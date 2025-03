TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / H2 HEATING 2025 – Vodík na cestě k budovám

H2 HEATING 2025 – Vodík na cestě k budovám

3. ročník vodíkové konference H2 HEATING se bude konat 5. 6. 2025 v Praze. Cílem je i ukázat na reálné projekty v ČR a v zahraničí, které jsou zaměřeny na možnosti využití vodíku v budovách.

Chceme navázat na předchozí ročníky a seznámit posluchače s vývojem reálných projektů v České republice a v zahraničí, které jsou zaměřeny na možnosti využití vodíku v budovách.

Promluví zástupci výzkumných organizací a výrobců technologií, kteří vysvětlí uplatnění svých zařízení v praxi a dáme slovo i zástupcům státní správy a oborových organizací.

Budeme topit vodíkem?

Jak postupují vodíkové projekty v ČR?

Může být vodík cestou k dosažení udržitelnosti a soběstatečnosti v energetice budov?

Jaký je pohled společnosti na vodík?

Je v ČR prostor pro obchodní příležitosti?





Pokud vás zajímá, po jaké cestě jdeme, jaké překážky zdoláváme a zda dojdeme k cíli, rádi vás přivítáme na třetím ročníku konference H2 HEATING.

Můžete se těšit na ucelené informace zaměřené na reálné zkušenosti, přátelskou a uvolněnou atmosféru i příležitosti pro navázání nových kontaktů.

Kdy: čtvrtek 5. 6. 2025

Kde: WELLNESS HOTEL STEP (Praha)

Společenský večer

Den před zahájením konference, ve středu 4. června, Vás zveme na společenský večer, který proběhne v místě konference (Wellness hotel STEP). Potkáte se zde s některými z přednášejících, organizátory akce, partnery i účastníky.

Po celou dobu akce je zajištěno občerstvení formou rautu, alkoholické i nealkoholické nápoje a uvolněná přátelská atmosféra. Přijďte probrat vaše témata a získat nové kontakty.

Přihláška a další informace ke konferenci H2 HEATING

Ideálním odběratelem pro vodík by mohla být plynárenská síť

Dne 29. srpna 2024 byla oficiálně představena aktualizovaná „Vodíková strategie České republiky“.

„Domníváme se, že jak rozdělení na etapy, tak cíle a obsah jednotlivých etap byly navrženy smysluplně a s profesionálním přístupem zohledňujícím současnou, ne zcela stabilní situaci. Rádi bychom touto cestou specifikovali cíle APOKS, a to zejména pro první etapu, tedy ‚Lokální ostrovy‘, někdy též ‚Vodíková údolí‘. Ve shodě s představenou strategií se domníváme, že jedním z hlavních cílů je informovanost. V oblasti energetiky budov to v současné době znamená aktivně spolupracovat na modernizaci sítě a odběrných plynových zařízení (spotřebiče). APOKS se ztotožňuje s pohledem, který zmínil Ing. Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu, a to že ideálním odběratelem by mohla být plynárenská síť.“ uvádí tisková zpráva APOKS, pořadatele konference.

Plynárenská soustava je schopna pružně reagovat na počáteční nestabilitu dodávek vodíku, jak v čase, tak v objemu. A to s menšími vstupními investicemi než sektor dopravy nebo průmyslu. Primárně je to dáno tím, že jak rozvody, tak spotřebiče jsou již nyní schopny pracovat s blendem vodíku se zemním plynem v rozsahu 0 až cca 20 obj.%. Na čistotu vodíku přitom nejsou kladeny vysoké požadavky a jeho hladina v síti může kolísat.