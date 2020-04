TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / ViCare, brána do světa komfortu a energetických úspor

ViCare, brána do světa komfortu a energetických úspor

Digitalizace našich zařízení je v plném proudu. S novou generací kotlů Vitodens 2xx s regulační platformou E3 se WiFi rozhraní stalo standardní výbavou našich kotlů.

Od března 2020 uvádíme na trh komunikační rozhraní Vitoconnect OT2 přinášející komfort dálkového ovládání z jakéhokoliv místa na světě pomocí chytrých telefonů a aplikace ViCare i pro naše kotle řady Vitodens 1xx.

Vitoconnect OT2 pro komunikaci mezi modulem centrálního vytápění a pokojovými termostaty OpenTherm tvoří rozhraní mezi topným systémem a aplikací pro ovládání topného systému a pro dálkovou údržbu pomocí softwarového nástroje Vitoguide. Připojuje se přímo přes kabel k regulaci Vitotronic.

V bezdrátovém modulu Vitoconnect OT2 se skrývá komplexní bezpečnostní koncept, který úspěšně prošel zkouškou CE.





Modul WLAN pro připojení k routeru DSL pro montáž na stěnu

Síťový kabel s napájecím zdrojem se zástrčkou (délka 1 m)

Spojovací vedení OpenTherm k připojení WLAN-modulu k regulaci kotlového okruhu (délka 3 m)

Rozsah dodávky:

Zařízení je zpětně kompatibilní pro typy B1HC, B1KC, B1HA, B1KA, WB1C a WB1B a to i pro kompaktní kotle typu B1LD, B1LB a B1LA.

Vitoconnect OT2 komunikuje po vlastní sběrnici OpenTherm. Dodává se s prostorovým termostatem Vitotrol 100 OT2 s možností nastavení požadované teploty místností.

Není možné ho kombinovat s jinými termostaty (ať už standardními ZAP/VYP nebo OpenTherm).

Komunikační rozhraní neumožňuje zákazníkovi jen dálkové ovládání, ale i případnou dálkovou správu servisní partnerem pomocí webové aplikace Vitoguide.

Chytrý telefon již dávno neslouží jen k telefonování, ale máme v něm fotoaparát, navigaci, nakupujeme přes něj jízdenky, mnozí jeho prostřednictvím platí své účty v obchodech a stále rostoucí popularitu získává pro nastavování parametrů provozu vytápění tak, aby plně odpovídalo individuálním požadavkům.

Aplikaci ViCare si může do smartphone stáhnout každý, je zdarma. Ke svému již provozovanému vytápěcímu zařízení Viessmann si musí dokoupit jen malou plochou, čtvercovou krabičku s decentní designem, Vitoconnect, která zajistí bezdrátovou komunikaci Wifi. Po propojení zdroje tepla s Vitoconnect a aktivaci aplikace se Vám otevře svět do nastavení svého vytápěcího systému nejen z pohodlí oblíbeného křesla v obývací místnosti, ale odkudkoliv, kde existuje možnost připojit Váš telefon na internet. Na displeji telefonu se zobrazí venkovní teplota, teploty až ve třech různých otopných okruzích, v místnostech, nastavená teplota ohřevu teplé vody aj.

Pokud si do telefonu uložíte spojení na Vašeho oblíbeného servisního technika, tak mu můžete v případě potřeby prostřednictvím aplikace jedním klikem odeslat všechny pro jeho činnost potřebné informace. Aniž by se Vás musel vyptávat a Vy byste složitě a delší dobu vyhledávali, co vlastně po Vás chce.

Vše si potřebné si můžete nastavovat i sami, a to individuálně i proměnlivě během každého dne v týdnu pro každý ze tří okruhů, například pro okruh v podkroví s otopnými tělesy, okruh v přízemí s podlahovým vytápěním apod. Nastavíte si komfortní teplotu i teplotu sníženou, pokud nejste doma. Aby nastavování nebylo složité, pracuje aplikace s intuitivním asistentem a nebo Vám může pomoci Váš servisní technik.

Máte vytápěcí zařízení Viessmann vyrobené v roce 2004 a později? Pak můžete s aplikací ViCare svůj komfort, ale i šetření energií, posunout o jednu technickou generaci výše, na nejvyšší současnou úroveň.