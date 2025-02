TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / O zásadním zdražení kotlů a kamen na biomasu a uhlí rozhodnou úředníci z Evropské komise

Ti, co v kotlích a kamnech na pevná paliva skutečně topí, do toho mluvit nebudou. Rozhodnutí o nových limitech provedou úředníci z Evropské komise. Zbývá možnost vše zablokovat.

Rozhodnou úředníci Evropské komise?

V česky psaném vyjádření na webu Ministerstva průmyslu a obchodu se uvádí:

Nařízení o ekodesignu ... představuje právní rámec, na jehož základě se budou konkrétní požadavky pro jednotlivé kategorie výrobků stanovovat prostřednictvím nařízení v přenesené pravomoci vydávaných Evropskou komisí. Tato tzv. delegovaná nařízení (obdoba českých ministerských vyhlášek) budou přijímána po konzultaci a projednání s výrobci daných výrobků, dalšími zainteresovanými stranami, vnitrostátními orgány a zejména po řádném vyhodnocení možných dopadů.

O hlasování zde není zmínka. Stejně jako se nehlasuje o prováděcích vyhláškách k českým zákonům, přestože k nim odborná veřejnost vznesla řadu relevantních připomínek. Existuje však možnost návrh úředníků zablokovat, pokud se pro to vysloví většina v radě EK nebo v EU parlamentu.

Čeští či evropští politici, poslanci, mohou tedy tlačit, lobovat. A lobovat určitě budou i svazy výrobců, dodavatelů, hospodářské komory, svazy instalačních firem, aktivisté, vládní i nevládní neziskovky, youtubeři, influenceři atd.

Na článek „Evropská komise chce zásadním způsobem omezit dostupnost kotlů a kamen na biomasu a uhlí!“, ve kterém Ing. Zdeněk Lyčka, prezident asociace APPT varuje před velmi negativními dopady návrhu zpřísnění požadavků na nové kotle a kamna pro jejich uvedení na trh v EU od roku 2027, který byl na TZB-info zveřejněn 2. února, reagoval i ministr MPO, Lukáš Vlček. Na jeho stanovisko nás upozornil Marek Vošahlík, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí:

„S návrhem nařízení Evropské komise k ekodesignu, které se týká kotlů a lokálních topidel na tuhá paliva, Česko nesouhlasí a své připomínky představíme na jednání v Bruselu už v příštím týdnu. Naším cílem je, aby evropská zelená politika odpovídala technologickému vývoji a neměla neúměrné dopady na peněženky českých domácností a firem. V případě ekodesignu se jedná o první návrh, který bude dále projednáván a připomínkován. Budeme prosazovat, aby návrh prošel revizí a odpovídal reálným možnostem.“

„Seznamte se s odborníky: Potenciál tepla ze dřeva pro Energiewende

Shodou okolností mi v tyto dny dorazila tisková zpráva zpracovaná tiskovým oddělením veletržní správy Messe Frankfurt Exhibition GmbH, která připravuje světově prestižní veletrh ISH Frankfurt n/M na 17. až 21. březen 2025. Zde znění tiskové zprávy, odstraněn jen závěrečný odstavec týkající se voleb a německých předpisů. Posuďte sami (nebo si na to počkejte), zda i Němci budou aktivně podporovat tak radikální omezení spotřeby dřeva (včetně pelet a briket) pro vytápění, jaké vyplývá ze zpřísněných limitů ekodesignu pro kotle a kamna a zda jsou ochotni se tak střelit do jedné z vlastních noh, o kterou se opírá jejich Energiewende:

Frankfurt nad Mohanem, 4. února 2025. ISH 2025 ve Frankfurtu nad Mohanem představí speciální oblast ‚Energie dřeva‘ v hale 11 od 17. do 21. března. Přední mezinárodní veletrh vody, tepla a vzduchu spolu se svými dvěma koncepčními sponzory, Spolkovým svazem německého průmyslu tepelné techniky – BDH e. V. a Ústředním spolkem pro sanitu, vytápění a klimatizaci – ZVSHK vysílají silný signál pro dřevo jako velký obnovitelný zdroj energie.

Energie ze dřeva představuje 6 procent konečné spotřeby energie v Německu a pokrývá více než dvě třetiny obnovitelné energie v sektoru budov. Přitom 90 procent obnovitelného energetického dřeva bez CO 2 pochází z německých lesů. Ty jsou spravovány udržitelně na právním základě.

Wood Heat Initiative se svými osmi členskými asociacemi tvoří – stejně jako v roce 2023 – zastřešující organizaci ‚Wood Energy‘ jménem sponzorů. S přibližně 220 m2 je k dispozici atraktivní speciální plocha, na které může průmysl, řemesla, lesnictví a lesní hospodářství předvést vysoce kvalitní technologická řešení pro udržitelné, čisté a efektivní využití energie dřeva.

V centru speciální oblasti nabízí Speakers Corner a salonek příležitost pro profesionální výměnu mezi odborníky z průmyslu a obchodu na jedné straně a tvůrci speciální oblasti na straně druhé. Atraktivní a vysoce aktuální program panelových diskuzí, klíčových projevů a prezentací partnerů speciální oblasti se zabývá aktuální politickou situací v Německu a Evropě s významem pro energetiku dřeva.“

A co české Ministerstvo životního prostředí?

Neznám reakci českého Ministerstva životního prostředí, jak by reagovalo na útlum ve využití dřeva, pelet, briket následkem zdražení kotlů a kamen, který by se zákonitě postupně a negativně přenesl i do národní statistiky využití OZE. Pokud bude takové vyjádření k dispozici, dáme mu prostor.