE (2022/C 182/01) – Pracovní plán na období 2022–2024 týkající se ekodesignu a označování energetickými štítky“.

Byl stanoven harmonogram přezkumu, podle kterého proběhlo již 6. 10. 2023 první konzultační fórum k připravovaným změnám. Na tomto fóru zástupci Komise sdělili, že by rádi vypracovali legislativní návrh změn do jara 2024. Českou republiku na tomto fóru zastupoval zástupce MPO.

Drtivá většina zúčastněných stran na fóru doporučila, aby nebyl nový návrh příliš ambiciózní, protože již stávající nařízení je hodně přísné a další významné zpřísnění by mohlo snížit dostupnost nových výrobků běžným lidem, a současně způsobit existenční potíže malým a středním firmám z oboru.

Po konzultačním fóru následovala veřejná konzultace na konzultačním portálu EU „Have you say“, která byla ukončena 23. 12. 2023. Do té se přihlásilo 41 subjektů, které zastupovaly dva odlišné názory.

Zástupci neziskového sektoru z oblasti ochrany ovzduší či zdraví prakticky shodně navrhovali buď přímo zákaz spalování dřeva v domácnostech, nebo alespoň takové zpřísnění požadavků, které by spalování zásadním způsobem omezilo. Přispěvateli byly například organizace z USA (Doctors and Scientists Against Wood Smoke Pollution), Austrálie (Australian Air Quality Group), či Kanady. Na jejich stranu se přidali některé asociace a výrobci z oboru vytápění, kteří ovšem zastupovali „konkurenční“ technologie (Coal Heating Coalition).

Zcela opačný názor vyjadřovaly příspěvky firem a organizací, zastupující především evropský průmysl energetického využití biomasy. Ty varovaly před zásadním zpřísněním stávajících, již tak přísných požadavků na malé spalovací zdroje na pevná paliva. Tedy zopakovaly názory, které zazněly již na prvním konzultačním fóru.

I když v roce 2024 měly pokračovat další konzultace ze zúčastněnými stranami, a poté mělo následovat vypracování dopadových studií na možnosti:

žádná opatření, dobrovolné dohody, stanovení středně/vysoce ambiciózních prahových hodnot.

Nic z toho neproběhlo.

Až 24. 1. 2025 se neočekávaně „objevil“ legislativní návrh nových opatření (draft), který měl být oficiálně projednán na konzultačním fóru již 12. 2. 2025, tedy za necelé tři týdny. Poté by následovala čtyřtýdenní lhůta pro zpětnou vazbu. Nutno podotknout, že vliv této zpětné vazby na případné úpravy je zpravidla již jen „kosmetický“.

Alarmující je, že v předloženém legislativním návrhu nebyly Komisí vůbec zohledněny připomínky těch, kterých se opatření nejvíce týkají. Tedy firem z dotčeného oboru napříč celou EU. Naopak byly plně akceptovány požadavky neziskových organizací, jejichž aplikace by znamenala zásadní omezení dostupnosti spalovacích zdrojů na pevná paliva konečnému uživateli. Pochopitelně, o uhlí zde nejde, to je již tak jako tak v útlumu.

Zástupci Komise tak zásadním způsobem překročili své pravomoci, protože o energetické politice, tedy i o omezování využití biomasy v lokální energetice, mají rozhodovat politici v Parlamentu.

V „gesci“ úředníků Komise je v rámci zpracovávání nařízení o ekodesignu posuzovat technický pokrok v oboru tak, aby navrhovaná regulační opatření odrážela reálné možnosti regulovaných výrobků, tedy v našem případě kotlů a kamen na pevná paliva. V preambuli ke každému Nařízení Komise (EU) o ekodesignu je uvedeno, že „Požadavky na ekodesign by neměla být dotčena funkčnost ani cenová dostupnost výrobků z hlediska konečného uživatele…“.

Předložený legislativní návrh na změny v ekodesignu pro kotle a lokální spotřebiče na pevná paliva by přitom znamenal pravý opak.

Termín konzultačního fóra byl jen pár dní před 12. 2. 2025 odložen na neurčito. Prokázalo se, že pokud jsme schopni rychlé odborně a argumentačně silné reakce, a to v kratším termínu než tvůrci návrhu předpokládali, můžeme i s poměrně malým politickým vlivem, který v EU a EK Česká republika má, dosáhnout změn. Takových, které nebourají společnou sílu EU, ale řeší jen konkrétní problémy lidí.

Na závěr je nutné dodat, že projednání návrhu bylo zatím jen odloženo na neurčito. Neexistuje záruka, že se v podobném nebo jen kosmeticky upraveném znění neobjeví znovu.

