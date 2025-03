Reference Brilon na Slovensku jdou po úsporách

Brilon má plynové kotle, tepelná čerpadla, větrání, čerpadlové skupiny a další sortiment. Jaké jsou výsledky 2024 a výhledy 2025 s ohledem na energetické trendy na Slovensku? Hovoří Ing. Jan Kouba, ředitel Brilon pro Slovensko.

Reference ukazují možnosti velmi zajímavých úspor

„Podařily se nám pěkné větší projekty, kde jsme zkombinovali vysoce výkonné kondenzační kotle s tepelnými čerpadly a s úsporou 46 %. Pěknou aplikaci máme například nově v Bratislavě, kde jsme dodávali 150 kW v tepelných čerpadlech i na ohřev vody, nebo v Prešově s 350kW tepelnými čerpadly a kotelnou. Mezi úspěšnými referencemi jsou i kotelny s kombinací kondenzačních kotlů a předehřevem vody tepelnými čerpadly, kde využíváme odpadní teplo z kotelny, a ještě tím vylepšíme bilanci úspor až na 60 %,“ říká v rozhovoru v rámci doprovodného programu veletrhu Aquatherm Nitra 2025 Ing. Jan Kouba, ředitel Brilon na Slovensku.

„Zakázky na rekonstrukce jsou nejen tam, kde staré technologie dožijí, ale i tam kde majitel budovy jde po úsporách. Zajímá ho, že může hodně ušetřit. Asi by to bylo možné rozdělit, že u rodinných domků se jedná více méně o náhradu, až když starý kotel doslouží, zatímco komerční sektor jde více po těch úsporách. A pokud jsou dost velké, mění se i ještě funkční stará technologie. V komerčních budovách majitel přemýšlí o přidružení tepelných čerpadel, doplnění a vyladění regulace, úspornějších oběhových čerpadlech, pohonech a úspornějších kotlech, kotlech větších výkonů s výbornou regulací místo problematické kaskády apod. Za rozumnou návratnost majitelé považují cca 5–6 let,“ říká Jan Kouba.

„Práce v ringu současného energetického mixu, státní energetické politiky a evropských trendů není úplně jednoduchá. Predikce jsou velmi složité. Ale s ohledem na závěr roku 2024 mohu říci, že se nám podařilo podržet svou pozici. O plynové kotle právě s ohledem na nabízené úspory je stále zájem, výhodou je to, že máme alternativy v nabídce tepelných čerpadel. Do našich prodejů zasahuje samozřejmě i situace na stavebním trhu obecně, stav developerských projektů a chuť a finance k rekonstrukcím rodinných domů. Poslední 3 měsíce ale byly velmi dobré, a tak klepu, aby to vydrželo,“ shrnuje Jan Kouba.

Řešení pro rodinné domy

„Pro zateplené nebo nové úsporné rodinné domy máme kotle i tepelná čerpadla nižších výkonů. Jsou menší a vznikne tak i místo na zásobník na stěnu, prostor pro pračku, sušičku. Závěsný zásobník je tak vítanou horkou novinkou. Novinky máme i v segmentu větrání. Podstropní rekuperační jednotka vyvětrá celý dům, šetří místo a je jednoduchá na montáž,“ vybírá ze sortimentu Jan Kouba.

Brilon slaví 30 let

„Hovořili jsme o výsledcích i o novinkách a v letošním roce oslavíme 30 let. Pro nás je ale hlavní stabilita firmy, jistota pro zákazníky. Brilon dříve fungoval na Slovensku prostřednictvím partnera, dnes již jako samostatné zastoupení, ale pro zákazníky je důležité, že funguje servis, podpora a návaznost nabídky,“ řekl Jan Kouba s tím, že podobu oslav výročí ještě neprozradil.

Kotel nebo tepelné čerpadlo?

Brilon je firma, která má jak tepelná čerpadla, tak plynové kotle, oboje v řadě variant. Je tedy na místě právě zde se zeptat na doporučení, co vybrat. Mnohdy je to pro zákazníka obtížné, plynový kotel mu fingoval spolehlivě řadu let, média i dotace tlačí do tepelných čerpadel. Mnohdy je to pro investora zásadní otázka.

„Základ je rozmyšlení o konceptu. Zda objekt má nízkoteplotní nebo vysokoteplotní vytápění. To je asi ten základní rozdíl. Když má nízkoteplotní, tj. zejména podlahovku a dobré zateplení, má možnost přemýšlet nad tepelným čerpadlem, které bude v tom systému dobré, bude mít dlouhou životnost, bude dobře fungovat s dobrou účinností. Zákazník si užije bezproblémový provoz.

V případě vytápění s vyšším teplotním spádem, u větších tepelných ztrát, tak tam investice do tepelného čerpadla je vyšší. Počáteční investice, návratnost, účinnost… celkově ten výsledek není mnohdy takový, jako zákazník očekává a přikláněl bych se spíše k rozdělení na nízkoteplotní a vysokoteplotní systém a také k hybridnímu systému. Tj. na jaře a na podzim tepelné čerpadlo a při nižších teplotách plynový kotel. Přepínání podle venkovních teplot a také inteligentní automatické přepínání podle ceny plynu a elektřiny. Čerpadlo se nepouští za extrémních podmínek, tj. i prodlužujeme jeho životnost a plynový kotel jede za nízkých teplot pár měsíců v roce podle lokality,“ vysvětluje Jan Kouba.