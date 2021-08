TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Kompaktní a účinné nástěnné plynové kondenzační kotle s velmi atraktivním poměrem cena/výkon VITODENS 050-W

Kompaktní a účinné nástěnné plynové kondenzační kotle s velmi atraktivním poměrem cena/výkon VITODENS 050-W

Vitodens 050-W se ideálně hodí pro modernizaci v mezonetovém bytě nebo v rodinném domě. V nabídce jsou dva výkony (3,2 až 19 a 3,2 až 25 kW) jako topný, nebo kombinovaný kotel (s integrovaným průtokovým ohřívačem).

Jako výrobce velkých sérií s dlouholetými zkušenostmi s výrobou nástěnných kotlů víme, na čem záleží. I v případě cenově velmi zajímavých kotlů Vitodens 050-W se můžete spolehnout na kvalitu produktů Viessmann. Nástěnné kotle Viessmann proto nejsou pouze zárukou inovativní techniky a výkonu, ale také spolehlivosti a dlouhé životnosti. Díky použití moderních modulů je plynový nástěnný kondenzační kotel velmi úsporný co do potřeby místa k instalaci a dá se namontovat i do malých výklenků. Boční servisní odstupy nejsou potřeba, všechny přípojky jsou dobře přístupné zepředu.

Vitodens 050-W se ideálně hodí pro modernizaci v mezonetovém bytě nebo v rodinném domě. V nabídce jsou dva výkony (3,2 až 19 a 3,2 až 25 kW) jako topný, nebo kombinovaný kotel (s integrovaným průtokovým ohřívačem).



Hořák MatriX-Plus.

Hořák MatriX-Plus: srdce vašeho topení

Hořák MatriX-Plus boduje účinným provozem i nízkými emisemi škodlivin a hluku. Speciální povrch MatriX z ušlechtilé oceli je necitlivý vůči vysokým teplotám, a zajišťuje tak spolehlivý výkon a dlouhou životnost.

Další technickou inovací firmy Viessmann je plně automatická regulace spalování Lambda Pro. Samočinně se přizpůsobuje všem druhům plynu a zajišťuje plynule čisté a účinné spalování.



Tepelný výměník Inox-Radial.

Výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli: účinný s dlouhou životností

Ušlechtilá ocel je zárukou stability. Korozivzdorný výměník tepla z ušlechtilé oceli je srdcem kotle Vitodens 050-W. Účinně přeměňuje použitou energii na teplo. A to s jistotou velmi kvalitní ušlechtilé oceli s dlouhou životností.

Na nerezové výměníky tepla Inox-Radial v kondenzačních kotlích Vitodens do 150 kW garantujeme 10letou záruku

Úspora energie, komfort a bezpečnost s ViCare Vitodens 050-W

Nástěnné plynové kondenzační kotle s novou elektronickou platformou mají vždy integrované rozhraní WiFi. To spojuje vytápění na přání přímo s internetem. S aplikací ViCare je obsluha topení úplně jednoduchá a intuitivní. Využívá digitální služby a zařízení je v přímém kontaktu s místní servisní firmou. Aplikace ViCare poskytuje informace k aktuálnímu stavu systému, časové programy pro vytápění a přípravu teplé vody přispívají k úspoře nákladů na energie. Aplikace je kompatibilní s téměř všemi koncovými zařízeními iOS a Android.

Termostat ViCare: Komfortní regulace podle teploty v místnosti

Napojením termostatu ViCare vyvinutého pro použití s topnými systémy Viessmann se dá prostorová teplota pohodlně regulovat přes aplikaci. Navíc se teplota kotle automaticky přizpůsobuje potřebě tepla, což šetří energii a zvyšuje životnost.

VITODENS 050-W PŘESVĚDČÍ

Velmi zajímavým poměrem cena/výkon.

Dlouhou životností a účinností díky výměníku tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli.

Hořákem MatriX-Plus s regulací spalování Lambda Pro pro trvale vysoký stupeň účinnosti a nízké hodnoty emisí.

Jednoduchou obsluhou přes regulaci s LED displejem a dotykovými tlačítky.

Možností ovládání přes internet přes integrované WiFi rozhraní pro obsluhu a servis s použitím aplikace ViCare.

Ideální pro vestavbu do interiéru díky tichému provozu a kompaktním rozměrům.

Malou instalační výškou, která zjednodušuje výměnu starých zařízení.

Jednoduchá obsluha s volitelným dálkovým ovládáním

Tlačítka s jednoduchým ovládáním umožňují rychlé nastavení teploty vytápění a pitné vody. Zobrazení provozních stavů a teplot probíhá přes digitální displej.



Pomocí aplikace ViCare se dá komfortně obsluhovat topení a šetřit energie – kdykoliv a odkudkoliv.

Regulace je již z výroby vybavena integrovaným rozhraním WiFi.

Termostat ViCare pro více komfortu a vyšší účinnost.





LED displej s dotykovými tlačítky s jednoduchou obsluhou.

Prodloužená záruka 5/10 let

Balíčky nadstandardních servisních služeb vás chrání před nečekanými náklady na opravy a zajišťují dlouhodobou efektivitu a spolehlivost topného zařízení.

Nástěnný plynový kondenzační kotel VITODENS 050-W

Topný kotel (typ B0HA) a kombinovaný kotel (typ B0KA) Typ zařízení topný

(typ B0HA) topný

(typ B0HA) kombinovaný

(typ B0KA) kombinovaný

(typ B0KA) Rozsah jmenovitého tepel. výkonu 50/30 °C kW 3,2–19,0 3,2–25,0 3,2–19,0 3,2–25,0 80/60 °C kW 2,9–17,1 2,9–22,4 2,9–17,1 2,9–22,4 Rozměry délka mm 300 300 300 300 šířka mm 400 400 400 400 výška mm 700 700 700 700 Hmotnost kg 33 33 33 33 Spalinová přípojka Ø mm 60 60 60 60 Přípojka pro přívodní vzduch Ø mm 100 100 100 100 Výkon při ohřevu pitné vody kW – – 25,4 29,6 Trvalý výkon teplé vody* l/min – – 12,0 14,0 Třída energetické účinnosti h A A A A

Kotle Vitodens 050-W jsou přezkoušeny a schváleny pro zemní plyn podle ČSN EN 15502. Přestavení v rámci plynových skupin E/LL/Lw/K není potřeba. Kombinovaný kotel Vitodens 050-W obsahuje integrovaný průtokový ohřívač k přípravě teplé vody. *Výkon pro výstup teplé vody při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C.



Vitodens 050-W (typ B0HA a B0KA).

ZNAKY PRODUKTU Plynový kondenzační topný a kombinovaný kotel.

Jmenovitý tepelný výkon od 3,2 do 25 kW.

Normovaný stupeň využití: až 98 % (H s ).

). Rozsah modulace až 1:8.

Energeticky úsporné vysoce účinné oběhové čerpadlo.

Třída energetické účinnosti: A. Výhoda Vitodens 050-W, kombinovaný kotel (typ B0KA): Vysoký komfort teplé vody díky pohotovostní funkci.