Realita – plyn jako zdroj energie nelze do roku 2050 zcela nahradit
Stručně z úvodního diskuzního panelu
Přehrát audio verzi
Realita – plyn jako zdroj energie nelze do roku 2050 zcela nahradit
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Hlavním tématem Podzimní plynárenské konference v Táboře je budoucnost plynu v energetické transformaci – roli biometanu, investiční jistoty, regulace a potřeba legislativního výhledu pro modernizaci sítí i zajištění tepla v zimě.
Claudia Viohl, E.ON Česká republika, s. r. o. zahájila 15. 10. 2025 Podzimní plynárenskou konferenci v Táboře, foto © TZB-info
15. října začala v táborském hotelu Palcát Podzimní plynárenská konference. Prestižní setkání lídrů plynárenství zahájila Claudia Viohl, generální ředitelka, E.ON Česká republika. Konference se účastní více než 200 zástupců plynárenského průmyslu z více než 60 organizací. Ať již jde o zemní plyn, bioplyn, biometan nebo vodík, plynárenství má zásadní význam pro zásobování energií a energetickou bezpečnost. Jednoduše řečeno, dokud nebude jiný zdroj energie ve srovnatelné ceně, ve srovnatelné jistotě dodávek energie, zemní plyn bude nutný. Co se mění, to je technologický způsob využití plynu a v tomto směru plynárenství prochází velkou změnou.
Základní potřebou lidí je teplo, v zimě. Přesun výroby elektřiny z léta do zimní spotřeby tepla je zatím nereálný, neboť 2,5krát více tepla v zimním dnu pochází z plynu než z elektřiny, a tak velké možnosti v elektřině ještě dlouho nebudou k dispozici.
Energetická transformace je a bude drahá. Bohužel se do toho promítne cena emisních povolenek v rámci EU ETS2. V současnosti vadí destrukční charakter vyplývající z nejistot vývoje ceny, velká volatilita a nedořešený systém přenosu volatility cen na zákazníky.
Bude se měnit mapa plynárenských sítí v souvislosti s náhradou některých uhelných elektráren paroplynovými zdroji, výstavbou nových zdrojů v brownfieldech, napojením bioplynových zdrojů aj.
Diskuse o aktuálních tématech a hledání řešení pro budoucí výzvy v oblasti energetiky a plynárenství, foto © TZB-info
V současnosti je poměrně dobře nastaven pětiletý výhled, ale investoři potřebují znát i vzdálenější horizont. Nikdo nebude investovat do plynárenských sítí bez přijatelného rizika návratnosti investice. Na tom závisí i případná a potřebná modernizace plynárenských sítí. Vzhledem k tomu, že užití plynu zásadně ovlivňuje legislativa, nikoliv jen trh, je legislativní výhled pro budoucnost nutný. S výhledem na cca 15 let a vynucené ukončení dodávek zemního plynu nelze podnikat.
Biometan může být zásadní součástí plynárenství. Rozvoji brání regulace, někde i regionální problémy. Výzvou by měla být možnost biometan, zdroj energie, uložit v létě do zásobníků pro využití v zimě mnohem levněji a reálněji než elektřinu.
K reálnosti přístupu k plynu stále silněji tlačí konkrétní čísla. Realita za plány EU zaostává.
Pokles spotřeby plynu generuje nejvíce rezidenční sektor. Je to dáno zvyšováním účinnosti, využitím tepelných čerpadel a nerealizací rozvodů plynu v nových lokalitách.
Nedávné zkušenosti ukazují, že v době krize se podařilo plynárenství reagovat rychle. K řešení vzdálenějších, zatím jen naplánovaných cílů, jsou aktivity menší.