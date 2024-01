TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Výhody pevných paliv ve spojení s moderními technologiemi. To jsou důvody, proč si vybrat kotel od OPOP

Pevná paliva mají své stálé a nezastupitelné místo při vytápění domů, chat i chalup. Způsoby jejich spalování a využití se neustále vyvíjí a mění k lepšímu. Přečtěte si, jaké užitečné a praktické prvky nabízí moderní kotle na tuhá paliva značky OPOP.

Ve Valašském Meziříčí se vyrábí kotle na tuhá paliva už víc než 60 let. Původní sortiment zdrojů na uhlí rozšířily oblíbené kotle na dřevo a také automatické kotle na pelety.

Novinkou roku 2023 jsou navíc peletová kamna, která využijete tako ideální doplňkový zdroj vytápění, například když v domě topíte primárně plynem nebo elektřinou.

Dřevo má tradici i řadu výhod

Vytápění dřevem je dlouhodobě nejlevnější možností, jak si doma zajistit příjemné teplo. OPOP nabízí dva typy zplynovacích kotlů na dřevo, které se od sebe odlišují hlavně výkonem a velikostí násypné šachty.

Ale začněme tím, co oba kotle H4EKO-D a H4EKO-D MAX spojuje:

Chytrá řídicí jednotka ovládá chod kotle a taky řídí všechny prvky topného systému, například pro ohřev vody, akumulační nádobu nebo směšovací ventily.

a taky řídí všechny prvky topného systému, například pro ohřev vody, akumulační nádobu nebo směšovací ventily. Odtahový ventilátor svými otáčkami usnadňuje rozdělávání ohně a reguluje průběh vytápění podle vašich nároků na teplo místnosti. Výkon se tak upravuje dle aktuální a požadované teploty vody v systému.

svými otáčkami usnadňuje rozdělávání ohně a reguluje průběh vytápění podle vašich nároků na teplo místnosti. Výkon se tak upravuje dle aktuální a požadované teploty vody v systému. Kotel lze ovládat pomocí displeje a v dostupné aplikaci můžete sledovat parametry vytápění i na dálku.

můžete sledovat parametry vytápění i na dálku. Vysoká účinnost zaručuje efektivní využití energie paliva a jeho nízkou spotřebu.

a jeho nízkou spotřebu. Na displeji kotle se zobrazuje signalizace docházejícího paliva, takže vždy poznáte, že je vhodná doba přiložit.

Když na velikosti záleží

Kotle na dřevo H4EKO-D s označením MAX mají jednu z největších přikládacích šachet na trhu. Má objem až 201 litrů a můžete bez problémů vkládat polena s délkou 53 centimetrů. Díky tomu se výrazně prodlužuje doba, kdy není nutné přikládat. Tyto kotle se vyrábějí s výkony 25, 35, 42, 49 a 55 kW a jsou určené pro rodinné domy a středně velké objekty.



I do malých kotelen

Pokud hledáte zplynovací kotel na dřevo s nižším výkonem, můžete zvolit některý z H4EKO-D od 16 do 25 kW. Modely o výkonu 16 až 20 kW se vejdou i do dveří se šířkou 60 centimetrů, takže jde o řešení také do malých prostor. Můžete tak nahradit například starý uhelný kotel 1. nebo 2. emisní třídy, který od září 2024 už nebude možné provozovat.

Nové hydraulické sety pro kotle na dřevo

A jak přispět k zajištění správného fungování kotle a celého topného systému v domě? Pomůže instalace hydraulického setu, který má za úkol udržovat teplotu v kotli na hranici 65 °C a vyšší s pomocí termostatického ventilu.

„Použití hydraulického setu je zárukou správné funkčnosti kotle i celého topného systému. Jeho využití navíc zkracuje čas při instalaci kotle a napojení na topný systém,“ dodává Ing. Roman Boczek ze společnosti OPOP.



Moderní pelety pro vyšší komfort

Myslíte si, že vytápění v kotli na pevná paliva vyžaduje pravidelné manuální přikládání a udržování ohně? Nemusí to tak být. Pokud dáváte přednost komfortnímu automatickému chodu, podívejte se, jaké výhody mají kotle na pelety od OPOP.

Jakmile je v zásobníku kotle dost paliva, funguje vytápění samočinně. Pelety stejně jako dřevo jsou obnovitelné zdroje energie a na pořízení kotlů pro jejich spalování můžete získat dotaci.

Co nabízí automatické peletové kotle Biopel mini:

Vytápění ovládá a reguluje chytrá jednotka, která řídí také automatické dávkování a dopravu paliva ze zásobníku na rošt hořáku.

ze zásobníku na rošt hořáku. Automatické zapalování funguje díky patroně, která se nažhaví a podpálí palivo. Zcela jednoduše kotel zajistí také bezpečné vyhasínání.

funguje díky patroně, která se nažhaví a podpálí palivo. Zcela jednoduše kotel zajistí také bezpečné vyhasínání. Podle velikosti zásobníku a výkonu kotle probíhá vytápění až týden samočinně bez nutnosti ručního přikládání .

. Online ovládání po připojení kotle k Wi-fi vám dá možnost měnit nastavení a zapínat/vypínat topení odkudkoli .

. Vysoká účinnost kotle zaručuje nízkou spotřebu paliva a díky tomu úsporu peněz.

a díky tomu úsporu peněz. Na výběr z několika velikostí kotle i prostorového uspořádání – násypka na kotli, nebo násypka ze strany kotle.

Peletové kotle Biopel mini vyrábí OPOP ve výkonovém rozsahu 11 až 40 kW. Díky automatickému provozu jde o ideální řešení pro aktivní rodiny i domácnosti, pro jejichž členy by bylo manuální přikládání do kotle na dřevo náročné.