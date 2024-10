TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / PODCAST: Povodní zatopený plynový kotel je výhodnější vyměnit za nový

PODCAST: Povodní zatopený plynový kotel je výhodnější vyměnit za nový

Dokonalá sanace plynového kotle po jeho zatopení povodňovou vodou bude dražší než kotel nový a bez komplexní záruky na celý kotel. Po sanaci může být kotel značně nespolehlivý. Většina servisních techniků proto sanace odmítá.

Provést sanaci plynového kotle, který byl zatopen při povodních, může jen technik s kvalifikací pro práce na vyhrazených elektrických a plynových zařízeních a na spalinových systémech, zdůrazňuje Ing. Václav Dědič, technický konzultant společnosti Brilon a.s. Pokud už majitel zatopeného kotle takového technika sežene, stále nemá vyhráno. Především si technik bude muset sehnat řadu náhradních dílů, jejichž souhrnná cena se může blížit ceně kotle nového. Na sanaci bude technik potřebovat i jeden den práce, kterou rovněž musí promítnou do ceny. Některé části kotle lze dokonale vyčistit, některé ne. A i ty vyčištěné mohou následně vykazovat poruchy. Například elektrické kontakty v konektorech. Na takových poruchách je nejhorší to, že se objeví a pak i samovolně zmizí. Servisní technik, který něco takového řešil, se takové práci ve vlastním zájmu vyhýbá.

Na nový kotel může být garance 5 i více let. Na kotel sanovaný garance není, jen garance na funkci vyměněného dílu. Pravděpodobnost, že i celkově dobře sanovaný kotel za vysokých nákladů nebude po roce chtít nikdo servisovat, je velká. Rychlá sanace v minimálním rozsahu, s minimálním náklady, bez dlouhodobé garance následného provozu, může být přechodným řešením. Z dlouhodobého hlediska je však třeba posoudit, zda nepůjde o zbytečně vynaložené náklady. A zejména tehdy, pokud má majitel zatopeného domu vhodnou pojistku nemovitosti, bude rychlá výměna kotle za nový jednoznačně tím výhodnějším řešením. Odborné vyjádření servisního technika o výšce nákladů na dokonalou sanaci bude pro pojišťovnu důležitým dokumentem.