Přihlaste se na odborný kurz Servisní technik plynových kotlů CTI ČR

14.9.2025
Cech topenářů a instalatérů ČR
Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR. Účastník po úspěšném absolvování obdrží Certifikát CTI ČR, razítko CTI ČR – SERVISNÍ TECHNIK PLYNOVÝCH KOTLŮ.


Servisní technik plynových kotlů CTI ČR

Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. ve spolupráci se společností Thermona, spol. s r.o. – Česká republika.

Lektor: Ing. Marian Formánek, Ph.D.,
autorizovaná osoba Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód: 26-004-H),
autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Elektromechanik/elektromechanička pro TZ – Národní soustava kvalifikací

Harmonogram

Získání profesní kvalifikace 26-004-H Elektromechanik/elektromechanička

Orientace v základech elektrotechniky. Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Jištění elektrických zařízení a kladení vedení. Ochrana před bleskem a přepětím (LPS). Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci. Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot. Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení. Kontroly a opravy elektrických spotřebičů. První pomoc při úrazu elektrickou energií.

Zkouška z profesní kvalifikace 26-004-H, Elektromechanik/elektromechanička TZ, platnost neomezená

Elekrotechnická kvalifikace dle Nařízení vlády 194/2022 Sb. § 6 Elektrotechnik, platnost 3 roky

Vstupní požadavky:

Minimální úroveň – ukončené střední vzdělání s výučním listem technického směru.
Podmínkou je potvrzení od lékaře – schopen práce jako elektrikář a práce ve výškách.

Celková délka první části kurzu 6 dnů

23.10.2025 od 9:00 hodin
30.10.2025 od 9:00 hodin
06.11.2025 od 9:00 hodin
13.11.2025 od 9:00 hodin
20.11.2025 od 9:00 hodin
27.11.2025 od 9:00 hodin

Rozsah profesní kvalifikace dílčí.

Místo konání: Drnovice 445, Vyškov Drnovice 445 (Adresa) • Mapy.com

Dvoudenní praktická část se bude konat ve dnech 3.–4. 12.  2025 od 8:00 hodin

Místo konání: Thermona spol. s r.o., Stará Osada 258, 664 84 Zastávka

Kontakty –Thermona

Lektor: Dušan Žaloudek

  • Atmosférické plynové kotle.
  • Kondenzační plynové kotle řady PREMIUM, OPTIMUM, KLASSIC.
  • Zařízení a přípravky pro úpravu a filtraci topné vody.
  • Prostorová, ekvitermní a zónová regulace plynových kotlů.
  • Kaskádové kotelny, regulace a zabezpečení, postup uvedení do provozu kotlů a kotelen.
  • Řešení servisních postupů při záručních a pozáručních opravách, diskuse a dotazy s vedoucím OTS.
  • Praktické ukázky, nácvik servisních úkonů v průběhu školení.
  • Měřicí technika TESTO – předvedení

Celková délka praktické části 2 dny

Obsah je připraven tak, aby vytvořil ucelený obraz dané problematiky.

Organizační příprava Ing. Martin Korec

Registraci účastníků zajišťuje pořadatel CTI ČR.

Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno; tel.: +420 541 120 565; mobil: +420 730 190 840; e-mail: cti@cechtop.cz cti2@cechtop.cz

Nedílnou součástí kurzu jsou přílohy:
  1. Přihláška ke zkoušce – přezkoušení1) z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice dle Zákona č. 250/2021 Sb. a Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
  2. Přihláška ke zkoušce z profesní kvalifikace 26-004-H
  3. Závazná přihláška kurzu Servisní technik plynových kotlů CTI ČR

Poznámka: Tento programový list vychází z informací a upřesněných údajů k datu 9. září 2025.


Cech topenářů a instalatérů ČR
