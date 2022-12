TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / O komínech pro ty, kteří chtějí topit uhlím, dřevem nebo biomasou

O komínech pro ty, kteří chtějí topit uhlím, dřevem nebo biomasou

Spalinová cesta musí být bezpečná, pozor při znovuzprovoznění komínů. Kamna Almeva HEARTH jsou na skladě. K úsporám v provozech hodně pomůže systém zpětného získávání tepla HEAT RECOVERY. Koncentrický komín odvede bezpečně spaliny, ale i přivede vzduch pro spalování.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Ve studiu estav.tv jsme přivítali Ing. Pavla Ulricha, obchodního ředitele společnosti Almeva, která vyrábí a distribuuje plastové, hliníkové a nerezové spalinové systémy, ocelové systémy odkouření a zděné komínové systémy. Portfolio doplňují spalinové ventilátory a prodej licence výpočetního programu Kesa Aladin.

Podzim 2021 a 2022 je obdobím s návratem uhlí, nárůstem dřeva a biomasy. A to jak u nových staveb, tak jako zprovoznění komínů, které se nepoužívali vůbec nebo příležitostně. Co současná situace znamená pro komíny, kominické práce a vás jako výrobce? Jak má vypadat znovuzprovoznění komína?

Ing. Pavel Ulrich: Za poslední rok od krachu významných dodavatelů energií a po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se v podstatě každý začal zajímat o svůj vlastní energetický mix, pakliže tu možnost měl. V případě novostaveb je tak cítit enormní zájem o tepelná čerpadla a spotřebiče na pevná paliva. Lidi si konečně uvědomili, že každý dům by měl mít komín. Z celého portfolia komínových systémů je tak vidět mírný pokles u komínů sloužících pro odvod spalin od plynových spotřebičů a nárůst je naopak u komínových systémů určených pro spotřebič na pevná paliva. Tato změna je pochopitelně vidět i v případě dodávek komínů a kominických prací, kdy se více instalují komíny určené pro pevná paliva. S tím souvisí i to, že se znovuzprovozňují staré dlouhodobě nepoužívané spalinové cesty. Případným problémům se znovuzprovozněním spalinové cesty je potřeba předcházet. Dle zákona musí být na každou spalinovou cestu před uvedením spotřebiče do provozu provedena revize spalinové cesty. To znamená, že pokud na starý komín chci připojit spotřebič, komín musí být zrevidovaný. Z toho tedy vyplývá, že budu potřebovat odborníka, který potvrdí, že daný komín je pro daný spotřebič použitelný. Před znovuzprovozněním nepoužívaného komínu doporučuji si přizvat odborníka (kominíka) a svůj záměr mu sdělit. Ten pak případně doporučí, jaké kroky je nutné provést, aby spalinová cesta byla bezpečná a neohrožovala majetek a lidské životy.

Novinka – koncentrický komín pro kamna a spotřebiče na dřevo a 14 různých typů kamen Almeva HEARTH

S tím souvisí také otázka zájmu o zdroje na tuhá paliva. Vaší novinkou jsou i kamna. Jsou reakcí na aktuální vysokou poptávku? O co přesně jde a máte je?

Pavel Ulrich: Z dnešního pohledu by to mohlo vypadat jako reakce na aktuálně zvýšený zájem o kamna na našich trzích, ale je to trochu jinak. Zavedení komplexně nového zboží do naše portfolia je vždy na delší dobu. Příprava uvedení kamen s krásným názvem HEARTH do nabídky Almevy předcházela téměř roční příprava. Náš dodavatel nerezových komínů začal vyrábět koncentrický komín pro kamna a spotřebiče na dřevo, který nejen, že odvede bezpečně spaliny od spotřebiče, ale i přivede vzduch pro spalování. Tento typ komínu téměř žádný dodavatel komínu nemá k dispozici, tak jsme toho chtěli využít. Začali jsme tedy hledat dodavatele kamen, který by na takový typ komínu měl připravená kamna, to znamená kamna s koncentrickým připojením. Našli jsme a dokonce jsme našli takového, který má dostatečné skladové zásoby. Na začátku letošního roku jsme tedy na trh uvedli první 3 modely kamen s možností připojení na koncentrický komín Almeva TW25. A tyto kamna jsme začátkem letošního roku začali prodávat nejen v ČR, ale i ve Švýcarsku a v podstatě za půl roku jsme prodali na 200 ks kamen. Je pravdou, že jsme také těžili z všeobecného nedostatku kamen na českém trhu, kdy tradiční výrobci mají naplněné kapacity výroby a jejich termíny dodání se prodloužili i na více než půl roku. My máme přitom některé typy kamen skladem anebo s termínem dodání v řádu týdnů. Zájem o kamna nás velmi mile překvapil a od nového roku budeme mít v nabídce na 14 různých typů kamen Almeva HEARTH, kdy polovina z nich bude připravena pro koncentrický komín Almeva TW25 a druhá polovina bude s klasickým připojením na spaliny a sání vzduchu.





Tématem č. 1 jsou nyní úspory – co nabízí v tomto směru oblast komíny a Almeva? A myslím tím nejen na domácnosti, ale i na firmy, které jsou mnohdy také v náročné situaci s energiemi.

