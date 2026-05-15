Prodeje kotlů na pevná paliva v roce 2025
V roce 2025 bylo na český trh dodáno cca 22,5 tisíce kusů kotlů na pevná paliva do 50 kW. Meziročně prodeje poklesly o 34 % a byly tak mírně nad skutečností roku 2018.
Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO, konkrétně Ing. Aleš Bufka a Mgr. Jana Blechová Tourková, zveřejnilo na webu MPO výsledek statistického šetření prodejů kotlů na pevná paliva, který zahrnuje tabulková data za období 2014 až 2025 a časovou řadu za období 1970 až 2025. Data jsou založena na vlastních šetřeních MPO, statistikách Asociace podniků topenářské techniky (APTT), celních statistikách a informacích z dotačních programů.
V roce 2025 bylo na tuzemský trh dodáno 22,5 tis. ks kotlů na pevná paliva do 50 kW. Oproti roku 2024 jde o 34% pokles, viz tabulka 1.
Největší podíl na celkovém počtu mají kotle zplyňovací (což je dáno i požadavky na ekodesign výrobků) – v roce 2025 zaujímaly 49 % (11,2 tis. ks). Dále shodně 25% podíl mají kotle odhořívací (5,5 tis. ks) a automatické (5,6 tis. ks). Zbylé 1 % (necelých 300 ks) tvoří kotle prohořívací.
Podíl instalací kotlů na pevná paliva na nově dokončených bytech v rodinných a bytových domech na celkovém počtu zkolaudovaných bytů v roce 2024 činil 6 %.
|Kategorie/Rok
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Prohořívací s ručním přikládáním (včetně horního odhořívání)
|0
|20
|941
|1 101
|930
|270
|Odhořívací s ručním přikládáním (spodní odhořívání do samostatné komory)
|3 823
|7 297
|15 365
|10 148
|10 647
|5 546
|Zplyňovací (pyrolytické)
|5 815
|8 864
|16 089
|13 551
|17 382
|11 175
|Automatické – neumožňující bez výměny roštu ruční přikládání
|3 285
|4 244
|5 079
|3 613
|3 498
|3 461
|
|1 986
|2 102
|2 671
|2 248
|2 453
|2 630
|Kombinované – automatické s pevně vestavěným roštem s možností přímého ručního přikládání
|0
|0
|36
|45
|0
|0
|Kombinované zplyňovací a automatické
|709
|854
|1 719
|1 307
|1 578
|2 011
|Speciální – dvě kotlová tělesa pro automatický a ruční provoz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Přestavbové sady pro automatický provoz
|228
|180
|62
|99
|90
|120
|Celkem
|13 860
|21 459
|39 291
|29 864
|34 125
|22 583
|
|3 823
|7 317
|16 306
|11 249
|11 577
|5 816
|
|5 815
|8 864
|16 089
|13 551
|17 382
|11 175
|
|4 222
|5 278
|6 896
|5 064
|5 166
|5 592
Tabulka 1: Prodeje kotlů na pevná paliva do 50 kW, 2020 až 2025 (Zdroj dat: MPO)
Pozn.: Hodnoty jsou zpětně upravovány tak, jak jsou k dispozici další/nová doplňující data. Rozdělení automatických kotlů podle paliva a modularity je pouze orientační.
Dlouhodobý přehled o prodejích kotlů na pevná paliva, časová řada za období let 1970 až 2025, je na obr. 1.
Přehled o hlavních zdrojích tepla v nově kolaudovaných bytech je na obr. 2. Již na přelomu let 2023 až 2024 poklesl u nových bytů podíl kotlů na pevná paliva používaných jako hlavní zdroj tepla pod 2 %.
Kompletní zpráva je dostupná zde:
Dodávka kotlů na pevná paliva na trh v České republice v roce 2025