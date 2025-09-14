Přihlaste se na odborný kurz Servisní technik plynových kotlů CTI ČR
Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR. Účastník po úspěšném absolvování obdrží Certifikát CTI ČR, razítko CTI ČR – SERVISNÍ TECHNIK PLYNOVÝCH KOTLŮ.
Servisní technik plynových kotlů CTI ČR
Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s. ve spolupráci se společností Thermona, spol. s r.o. – Česká republika.
Lektor: Ing. Marian Formánek, Ph.D.,
autorizovaná osoba Elektromechanik/elektromechanička pro TZ (kód: 26-004-H),
autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Harmonogram
Získání profesní kvalifikace 26-004-H Elektromechanik/elektromechanička
Orientace v základech elektrotechniky. Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Jištění elektrických zařízení a kladení vedení. Ochrana před bleskem a přepětím (LPS). Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci. Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot. Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení. Kontroly a opravy elektrických spotřebičů. První pomoc při úrazu elektrickou energií.
Zkouška z profesní kvalifikace 26-004-H, Elektromechanik/elektromechanička TZ, platnost neomezená
Elekrotechnická kvalifikace dle Nařízení vlády 194/2022 Sb. § 6 Elektrotechnik, platnost 3 roky
Vstupní požadavky:
Minimální úroveň – ukončené střední vzdělání s výučním listem technického směru.
Podmínkou je potvrzení od lékaře – schopen práce jako elektrikář a práce ve výškách.
Celková délka první části kurzu 6 dnů
23.10.2025 od 9:00 hodin
30.10.2025 od 9:00 hodin
06.11.2025 od 9:00 hodin
13.11.2025 od 9:00 hodin
20.11.2025 od 9:00 hodin
27.11.2025 od 9:00 hodin
Rozsah profesní kvalifikace dílčí.
Místo konání: Drnovice 445, Vyškov Drnovice 445
Dvoudenní praktická část se bude konat ve dnech 3.–4. 12. 2025 od 8:00 hodin
Místo konání: Thermona spol. s r.o., Stará Osada 258, 664 84 Zastávka
Lektor: Dušan Žaloudek
- Atmosférické plynové kotle.
- Kondenzační plynové kotle řady PREMIUM, OPTIMUM, KLASSIC.
- Zařízení a přípravky pro úpravu a filtraci topné vody.
- Prostorová, ekvitermní a zónová regulace plynových kotlů.
- Kaskádové kotelny, regulace a zabezpečení, postup uvedení do provozu kotlů a kotelen.
- Řešení servisních postupů při záručních a pozáručních opravách, diskuse a dotazy s vedoucím OTS.
- Praktické ukázky, nácvik servisních úkonů v průběhu školení.
- Měřicí technika TESTO – předvedení
Celková délka praktické části 2 dny
Obsah je připraven tak, aby vytvořil ucelený obraz dané problematiky.
Organizační příprava Ing. Martin Korec
Registraci účastníků zajišťuje pořadatel CTI ČR.
Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno; tel.: +420 541 120 565; mobil: +420 730 190 840; e-mail: cti@cechtop.cz cti2@cechtop.cz
Poznámka: Tento programový list vychází z informací a upřesněných údajů k datu 9. září 2025.
