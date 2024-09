TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Plynová a tlaková zařízení a spalinové cesty v praxi podle platné legislativy

Plynová a tlaková zařízení a spalinové cesty v praxi podle platné legislativy

Povinnosti spojené s návrhem, realizací i provozem plynových zařízení nelze vyčíst jen z jednoho zákonu, jedné vyhlášky. Přehled toho základního shrnula konference pořádaná CTI ČR. V článku je výběr některých zajímavostí.

Úvod

„Plynová, tlaková zařízení a spalinové cesty v praxi podle platné legislativy, platná legislativa zaměřená do praxe,“ tak zněl plný název konference, kterou uspořádal dne 3. září Cech topenářů a instalatérů ČR v hotelu Atlantis poblíž brněnské přehrady. Konferenci zahájil a ukončil prezident cechu Bohuslav Hamrozi. Moderování konference provedla viceprezidentka cechu Dagmar Kopačková, ředitelka portálů TZB-info a estav.tv.



Obr. 1 Úvodní a závěrečné slovo patřilo Bohuslavovi Hamrozimu. Moderování zajistila Dagmar Kopačková.

Proč bylo zvoleno téma Plynová, tlaková zařízení a spalinové cesty? Pokud se vrátíme do roku 2022, tak tehdy se pod vlivem války na Ukrajině a hrozbě totálního nedostatku plynu mohlo na první pohled zdát, že o plyn jako zdroj energie bude zásadně menší zájem. Došlo k nebývalému růstu zájmu o tepelná čerpadla. Po uklidnění situace na trhu energií je zřejmé, že zájem o tepelná čerpadla na méně razantní úrovni přetrvává. Nicméně se ukazuje, že plyn jako zdroj tepla, má stále řadu předností a generuje velký objem prací pro projekční a instalační firmy. A pokud tyto firmy mají navrhovat, realizovat a provozovat plynové kotelny, strojovny, domovní přípojky, plynovody atp., musí udržovat své znalosti a oprávnění na úrovni, kterou vyžaduje měnící se legislativa. Plynová a tlaková zařízení patří mezi vyhrazená zařízení s možností způsobit velké škody a ohrozit zdraví. Spalinové cesty sice vyhrazeným zařízením nejsou, nicméně chyby při jejich návrhu, instalaci a provozu ke škodám a ohrožení zdraví vedou rovněž. V dnešní době se stále více ukazuje, jak nutné je nejen znát vše, co vyžaduje zvolený obor, oblast působení, ale i návazné souvislosti. To dokázal plný sál zájemců o konferenci CTI ČR.

Požadavky distribuční soustavy na ukončení plynovodní přípojky, plynová zařízení a platná legislativa, tlaková zařízení a platná legislativa, spalinové cesty, postoj Hasičského záchranného sboru k některým novinkám stavebního zákona, konkrétní příklady vhodných řešení, ale i nevhodných ukončených havárií atp. Z těchto témat si každý účastník pro svoji praxi mohl vybrat to hlavní a přitom byl upozorněn na řadu aktuálně platných změn.



Obr. 2 Zájem o konferenci a zaplnění sálu byly i pro pořadatele příjemným překvapením

Plynovodní přípojky

František Humhal, GasNet, například upozornil na aktuálně jiné složení zemního plynu, než na které byli zkušení plynaři dlouhodobě zvyklí. Snížený je obsah metanu, ale zvýšen je obsah složitějších uhlovodíkových plynů, a to zvyšuje spalné teplo plynu. V souvislosti se zprovozňováním plynovodních přípojek, oprav atp. je nutné změnu složení zohlednit při využití přístrojů sledujících jen obsah metanu. Bližší údaje o plynu lze nalézt na webu GasNet, viz například článek na TZB-info: Spalné teplo zemního plynu je nyní větší, kde jsou i odkazy na ostatní provozovatele plynovodních sítí v ČR.

Na trhu je řada armatur i tvarovek k realizaci přípojek, pro připojení plynoměrů i řešení HUP. Ne všechny jsou však z hlediska praxe, například snadnosti instalace, životnosti těsnění, tvaru atd. optimální, byť splňují požadovaná bezpečnostní kritéria. Konzultace s provozovatelem sítě předem je vždy optimální.

Obecně je vždy výhodné a zpravidla i nutné záměr předem konzultovat. Například u GasNet ideálně přes webovou aplikaci Distribuce plynu online (DPO).

Požární dozor

Adam Janočko z krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje hovořil o legislativních souvislostech, které ovlivňují realizaci odběrných plynových zařízení z pohledu HZS. Bohužel ne vždy je vše dodrženo, což dokazují i havárie a nutnost zásahu. Přehlížení legislativních povinností včetně norem je neodpustitelné. Pro firmy je důležité sledovat měnící se legislativu, byť to vyžaduje mnoho času a úsilí. Na vyhodnocení dopadů nového stavebního zákona je zatím brzy. Lze předpokládat, že pořadatel konference, CTI ČR, se tomuto tématu bude aktivně věnovat při svých dalších akcích.

Ondřej Eliáš, rovněž z krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje, prezentoval jako varování konkrétní příklady havárií. A pokud například dojde k narušení plynovodu, OPZ, tak vždy se pro posouzení míry odpovědnosti “narušitele“ posuzuje i jeho spoluúčast na řešení.

