Hospodářská komora: Evropská směrnice ohrozí výrobce kotlů, krbů i kamen na dřevo, dřevěných pelet, briket Výrazně zdraží topení statisícům domácností

Hospodářská komora ČR vyjadřuje vážné obavy nad návrhem nového nařízení Evropské komise upravujícím požadavky pro kotle, krby a kamna spalující dřevo, dřevěné brikety, pelety a další biomasu.

Hospodářská komora se tak připojuje k varováním Asociace pro ekologické vytápění dřevem (AEVD), Asociace podniků topenářské techniky (APTT), Cechu topenářů a instalatérů ČR, Klastru Česká peleta a Společenstva kominíků ČR, které upozorňují na hrozící důsledky pro české spotřebitele i výrobce.

Zavedení navrhovaných opatření týkajících se ekodesignu kotlů a lokálních topidel na dřevo, dřevěné brikety, pelety a další paliva souhrnně označovaná jako biomasa, by zcela jistě ohrozilo celý český průmysl spojený s tímto odvětvím. V extrémně krátké době by přinesl existenční problémy zejména pro malé a střední firmy v oblasti výroby spotřebičů na pevná paliva i v oblasti výroby a distribuce biopaliv. Současně by to zásadním způsobem podkopalo snahy o dekarbonizaci sektoru vytápění domácností, energetickou nezávislost, bezpečnost a ekonomiku České republiky.

Navrhovaná směrnice zavádí mimo jiné i povinné připojení všech lokálních topidel na dřevo k elektrické síti pro automatickou regulaci vzduchu. „Tento požadavek likviduje jednu z hlavních výhod vytápění dřevem – jeho nezávislost na dalších zdrojích energie. V době, kdy se Evropa potýká s energetickou krizí, je absurdní nařizovat spotřebitelům závislost na elektřině,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Tato směrnice navíc podle něj v době, kdy v rámci unie probíhá silná diskuse o posílení konkurenceschopnosti a nutnosti přizpůsobovat unijní regulace hospodářské strategii, působí až absurdně. „Jako by někdo zcela pominul vážné diskuse o potřebě změny kursu v rámci sedmadvacítky,“ dodal Zajíček.

Dalším problematickým bodem je podle Komory drastické zpřísnění emisních limitů a minimální účinnosti u spotřebičů na pevná paliva. „Takto přísná regulace by v podstatě znamenala, že většina současných krbů a kamen by byla neprodejná, což by vedlo k drastickému omezení výběru a zdražení nových produktů až o desítky procent. Podle našich analýz je v současnosti na trhu v ČR řádově necelých 5 % výrobků, které by mohly po úpravách v relativně krátké době plnit všechny navrhované požadavky, na trhu EU jich bude méně jak 10 %. Ovšem jedná se o cenově extrémně drahá zařízení, která nejsou dostupná občanům, kteří je dnes využívají,“ upozorňuje Zdeněk Lyčka, prezident Asociace podniků topenářské techniky ČR a člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Směrnice, která má za cíl snížit emise, může mít opačný efekt. „Lidé nebudou mít prostředky na výměnu starých topidel za nová, což povede k prodloužení jejich používání a zachování vysokých emisí. Navíc jsou krby a kamna stále klíčovým zdrojem vytápění pro stovky tisíc domácností, zejména na venkově, kde je elektřina méně dostupná nebo pro domácnosti s nižšími příjmy extrémně drahá,“ varuje Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR a člen představenstva Hospodářské komory.

Doplněk ke stanovisku Hospodářské komory ČR, který redakci TZB-info poskytl Ing. Robert Verner, VERNER GOLEM s.r.o.:

„My se převážně zabýváme zdroji nad 500 kW stavěné zákazníkovi na míru, a tak mne zaujala hned první část návrhu směrnice, první emisní limit u TZL 3 mg/m3. Nejde jen o jeho splnitelnost nebo nesplnitelnost, ale i nezpochybnitelný důkaz. Obvolal jsem několik měřicích skupin, zda jsou 3 mg/m3 vůbec měřitelné a všichni mi potvrdili, že neznají metodu, která by měřila s přesností vyšší jak +/−2 mg/m3, a to za optimálních podmínek novým zařízením. Jak si ti, co takový limit navrhli představují, že bude prokázáno jeho splnění?“