Akumulační kamna – jistota levného tepla po celou zimu

Přemýšlíte, jak v zimě ušetřit na vytápění? Od krbových kamen nebo krbu vás odrazuje nutnost neustálého přikládání a výkyvy teplot? Jde to i jinak!

Nejsou kamna jako kamna

Pokud jste se někdy setkali s krbovými kamny, tak jste si jistě užili příjemné teplo, dokud jste přikládali. Občas jste možná museli vyvětrat, když se místnost až moc přetopila. A chvíli po vyhasnutí ohně už jste zase natahovali ponožky. Nic takového s akumulačními kamny nezažijete.

Jedno polínko a máte na celý den vystaráno

Na rozdíl od ocelových a litinových kamen, která vydávají téměř všechno teplo okamžitě do místnosti, akumulační kamna většinu tepla akumulují. Naakumulované teplo pak vydávají do svého okolí postupně. V praxi to vypadá tak, že ráno zatopíte, a když se vrátíte z práce, kamna stále ještě hřejí. Zatopíte si ještě jednou a máte teplo až do rána.





Akumulační kamna NORSK KLEBER jsou vyrobena z mastku – přírodního materiálu, který má neuvěřitelné akumulační vlastnosti. Při topení v akumulačních kamnech tak nedochází k přetápění místnosti, k udržení tepelného komfortu vám stačí minimum dřeva a navíc se vám nestane, že byste po celém dni v práci přišli do vymrzlého domova.

Skvělé řešení pro nízkoenergetické a zateplené domy

Pokud máte nízkoenergetickou novostavbu nebo máte kvalitně zateplený dům, klasická krbová kamna pro vás nejsou vhodným řešením. Mají totiž poměrně nevyrovnaný tepelný výkon, takže vám místnost rychle přetopí a pak zase rychle vychladnou. Zároveň v nich musíte průběžně přikládat. Pokud ale do nízkoenergetické stavby pořídíte mastková akumulační kamna, můžete je snadno využít jako hlavní zdroj tepla.

Mastek je žáruvzdorný přírodní kámen s vysokým obsahem magnezitu, který vykazuje až o 70 % lepší akumulaci tepelné energie než šamot.

Tip: Akumulační kamna na dřevo se příliš nehodí jako zdroj tepla v chatách a chalupách, které obýváte jen občas. Náběh teploty je delší a to, že kamna budou hřát ještě v době, když už budete z chalupy doma, příliš neoceníte.

Výhody akumulačních kamen

Vytápí místnost sálavým teplem.

Vydávají teplo postupně, a tak místnost nepřetápí.

Vyžadují minimální obsluhu.

Po jednom přiložení hřejí až 10 hodin. (Dojdete do práce a zpět a kamna stále hřejí!)

Jejich instalace je rychlá a snadná. (Za hodinu máte postaveno!)

Poloviční spotřeba dřeva oproti klasickým ocelovým nebo litinovým kamnům.

Nevýhody akumulačních kamen

Možná se vám bude zdát jejich cena vyšší, ale ve skutečnosti je jejich cena srovnatelná s instalací krbové vložky.

Delší doba náběhu tepla v místnosti.

Vytápí jen jednu místnost – stejně jako u ostatních krbových kamen nemáte možnost teplo z akumulačních kamen rozvádět do celého domu.

Kam pro akumulační kamna?

Mastková akumulační kamna NORSK KLEBER pořídíte na www.FLAMEN.cz, kde vám rádi poradí s výběrem vhodného modelu a také zajistí představební poradenství, dopravu i instalaci. Podívejte se na celou nabídku akumulačních kamen, nebo FLAMEN rovnou kontaktujte!