Plynová zařízení

Významný vliv na praxi v oboru plynových zařízení má Technická inspekce ČR (TIČR). Anna Vágnerová, vedoucí inspektor z pražské pobočky, se zaměřila především na dopad dva roky účinného zákona 250/2021 Sb. a pak se věnovala zcela novému Nařízení vlády 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Toto nařízení je účinné od 1. července 2024 a novelizuje NV 190/2022 Sb., NV 191/2022 Sb., NV 192/2022 Sb. a NV 193/2022 Sb. Je maximálně důležité, aby si zástupci firem ověřili, zda plní aktuálně platné požadavky na vzdělání, praxi, mají platná osvědčení, včetně revizních techniků.

Aktuálně je vhodné upozornit na novou skupinu vyhrazených zařízení G4 – Stabilní plynové motory ve strojovnách a kotelnách, do které patří plynové kogenerační jednotky. S tím je spojena i nutnost proškolil obsluhu za účasti revizního technika s oprávněním na tuto skupinu. Může se týkat například doplňkových instalací kogeneračních jednotek do plynových kotelen.



Obr. 3 Dodržet časový plán přednášek na konferenci se nepodařilo. Vzhledem k vysoké pozornosti ze strany účastníku byla i moderátorka k přednášejícím shovívavější. Prodloužení o jednu hodinu nikomu nevadilo.

Tlaková zařízení

S provozem tlakových zařízení souvisí i nebezpečí vzniku úrazů. Povinnost vést deník pracovních úrazů není v praxi striktně dodržována, jak konstatoval Vlastimil Nejtek, vedoucí oblastního inspektorátu práce v Brně (SUIP Brno). Vyskytují se případy, kdy zaměstnavatel ví o riziku pracovního úrazu, popíše ho, ale nerealizuje opatření k jeho zabránění. Bohužel, dokladem těchto skutečností jsou i smrtí končící případy prošetřené SUIP Brno. Smrt člověka může být oceněna i na 20 mil. Kč a k tomu se připočtou i náklady na veškeré lékařské zásahy.

Pozor na skutečnost, že vyhrazené zařízení mohlo být dříve, i po skončení platnosti revize, z právního hlediska považováno za bezpečné, pouze s rizikem pokuty za chybějící revizi. Podle aktuálního právního výkladu zákona 250/2021 Sb. může být vyhrazené zařízení bez platné revize posouzeno jako nebezpečné!

Spalinové cesty

Absolutní neznalost, přehlížení norem, legislativních povinností atd. se v oblasti spalinových cest stále vyskytují. Jan Leksa, víceprezident Společenstva kominíků ČR to dokumentoval na mnoha konkrétních případech, které skončily požárem, velkými škodami. Bohužel nejen z minulosti, ale stále přibývají nové a nové. Spalinové cesty nepatří mezi vyhrazená zařízení a snad proto svádí amatéry, nevyučené a nepoučené řemeslníky k volbě řešení, která absolutně nerespektují ani základní pravidlo odstupu od hořlavých konstrukcí, k použití stavebních pěn místo odolných stavebních materiálů, k amatérskému řešení prostupů dřevěnými konstrukcemi místo řešení doporučených výrobci a dodavateli spalinových cest.

Jeden z historicky dochovaných předpisů pro činnost kominíka vyžadoval čištění a kontrolu komína, spalinové cesty, každý měsíc. Postupem času se tato frekvence u spalovacích zdrojů tepla na pevná paliva s výkonem do 50 kW a trvalým provozem zmenšila na čištění třikrát za rok, přičemž jedno z čistění má být spojeno s kontrolou kominíkem. Viz též článek Revize komínů, nebo jen kontrola? na TZB-info. Konkrétní poznatky ze šetření havárií provedených členy SK ČR ukazují, že zvláště u moderních, vysoce účinných spalovacích zdrojů s nízkou teplotou spalin na pevná paliva může být povinnost čištění jen třikrát za rok absolutně nedostatečná, vzhledem k možnosti zvýšeného zanášení spalinové cesty dehtem.

Prováděcí vyhláška uvádí, že mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců. Z toho vyplývá, že pokud kominík provede čištění a případně i kontrolu tzv. „od stolu“, jen vystaví doklad a v době do tří měsíců dojde k havárii spalinové cesty, těžko se zbaví odpovědnosti. Současně platí, že bez prokazatelného dokladu o provedení čištění a kontroly bude mít majitel velký problém se získáním pojistného plnění na úhradu škody. Majitel objektu by měl velmi zpozornět, pokud se v zápise z kontroly objeví upozornění kominíka na to, že část spalinové cesty nemohl zkontrolovat, protože k ní není přístup. Typicky jde o prostor mezi konstrukcí podlahy a zavěšeného stropu, velmi nízký půdní prostor aj.

Závěr

Proces celoživotního vzdělávání, respektive vzdělávání po celou dobu výkonu určité profese, je nezbytný a klade na profesionály stále vyšší nároky. Legislativa se neustále vyvíjí a jak se to obecně jeví, princip zjednodušení není na pořadu dne. Pravidelná účast na specificky úzce zaměřených školeních je základem. Bez účasti na šířeji zaměřených konferencích, seminářích však profesionálům mohu unikat důležité souvislosti.