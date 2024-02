Přípravy na vodík H2 získaly další pevné základy. Zapojeno je i Česko

TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Přípravy na vodík H 2 získaly další pevné základy. Zapojeno je i Česko

Celoevropský seznam energetických projektů zaměřených na distribuci vodíku H 2 , které se zaměřují na hraniční energetickou infrastrukturu, obsahuje Projekty společného zájmu (PCI) v rámci EU území a Projekty vzájemného zájmu (PMI) spojující EU s dalšími zeměmi a regiony. Česko je zapojeno.

NET4GAS si zajišťuje místo v seznamu EU projektů vodíkového hospodářství

Celoevropský seznam

V aktuálním seznamu energetických Projektů společného zájmu (PCI), tedy projektů v rámci EU území a Projektů vzájemného zájmu (PMI) spojujících EU s dalšími zeměmi a regiony se NET4GAS podílí na dvou projektech. A to na Centrálním evropském vodíkovém koridoru (CEHC) a dále na projektu propojení Česka a Německa v projektu Czech German Hydrogen Interconnector (CGHI).

Letošní seznam projektů PCI a PMI je prvním seznamem předloženým v rámci revidované transevropské energetiky Nařízení o infrastruktuře (TEN-E). Ta reaguje na změny dopadající na energetický systém, které vyplývají z kontextu nové politiky, zejména z nutnosti posilování energetiky EU včetně její odolnosti vzhledem k nejistotám v mezinárodních vztazích a klimatických cílů do roku 2030.

Konečné schválení nového seznamu se očekává v prvním čtvrtletí letošního roku. Po schválení individuální výzvy předložení nástroje CEF (Connecting Europe Facility) budou zahájeny granty s cílem urychlit provádění projektů a přispět k dosažení Evropských energetických a klimatických cílů.

CEHC koridor

Iniciativa Středoevropský vodíkový koridor (CEHC) byla zahájena v roce 2021 čtyřmi společnostmi působícími v oblasti plynárenské infrastruktury, a to OGE, NET4GAS, eustream a Gas TSO of Ukraine. Tato iniciativa je vedena vizí rozvoje vodíkové „dálnice“ přes střední Evropu a zabývá se proveditelností a následnou realizací koridoru pro potrubí ve střední Evropě pro přepravu vodíku z hlavních oblastí dodávek vodíku na Ukrajině přes Slovensko a Českou republiku do oblastí největší poptávky po vodíku v Německu. Pro nás je podstatné, že vodíkový koridor rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a spotřebiteli vodíku v ČR a SR, kterým tak umožní se podílet i na mezinárodní spolupráci a rovněž ji využívat ve svůj prospěch.



Obr. Trasa koridoru CEHC Obr. Trasa koridoru CEHC

Iniciativa CEHC věří, že koridor pro přepravu vodíku z Ukrajiny do Německa lze vytvořit na základě přepracované stávající plynové infrastruktury v kombinaci s cílenými investicemi do nových vyhrazených vodíkových potrubí a kompresorových stanic. To umožňuje vyhrazenou přepravu vodíku na dlouhé vzdálenosti za dostupné náklady.

Ukrajina je velmi slibná budoucí hlavní dodavatelská oblast vodíku, která nabízí vynikající podmínky pro rozsáhlou výrobu zeleného vodíku. Ukrajina je také dobře spojena s Evropou díky svému velkému systému plynovodů, který lze přeměnit na přepravu vodíku do střední Evropy.



Obr. Základní parametry koridoru CEHC Obr. Základní parametry koridoru CEHC

Slovensko a Česko provozují velký koridor zemního plynu spojující Ukrajinu s evropskými poptávkovými oblastmi. Slovenské a české plynovodní systémy lze předělat na přepravu vodíku.



Obr. Harmonogram koridoru CEHC Obr. Harmonogram koridoru CEHC

Očekává se, že Německo bude jednou z největších oblastí poptávky po vodíku v Evropě. Dovoz značného množství vodíku je nezbytný pro uspokojení předpokládané poptávky po energiích v tomto regionu v souvislosti s razantním útlumem fosilních zdrojů včetně jaderných zdrojů.

CGHI koridor

Druhým projektem, na kterém se NET4GAS podílí, je propojení Česka a Německa v projektu Czech German Hydrogen Interconnector (CGHI).



Obr. Trasa koridoru CGHI Obr. Trasa koridoru CGHI

Projekt UGS

K rozvoji vodíkového hospodářství přispěje i případná realizace projektu UGS. Slovensko, Ukrajina a Moldavsko se připojily k iniciativě na vytvoření koridoru pro přepravu zemního plynu mezi Řeckem a státy ležícími severně od Řecka.



Obr. Trasy Obr. Trasy

Řecko se již v roce 2016 dohodlo s Maďarskem, Bulharskem a Rumunskem na rozvoji infrastruktury potřebné k realizaci takzvaného vertikálního plynového koridoru, který by umožňoval obousměrné dodávky plynu mezi těmito zeměmi. Generální sekretariát Rady v rámci ministerských závěrů skupiny na vysoké úrovni pro střed a jih nyní uvedl, že uvítali rozšíření bývalého akčního plánu pro zemní plyn tak, aby zahrnoval i obnovitelné zdroje a nízko uhlíkové plyny, zejména vodík, a připomenul význam harmonizace projektu s evropskými cíli politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a 2050.

