Technická řešení pro ekologické vytápění jsou, technici vědí. Budou je politici poslouchat? Postřehy z konference Vytápění Třeboň 2023

Letošní 27. konference Vytápění Třeboň v roce 2023 byla intenzivnější než předešlé ročníky vzhledem k aktuálním otázkám kolem energií a zdrojů. Na této největší konferenci na téma vytápění v ČR jsme se zeptali na názory firem i garanta prof. Bašty.

„Konference je opravdu v tomhle směru letos vynikající, protože autoři přednášek se snaží předávat své poznatky jak teoretické, tak praktické bez ohledu na politické dohody, situace a tak dále. Je to čistá technika a musím říct, že jsem velice potěšen. Vystoupení jsou za prvé vynikající a za druhé nabízí inspirativní, nové, ale i klasické věci, které reagují na potřebné energetické úspory, ale při zachování požadavku plného tepelného komfortu. Můžeme shrnout, že technici ví kudy a čekáme, jestli budou vědět i politici,“ říká v úvodu prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference.

Otopná tělesa KORADO pro nízkoteplotní systémy

„Konferenci Vytápění v Třeboni sponzorujeme rádi. Líbí se nám zde prolínání akademické sféry s praxí. Pokud se týká našeho sortimentu vytápění a větrání, tak tady jsme zareagovali na současnou situaci, kdy dochází ke zdražování energií a změny legislativy s přísnými parametry na základě energetického hodnocení budov. Především reagujeme na trend nízkoteplotního vytápění v návaznosti na zdroje. Máme tělesa, která jsou vhodná pro tyto systémy. Zároveň připravujeme produkty, které doplní tuto první řadu. Rovněž rozšiřujeme nabídku větracích jednotek pro různé kategorie domů včetně větrání školních tříd,“ říká Ing. Vlastimil Mikeš, produktový manager, skupina Korado, která je generálním partnerem konference Vytápění v Třeboni 2023.

Systémy velkoplošného vytápění a chlazení REHAU, ideální řešení k tepelným čerpadlům

„Chceme tady odbornou veřejnost seznámit se dvěma zajímavými systémy, které již zaujali i koncové uživatele v dnešní složité energetické situaci. Se systémy stropního vytápění a chlazení již máme zkušenosti v ČR jak ve velkých obytných celcích, tak i na běžných rodinných domcích. Podlahové vytápění se značkou REHAU je klasika, nyní přicházíme s novinkou, která výrazně ušetří čas a peníze při montáži, je vhodná pro složitější geometrie prostorů, celé souvrství je výrazně lehčí, s redukovanou stavební výškou. Trendem je jeden systém pro vytápění i chlazení, ale lze stávající podlahovku doplnit například suchým systémem stropního nebo stěnového chlazení. Zajímavý je systém s redukovanou stavební výškou. Podlahové vytápění, které je určeno pro dodatečnou instalaci podlahového vytápění například v rekonstrukcích máme odladěné s firmou Maxis, která dělá zálivky,“ popisuje Ing. Luděk Pilát, oddělení topení a sanity, REHAU, které bylo hlavním partnerem konference.

„Výstavba jde v současné době zejména do oblasti rekonstrukcí, dodatečných instalací a věřím, že my zde najdeme zcela určitě svoje klienty. Oba ty systémy, o kterých jsem mluvil, jsou v podstatě ten návazný krok tepelné čerpadlo,“ doplňuje Luděk Pilát.

COMET System, malý detail v hodně zajímavých referencích

„Primárním naším zaměřením je měření. V zpracování dat měříme teplotu, vlhkost a hlavním takovým největším vlastně je potravinářství, zdravotnictví, ale dostáváme se díky tomu na zajímavé místa pro monitoring vnitřního prostředí,“ říká Čestmír Zeman, Support & Sales manager COMET System, a uvádí zajímavé příklady, kde COMET System zajišťoval monitoring.

