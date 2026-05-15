Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / Prodeje kotlů na pevná paliva v roce 2025

Prodeje kotlů na pevná paliva v roce 2025

15.5.2026
Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO, redakce TZB-info

Přehrát audio verzi

Prodeje kotlů na pevná paliva v roce 2025

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

V roce 2025 bylo na český trh dodáno cca 22,5 tisíce kusů kotlů na pevná paliva do 50 kW. Meziročně prodeje poklesly o 34 % a byly tak mírně nad skutečností roku 2018.


Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO, konkrétně Ing. Aleš Bufka a Mgr. Jana Blechová Tourková, zveřejnilo na webu MPO výsledek statistického šetření prodejů kotlů na pevná paliva, který zahrnuje tabulková data za období 2014 až 2025 a časovou řadu za období 1970 až 2025. Data jsou založena na vlastních šetřeních MPO, statistikách Asociace podniků topenářské techniky (APTT), celních statistikách a informacích z dotačních programů.

V roce 2025 bylo na tuzemský trh dodáno 22,5 tis. ks kotlů na pevná paliva do 50 kW. Oproti roku 2024 jde o 34% pokles, viz tabulka 1.

Největší podíl na celkovém počtu mají kotle zplyňovací (což je dáno i požadavky na ekodesign výrobků) – v roce 2025 zaujímaly 49 % (11,2 tis. ks). Dále shodně 25% podíl mají kotle odhořívací (5,5 tis. ks) a automatické (5,6 tis. ks). Zbylé 1 % (necelých 300 ks) tvoří kotle prohořívací.

Podíl instalací kotlů na pevná paliva na nově dokončených bytech v rodinných a bytových domech na celkovém počtu zkolaudovaných bytů v roce 2024 činil 6 %.

Kategorie/Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prohořívací s ručním přikládáním (včetně horního odhořívání) 0 20 941 1 101 930 270
Odhořívací s ručním přikládáním (spodní odhořívání do samostatné komory) 3 823 7 297 15 365 10 148 10 647 5 546
Zplyňovací (pyrolytické) 5 815 8 864 16 089 13 551 17 382 11 175
Automatické – neumožňující bez výměny roštu ruční přikládání 3 285 4 244 5 079 3 613 3 498 3 461
  • z toho automatické – pouze biomasa
 1 986 2 102 2 671 2 248 2 453 2 630
Kombinované – automatické s pevně vestavěným roštem s možností přímého ručního přikládání 0 0 36 45 0 0
Kombinované zplyňovací a automatické 709 854 1 719 1 307 1 578 2 011
Speciální – dvě kotlová tělesa pro automatický a ruční provoz 0 0 0 0 0 0
Přestavbové sady pro automatický provoz 228 180 62 99 90 120
Celkem 13 860 21 459 39 291 29 864 34 125 22 583
  • z toho kotle klasické s výhradně ručním přikládáním
 3 823 7 317 16 306 11 249 11 577 5 816
  • z toho kotle zplyňovací s výhradně ručním přikládáním
 5 815 8 864 16 089 13 551 17 382 11 175
  • z toho automatické kotle a přestavbové sady
 4 222 5 278 6 896 5 064 5 166 5 592

Tabulka 1: Prodeje kotlů na pevná paliva do 50 kW, 2020 až 2025 (Zdroj dat: MPO)
Pozn.: Hodnoty jsou zpětně upravovány tak, jak jsou k dispozici další/nová doplňující data. Rozdělení automatických kotlů podle paliva a modularity je pouze orientační.

Dlouhodobý přehled o prodejích kotlů na pevná paliva, časová řada za období let 1970 až 2025, je na obr. 1.

Obr. 1 Dlouhodobý přehled prodejů kotlů na pevná paliva (Zdroj: MPO)
Obr. 1 Dlouhodobý přehled prodejů kotlů na pevná paliva (Zdroj: MPO)

Přehled o hlavních zdrojích tepla v nově kolaudovaných bytech je na obr. 2. Již na přelomu let 2023 až 2024 poklesl u nových bytů podíl kotlů na pevná paliva používaných jako hlavní zdroj tepla pod 2 %.

Obr. 2 Počet bytů kolaudovaných v letech 2010 až 2024 podle hlavního zdroje vytápění
Obr. 2 Počet bytů kolaudovaných v letech 2010 až 2024 podle hlavního zdroje vytápění

Kompletní zpráva je dostupná zde:
Dodávka kotlů na pevná paliva na trh v České republice v roce 2025

 
 
Reklama