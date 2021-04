TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Nová řada kotlů Vitodens 100: pokrokové a ekologické plynové kondenzační kotle s atraktivní cenou

Nová řada kotlů Vitodens 100: pokrokové a ekologické plynové kondenzační kotle s atraktivní cenou Větší účinnost, jednodušší obsluha a moderní design

Kdo by rád vyměnil topení svého bytu či rodinného domu s mírnou investicí, pro toho jsou ideálním řešením nové nástěnné plynové kondenzační a kompaktní kotle řady Vitodens 100. Moderní technika jako inovativní hořák MatriX Plus a inteligentní regulace spalování Lambda Pro zajišťují nízkou spotřebu paliva a nízké emise CO 2 . To šetří peněženku i životní prostředí.