„Naposledy jste možná zaznamenali vystavení klenotů, kde jsme jako partner měli měření a monitoring klimatických podmínek ve vitríně. Dalším zajímavým jsou potom mimo národní muzea různé hrady, zámky, například Hospital v Kuksu, kde máme vlastně monitoring historické lékárny a prostředí kolem ní. V podstatě náš asi úplně nejznámější projekt je v obnově vyhořelého Libušína, kde se monitoruje prostředí, teplota a vlhkost izolací v rámci konstrukcí,“ vyjmenovává Čestmír Zeman jen příklady, na které si můžete vzpomenou v rámci výletů blížícího se léta. Ačkoliv je jasné, že čidla COMET System budou nejčastěji dobře schována v rámci interiérů historických památek. I proto se často používají hlavně bezdrátové čidla, která navíc splňují požadavky minimalizace stavebních zásahů.

Hybridní tepelná čerpadla, kombinace TČ a plynového kondenzačního kotle, aktuální nabídka Brilon

Brilon byl parterem konference a u stánku byl tým technických poradců k plynovým kotlům, malým i velkým zdrojům k tepelným čerpadlům i zásobníkům na teplou vodu. tepelná čerpadla. Ptali jsme se co nejvíc rezonovalo vzhlede k tématům konference.

„Za nás asi nejvíce rezonuje hybridní kombinace tepelného čerpadla s kondenzační kotlem značky Elco, kdy jsme schopni zkombinovat přednosti tepelného čerpadla a kondenzační kotle v závislosti na spotřebě energie a její ceně, kdy regulace tepelného čerpadla je schopná si sama určit v závislosti na ceně plynu a elektřiny, kdy bude přepínat na jaký systém,“ říká Ing. Jan Fučík, vedoucí projekce Brilon, a doplňuje detaily:

„Tento systém je zároveň vhodný na to, pokud máte starší zateplený dům, kde potřebujete vyšší přívodní teplotu do stávající otopné soustavy, kdy tepelné čerpadlo pracuje po většinu času a kotel potom přebírá vlastně tuto zodpovědnost při nižších venkovních teplotách,“ popisuje čerstvou novinku letošního roku v sortimentu Brilon, která odpovídá i trendům z letošního mezinárodního veletrhu ISH ve Frankfurtu Jan Fučík.

Zemní tepelná čerpadla ait-Česko mají vysokou účinnost a nízká hlučnost pomůže i při stavebním řízení

ait-Česko je hlavním partnerem konference Vytápění v Třeboni a ve své přednášce se věnovali zemním tepelným čerpadlům, kde je společnost lídrem na českém trhu. Proto i tam míří naše otázky.

„Víme, že na trhu u investorů mají větší úspěch vzduchová tepelná čerpadla a tu větší část prodejů vždycky budou dělat i v budoucnu. Ale tepelná čerpadla země voda jsou smysluplný trend. Mají vyšší účinnost, nižší hlučnost. To jsou právě témata, která řešíme i tady na konferenci. Je spousta aplikací, kde zemní tepelné čerpadlo dosahuje třeba i o 40 až 50 % vyšší úsporu pro investora. Vždy se u zakázky jedná o to, kam to tepelné čerpadlo můžeme navrhnout, jestli je tam realizovatelné a jestli je to pro toho zákazníka vhodné. Protože můžeme se zemním tepelným čerpadlem nejenom topit, ale zároveň i chladit, vychází potom úspory a čísla, které můžou toho investora zajímat,“ říká Ing. Luboš Stojaspal, vedoucí obchodního týmu ait-Česko.

Ait-Česko nabízí dvě varianty, jak plošné kolektory, tak hlubinné vrty. Záleží na dispozicích pozemku. Když je na výběr, vždy vyjde levněji udělat plošný kolektor U zemních vrtů potřebujeme menší prostor, ale cena bude vyšší.

„Nicméně tím hlavním benefitem naší nabídky je snížení hlučnosti a zvýšení účinnosti. Hlučnost třeba u průmyslových objektů není až tak zásadní, u rodinných domů je to prakticky to nejdůležitější, protože dnes jsou ty domy velmi blízko u sebe a vzduchové čerpadlo třeba může být problém na stavebním úřadu,“ rekapituluje Luboš Stojaspal.

