TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / E.ON staví nový plynovod unikátní metodou pluhování

E.ON staví nový plynovod unikátní metodou pluhování

Po dvanácti letech příprav a dvou letech stavebních prací dokončuje společnost E.ON Distribuce na jihu Čech nový vysokotlaký plynovod mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Potrubí v délce dvaceti kilometrů zabezpečí už od listopadu dodávky plynu pro více než sedm tisíc zákazníků v této oblasti.

Stavbaři při jeho pokládce používají unikátní metodu pluhování ocelového potrubí, která je v Česku použita vůbec poprvé. Pluhování je přesnější, a navíc šetří čas i životní prostředí. „Na začátku minulého roku jsme změnili technologii stavby. Původní konvenční metodu bagrování jsme jako první v Česku nahradili metodou takzvaného pluhování, kdy ocelové potrubí zaorává do země speciální pluh,“ vysvětluje Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu společnosti E.ON Distribuce. E.ON zvolil tuhle stavební variantu z několika důvodů. „Je to rychlejší, přesnější a šetrnější k životnímu prostředí. Díky pluhování máme navíc i přesné umístění pokládaného potrubí podle projektu a v souladu se smlouvami na věcná břemena, které máme sjednány s vlastníky dotčených pozemků,“ dodává Tomáš Vacek.

Samotné pluhování provádí rakouská firma IFK Gesellschaft. „Dělali jsme tyhle práce už v Německu. Ocelové potrubí jsme ale v Česku dosud nepokládali,“ přiznává Robin Cimr, manažer rakouské firmy. Z dvacetikilometrové trasy tímhle způsobem položí zhruba třináct kilometrů. Zbytek se dělá konvenční metodou bagrování. Některé úseky jsou tak krátké, že by pluhování nebylo efektivní.

Proč je nový plynovod třeba

„Aktuálně zásobujeme území Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Dolního Bukovska až Ševětína takzvaným ostrovním provozem. To znamená, že celá oblast je zásobována zemním plynem jednou předávací stanicí v Žíšově u Veselí nad Lužnicí. V případě technické závady by se mohlo stát, že zákazníkům bychom nemohli zajistit distribuci a dodávky plynu. Novým plynovodem budeme mít další cestu, jak plyn k odběratelům přivést,“ vysvětluje hlavní důvod stavby Tomáš Vacek.

Už před dvanácti lety tak začal vznikat projekt nového plynového vedení, které dodávky zabezpečí. Situace byla komplikovaná hlavně kvůli jednání s množstvím vlastníků jednotlivých pozemků, přes které měl plynovod procházet. V roce 2018 se začalo s prvními stavebními pracemi, které pak pokračovaly v minulém roce a na konci toho letošního by měly skončit. Za posledních dvanáct let se jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb na plynovodní soustavě na jihu Čech.

Rakouská firma je na jihu Čech už potřetí a vrátí se ještě na podzim tohoto roku. V listopadu už by E.ON chtěl do nově položených trubek pustit plyn tak, aby v zimě zabezpečil dodávky zákazníkům v oblasti z více stran. Podobných ostrovních provozů je v distribuční soustavě společnosti E.ON ještě několik. A také ty by se v budoucnu mohly dočkat zabezpečení. Aktuálně společnost E.ON Distribuce řeší oblast Dačicka, která je zásobovaná ze sousední distribuční sítě a Čečelovice a Lnáře na Strakonicku, které mají podobné předávací stanice jako v Žíšově, ale jsou menší.

O metodě pluhování

Jedná se o stavební metodu, která je rychlejší, přesnější a šetrnější k životnímu prostředí. Do země potrubí zaorává speciální pluh. Soustava zařízení lanového pluhu je rozdělená na dvě části. Jedním je tahač, který má tažnou sílu 200 tun a který je zodpovědný za pohyb a rychlost pokládky. Druhou částí je pluh, který pokládá ocelové potrubí plynovodu do naprojektované polohy a hloubky. „Naším zařízením jsme schopní pokládat potrubí až do průměru 600 mm a do 2,5metrové hloubky a u pluhovaného potrubí zvládneme položit maximálně osm metrů za minutu, jinak by odchylka od souřadnice byla moc vysoká,“ popisuje Robin Cimr z rakouské firmy IFK Gesellschaft. Ta se na trhu pohybuje už více než 30 let. A na pokládce inženýrských sítích pracuje po celé Evropě. Společnost E.ON Distribuce si ji pro pokládku ocelových trubek plynovodu vybrala jako první v České republice.

V ideálních podmínkách pokládají přibližně 1,5 kilometru ocelového potrubí za den. Na plynovodu mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí pracovali s jednotlivými úseky od 100 do 500 metrů. Velkou výhodou pokládky pluhováním je fakt, že hned po práci je připraven digitální zápis souřadnic o skutečném provedení práce. Dalším i to, že tato metoda zanechá minimální ekologickou stopu. Na pozemcích se nepracuje déle, než je nutné, a zabírá se i méně plochy. „Normálně bychom museli skrývat ornici v pruhu, který je široký 10 až 15 metrů, takhle zabíráme třetinovou plochu,“ vysvětluje Tomáš Vacek s tím, že ekologičtější je také samotné pokládání trubky do země, protože díky technologii pluhování nedochází ke smíchání půdních vrstev jako při bagrování. Po speciálním pluhu se pak rýha přejede a zatlačí zpátky do země. Pluhování je ekologičtější i co se týká emisí hluků a výfukových plynů. A šetří i zdroje, protože na jeden kilometr potrubí pluhováním se spotřebuje 50 litrů nafty, kdežto při bagrování by to bylo na stejném úseku 800 litrů a bylo by potřeba více lidí i techniky.