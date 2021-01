TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Plynaři chtějí pomoci k záchraně systémů centrálního zásobování teplem

Plynaři chtějí pomoci k záchraně systémů centrálního zásobování teplem

Malé teplárny bojují o život a plynaři nabízí pomoc. Český plynárenský svaz (ČPS) připravil on-line informační centrum podporující přechod z vytápění uhlím na ekologický zemní plyn. Majitelé a provozovatelé tepláren zde naleznou návod, jak postupovat, aby splnili přísné emisní limity a vyplatilo se jim i po roce 2023 zajišťovat centrální zásobování obyvatelstva teplem.

„Zejména pro menší teplárny je doslova za minutu dvanáct. Aby stihly přechod na ekologičtější zdroje energie, musí začít jednat. Nový web jim pomůže získat potřebné kontakty a informace. Třeba takové, že zbývají pouhé dva týdny pro předložení projektových záměrů na získání podpory z prostředků Modernizačního fondu,“ upozornila Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, a dodala: „Cenný je i přehled informací z našeho semináře, na kterém ministr průmyslu a obchodu Havlíček přislíbil teplárnám investiční i provozní podporu z různých fondů ve výši téměř 45 miliard korun.“

Nový web plynoveteplarny.cz poradí zástupcům obcí a manažerům tepláren s procesem přechodu na zemní plyn

Zájemci o finanční podporu z Modernizačního fondu musejí předložit projektový záměr nejpozději do 1. února 2021

Web plynoveteplarny.cz je určen zastupitelům měst a obcí, majitelům či manažerům tepláren a energetickým specialistům. Shrnuje argumenty pro využívání zemního plynu, informuje o dotacích, ekonomice, ekologii či bezpečnosti provozu. Popisuje rovněž správný postup a náležitosti přechodu teplárny na zemní plyn a nabízí informace týkající se jeho obchodování a skladování. „Zájemci zde naleznou také mnoho užitečných odkazů, informačních materiálů a kontaktů na provozovatele plynárenských soustav, kteří připojení tepláren dokážou zajistit na klíč,“ upřesnila L. Kovačovská.

Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu předjímá snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Podle studie mezinárodní poradenské firmy McKinsey z října loňského roku by měla více než polovinu objemu tohoto poklesu emisí zajistit právě změna zdrojů v sektoru energetiky a teplárenství. Zatímco nyní využívají teplárny v České republice k výrobě zemní plyn zhruba z jedné čtvrtiny a více než 60 % tepla vyrábějí z uhlí, během několika let by se měl podíl zemního plynu nejméně zdvojnásobit. Modernizace teplárenských soustav by měla v kombinaci se zemním plynem a technologií kogenerace přispět v budoucnosti mimo jiné k vyrovnávání výkyvů dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů.

„Zemní plyn představuje pro teplárny ověřené, funkční a nákladově přijatelné řešení budoucího ekologického provozu, který je nezbytný pro splnění emisních limitů. To je nezpochybnitelný fakt, na němž jsme se shodli i s představiteli Teplárenského sdružení ČR při podpisu společného memoranda o spolupráci loni v létě,“ uzavřela L. Kovačovská.

Příloha – Závěry studie poradenské firmy McKinsey: