Jak uspořit palivo a zvýšit účinnost kotle? Řešením je zavodněné dno

Jak uspořit palivo, zvýšit kvalitu spalování a také účinnost kotle na tuhá paliva? Zaměřte se na novinku letošního podzimu od české firmy OPOP – inovované kotle z řady H4 EKO-D nebo H4 EKO-D S se zavodněným dnem.

Automatická regulace výkonu

Zplynovací kotle na dřevo H4 EKO-D a H4 EKO-D S mají vysokou účinnost – a to až 93,1 %. Vynikají také ekologickým provozem.

Zplynovací kotle fungují na principu vícestupňového spalování, které je podpořeno otáčkami ventilátoru. Ten reguluje výkon kotle a řídící jednotka ovládá proces spalování. Díky tomu mají zplynovací kotle vyšší efektivitu spalování. Moderní typ konstrukce dokáže přesně regulovat chod kotle.

Úspora paliva, vyšší účinnost a kvalitnější spalování

Kotle na tuhá paliva z řad H4 EKO-D a H4 EKO-D S prošly několika modernizacemi. Přidáním zavodněného dna se zvýšila účinnost kotlů, a to až o 3 %. Díky tomu majitelé ušetří náklady na palivo. Kromě toho došlo také ke zlepšení ekologických parametrů. Při vytápění se tak vypustí do ovzduší méně škodlivin. Kvalitní hoření paliva v násypné šachtě kotle bez klenbování zajišťuje žárobetonová spalovací plocha.

Skvělé konstrukční řešení

Přidáním zavodněného dna se změnilo také konstrukční řešení – došlo k posunutí kouřovodu, nátrubku na vstupní a výstupní vodu a vypouštěcího ventilu. Kromě toho se zvětšila také výška kotle na tuhá paliva, a to o 29 mm. Kotle H4 EKO-D a H4 EKO-D S mají v závislosti na výkonu vyšší hmotnost, a to od 16 do 22 kg. Rozměrově jsou vhodné i do menších kotelen. Šířka a hloubka kotlů zůstala beze změn.

Velkou výhodou je však rozměrná násypná šachta, díky které nemusí majitelé do kotle přikládat tak často. Vejde se do ní totiž velké množství dřeva na jedno přiložení. Jednoduché je také čištění kotle.

Kotel na tuhá paliva od OPOP proto majitelé ocení jak kvůli jeho jednoduché obsluze, tak zdokonalené konstrukci. Díky kvalitnímu spalování a vysoké účinnosti navíc ušetří na celkové spotřebě dřeva. Topná sezóna je tak vyjde levněji.

Kotle H4 EKO-D a H4 EKO-D S splňují podmínky ekodesignu a spadají do 5. emisní třídy. Na jejich pořízení tak mohou lidé využít dotační programy.