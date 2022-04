Energetické štítky pro zdroje tepla

Rozsah působnosti

pouze teplovodní zdroje tepla do 70 kW

kombinovaný zdroj tepla s ohřívačem vody

soupravy zdroje tepla, regulátoru a solárního předehřevu

včetně kogenerace do 50 kW

zdroje tepla (kotle) na pevná paliva do 70 kW

ohřívače vody do 70 kW

zásobníky teplé vody do 500 litrů

soupravy ohřívačů vody a solárního předehřevu