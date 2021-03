TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / V lokalitách bez zemního plynu loni rostla poptávka po vytápění propanem

V lokalitách bez zemního plynu loni rostla poptávka po vytápění propanem Stát chystá další dotace na výměnu starých kotlů

Česko loni zažilo co do kvality ovzduší výjimečně dobrý rok. Podle odborníků je to zásluhou hlavně meteorologických podmínek, dlouhodobě se ale kvalita ovzduší zlepšuje i díky obměně starých kotlů na tuhá paliva.