Belimo, stále větší význam na rozhraní vytápění a MaR, úspory na základě naměřených dat

V podstatě je vidět, že směřujeme k nějakému více zdrojovému vytápění a chlazení. Regulace a monitoring má stále větší význam. Jak tento trend vidí Belimo CZ, pro které to rozhodně není nová záležitost?

„Je pravda, že naše produkty jsou vlastně takové rozhraní mezi tou technologickou částí a částí měření a regulace. To znamená, my jdeme naproti účastníkům a tématům konference s tím, že máme informace o tom, kde a jak se dají rozvody tepla nebo chladu optimalizovat a učinit jejich provoz co možná nejvíce energeticky efektivní. A to samozřejmě ruku v ruce nese i to, že na straně MaR poskytujeme co možná nejvíce informací a data, s kterými se dá dále pracovat a vyhodnocovat. A vlastně lze optimalizovat provoz aplikací jako takových,“ říká Ing. Filip Hajšo, obchodní ředitel Belimo CZ.

„Jsem moc rád, že tady na konferenci byla i přímo jedna sekce, která se věnovala měření a regulaci. Do budoucna bych si dokázal představit větší rozšíření, protože ty obory se čím dál tím víc sbližují a je to takový multioborový předmět. Za nás jenom dobře a budeme rádi. Budoucnost je v prolínání a propojení oborů, ne jen voda, vytápění, chlazení, nebo jen měření a regulace,“ přeje si Filip Hajšo směrem k dalším akcím.

Regulus umí řídit i složité kombinace obnovitelných zdrojů energie, sledujeme trendy a chceme je i tvořit

Michala Broumy z Regulusu jsme se ptali jako zástupce společnosti, která se svým širokým porfoliem a obnovitelnými zdroji již řadu let může hodnotit současné trendy pohledem mnoha referencí. Jaká je tedy reakce na trendy, které na konferenci zazněly?

„Tak pro nás asi ta nejzajímavější sekce obnovitelných zdrojů teprve bude následovat, tedy uvidíme, co ještě se objeví za přednášky. Nicméně z toho, co jsme už slyšeli, tak asi určitě zajímavá byla diskuse k BIMu. Je to nějaký nový standard, který se prosazuje a my se na něj snažíme taky připravit. Aby naše produkty mohly být snadno a dobře integrovány. Ale je evidentní, že nepanuje vlastně žádný soulad, spíše je to boj. Další ze zajímavých věcí byla určitě přednáška pana Širokého ohledně automatických regulování soustav. Samozřejmě záležitosti kolem kotlů na tuhá paliva, chladiv pro TČ, národní legislativa i ta na úrovni EU. Očekáváme změny, vlastně všechno je to hrozně živý. Ale my v Regulusu máme rádi nové výzvy a snažíme se neustále zdokonalovat naše systémy, které řídí složité kombinace obnovitelných zdrojů energie. Jdeme k tomu čelem, snažíme se trendy držet a taky je trošku určovat,“ říká Michal Broum, R & D, Regulus

Palivové dřevo a Inspirace pro města a obce, 2 nové publikace TZB-info

"My za TZB-info jsme rádi, že jsme byli opět generálním mediálním partnerem a byli jsme u toho, tentokrát nově i s kamerou za naši novou digitální televizi estav.tv, která nabízí videa ze stavby, rozhovory ze studia, kulaté stoly, podcasty, ale i audiočlánky.

Na konferenci jsme přivezli novou publikaci, která se jmenuje Palivové dřevo, jejímž autorem je pan Ing. Zdeněk Lyčka, která je kromě tištěné podoby k dispozici i on-line. Druhou úplně čerstvou publikací je Inspirace pro správu měst a obcí, samozřejmě s důrazem na energetické úspory, na úspory osvětlení, na dotační tituly, ale samozřejmě i na právní otázky kolem výstavby, pronájmů apod.," říká Ing. Dagmar Kopačková, PhD., ředitelka TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv.

Další příležitost na konferenci Vytápění bude v Třeboni v roce 2025.

Konferenci Vytápění pořádá Odborná sekce 02 - Vytápění Společnosti pro techniku prostředí. Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy.

