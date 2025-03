TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Pozvánka na komínové systémy Almeva na veletrh ISH do Frankfurtu nad Mohanem

Pozvánka na komínové systémy Almeva na veletrh ISH do Frankfurtu nad Mohanem

Chystáme se na ISH 17.–21. 3. 2025, budeme v hale 11, máme stánek se švýcarskou Almevou a dánskou firmou Exodraft, výrobcem systémů na zpětné získávání tepla a spalinových ventilátorů, zve zájemce o spalinové systémy Pavel Mareček, předseda správní rady ALMEVA EAST EUROPE.

„Chystáme se na ISH 17.–21. 3. 2025, budeme v hale 11, máme stánek se švýcarskou Almevou a dánskou firmou Exodraft, výrobcem systémů na zpětné získávání tepla a spalinových ventilátorů. Všechny srdečně zveme a těšíme se na viděnou,“ říká Pavel Mareček, předseda správní rady ALMEVA EAST EUROPE a.s. s vtipem, že když stánek má na starost brněnská firma, tak samozřejmě s pozvánkou na moravské uzené a pivo.

V rozhovoru zazněla v době natáčení velmi živá kauza ohledně rámcové Směrnice 2009/125 o ekodesignu a návrhu novely. Nově navrhované parametry nebyly pouhou korekcí stávajících platných požadavků, ale zcela zásadní revoluční změnou ve všech požadovaných parametrech. Proti navrhovaným opatřením se ohradili výrobci kotlů a kamen, podle kterých by aplikace těchto opatření v předpokládaném termínu 1. 7. 2027 zcela jistě ohrozila celý český průmysl spojený s lokálním vytápěním biomasou. Ale především by to znamenalo, že cena nových spotřebičů by byla tak vysoká, že by to zásadním způsobem zhoršilo dostupnost nových spalovacích zdrojů na pevná paliva běžným občanům. Na stranu výrobců i občanů se za Česko postavila Hospodářská komora, Ministerstvo průmyslu a obchodu i Ministerstvo životního prostředí. Stejně tak jako u nás, se obrovská vlna nevole zvedla napříč celou Evropskou unií.

Pavel Mareček sice ve videu situaci komentuje s humorem sobě vlastním, nicméně Almeva má samozřejmě na veletrh ISH vážné byznys plány. „Bez komínu to nepůjde, jakkoliv o tom někteří sní. A k navrhované novele legislativy, určitě je to pro nás téma. Almeva odlučovače pevných částic má. Jsme nachystaní, ale další zařízení v cenové úrovni 50.000 Kč cítíme jako problém. Krbová kamna fungují bez elektrické energie, krbová vložka funguje také bez elektrické energie. I pro případ nějakého blackoutu je jakékoliv elektrické zařízení problematické. I naše legislativa pamatuje na požadavek, že každý dům by měl mít rezervní komín. S těmito otazníky jedeme i na letošní ISH. Je pro nás důležité i to, že budeme na německé půdě,“ říká Pavel Mareček.