Pavel Ulrich: Almeva je dlouholetým partnerem dánské společnosti EXODRAFT, která je od roku 1957 výrobcem spalinových ventilátorů a několik posledních let se také soustředí na zpětné získávání tepla ze spalin. V případě úspory energií domácností zejména u pevných paliv uděláme nejlépe, když budeme mít správně dimenzovanou spalinovou cestu a správně topit, pak je možné dosáhnout úspor. Ventilátor EXODRAFT ovšem také umí uspořit energie a to díky tomu, že máme komínový tah plně pod kontrolou bez ohledu na počasí. Optimální komínový tah, optimální obsluha spotřebiče a vhodné palivo můžou znamenat úsporu energií v řádu několika desítek procent. V případě průmyslu je situace s kontrolou komínového tahu stejná. Ventilátorem můžu ušetřit. V případě, že máme v provozu kotel, pec, sušárnu, ohřívač nebo další zařízení, kde je teplota spalin vyšší než 100 °C můžu toto teplo ještě využít. K tomuto účelu slouží systém HEAT RECOVERY neboli zpětné získávání tepla. Teplé spaliny předají svoji energii tak, že se ve výměníku ohřeje voda a mám k dispozici teplou vodu, kterou mohu dále využít, nejideálnější je pokud ji využiji zpět ve výrobním procesu. V pekárně potřebuji teplou vodu do těsta, v lakovně nebo zinkovně potřebuji ohřát vodu v odmašťovacích lázních. Dalšími provozy, kde lze k různým účelům použít teplou vodu jsou pivovary, lihovary, mlékárny, slévárny apod. Oblast použití HEAT RECOVERY systému je tedy poměrně široká. Všeobecně je ztráta energie ze spalin z výrobních procesů až 20 % a díky HRS jsme schopni až 95 % obnovit. Tím nejen, že šetříme energii, kterou bychom nutně spotřebovali na výrobu teplé vody, ale i snižujeme emise CO 2 až o 16 %. Díky současným vysokým cenám energií je návratnost investice do pořízení HRS méně než 2 roky. Výrobní firmy, tak neváhají do tohoto systému investovat.

Když děti kreslí dům, obvykle je na něm komín, a tedy obvykle se z něj i kouří. Na obrázku naštěstí není vidět to, co je cítit. Umí lidí topit a jak se vy jako výrobce komínů díváte na kvalitu paliva a údržbu komína?

Pavel Ulrich: Je skvělé, když od malička malujeme komín na domě i moje děti mají tento návyk a bude dobře, když to dětem vydrží do doby než se rozhodnout postavit svůj vlastní dům. Díky komínu a kamnům mají možnost být připraveni na jakoukoli situaci, kdy si při výpadku dodávek energie budou moct vytvořit teplo v domácnosti. Zda lidi umí topit nebo používají kvalitní palivo anebo zda se dobře starají o svůj komín, je velmi individuální. Jsou tací, co to dělají dobře a jsou tací, co to podceňují. Stačí, aby jedna z věcí byla podceněna, a romantiku u kamen si můžeme otrávit a to i doslovně. Ne nadarmo je četnost čištění a kontroly komínů předepsána zákonem. Vřele doporučuji zhlédnout SMOKEMANovo desatero, které lze přehrát na vašem portále, kde je vtipnou formou vysvětleno, co by měl správný topič dodržovat. Co do čichu nás čeká náročná zima. S ohledem na růst cen energií a inflaci budou někteří topit ledasčím a bohužel nás to bude otravovat. Přál bych si, aby to bylo co nejméně. Všichni by měli myslet nejen na vlastní peněženku, ale také na vlastní bezpečnost, protože nesprávné topení nesprávným palivem může vést k vážným nebezpečím vzniku požárů.

Aktuální je nyní více zdrojů v rámci objektu a jejich využití podle aktuální potřeby a situace. Jak s komínem, pokud chceme kombinovat například plyn a krbová kamna?

Pavel Ulrich: Mít možnost výběru z více typů spotřebičů nebo typu paliva je velmi dobrá. Zajistím si tak možnost využít to co chci. Spotřebičem to začíná a komínem končí. Komíny máme různých typů materiálů a parametrů. Dle typu paliva a spotřebiče je nutné vybrat vhodný komín. V případě plynu a krbových kamen na dřevo není možné pro tyto dva typy spotřebičů využít jednu společnou u spalinovou cestu, ale v tomto konkrétním případě budeme potřebovat komíny vždy dva.

Kolik stojí nyní vyvložkovat komín pro tuhá paliva? A lze ještě nyní, nebo je to již utopie a plán na jaro a léto?

Pavel Ulrich: Ceny se pohybují různě od použitého materiálu a složitosti spalinové cesty, množství sekání otvorů, regionu apod. Všeobecně bychom mohli hovořit o částce 4 000–4 500 Kč za metr výšky komína včetně práce a sekání otvorů. Pokud by komín bylo potřeba ještě frézovat, byla by částka za metr délky komína ještě o cca 2 000 vyšší. V současné chvíli vrcholí kominíkům sezóna a ohledem na dobu, ve které žijeme, mají kominíci práci na nakolik týdnů nebo i měsíců dopředu. Pokud bych chtěl komín ještě letos, utopií bych to nenazýval, ale budu muset delší dobu hledat kominíka, který má volný termín nebo kterému se zrovna nějaký uvolnil. Pakliže na komín nechvátám, tak odložením instalace na jaro určitě nic nezkazím, ba naopak budu si moct vybrat kominíka, který mi by doporučen nebo kterého chci.

Poznámka: článek není přepisem rozhovoru, poslechněte si video.