Kotel OPOP NATURO nově i ve výkonech 21 a 26 kW
Zplynovací kotle na dřevo OPOP NATURO jsou osvědčeným řešením pro efektivní, ekologické a nezávislé vytápění. Vyznačují se praktickou obsluhou i provozem bez elektřiny. Nyní český výrobce přichází s rozšířením nabídky o dva nové modely s vyšším výkonem.
Tři výkonové varianty, více možností
K dosavadnímu modelu OPOP NATURO 16 přibyly dvě nové varianty – NATURO 21 a NATURO 26. Nové kotle se liší nejen výkonem, ale také objemem přikládací komory. Čím vyšší výkon, tím větší přikládací komora – u NATURO 16 je to 66 litrů, u NATURO 21 72 litrů a u NATURO 26 83 litrů.
Přestože se do komory vejde větší množství dřeva, rozměry kotle zůstávají kompaktní. Díky tomu jsou vhodné i do menších technických místností bez nutnosti stavebních úprav.
VIDEO: Kotel na dřevo bez elektřiny OPOP Naturo rozšiřujeme o 21 a 26 kW
Přizpůsobení kotelny bez kompromisů
Stejně jako u výkonu 16 kW si i zde může uživatel zvolit, na kterou stranu se budou otevírat přikládací a popelníková dvířka.
Flexibilní je i roštovací páka – standardně se nachází vpravo, ale lze ji snadno namontovat na druhou stranu. Pomocí páky se ovládá posuvný rošt, který umožňuje pohodlné shrnutí popela do popelníku.
Dřevo se přikládá z čelní strany, a to jak podélně, tak příčně. Klapka primárního vzduchu umístěná na dvířkách slouží k ručnímu nebo automatickému ovládání spalovacího procesu. Při nastavování je důležité zohlednit tah komína, velikost systému i vlhkost dřeva.
Jednoduchá montáž i kompatibilita s U26
Kotle NATURO jsou vybaveny nátrubky se závity G2", které umožňují rychlé napojení na otopný systém pomocí převlečných matic a těsnicích kroužků. Díky shodným rozměrům s litinovým kotlem U26 je možné využít i původní příruby, které výrobce ke kotli přikládá. To vše urychluje výměnu a zjednodušuje montáž.
Napojení kouřovodu je řešeno standardním průměrem 159 mm. Kotel je rovněž vybaven chladicí smyčkou, která chrání proti přetopení. Na zadní straně jsou dva nátrubky – pro vstup a výstup vody. Pro správnou funkci je nutné osadit bezpečnostní ventil a připojit jeho čidlo.
Spolehlivost podpořená kvalitními materiály
Konstrukce kotle je tvořena silnostěnným plechem o tloušťce 5 mm, litinovými rošty a žárobetonovou tryskou. Přikládací komora je navíc chráněna stínicími plechy, které prodlužují životnost kotle tím, že omezují působení zplodin na svařenec.
Výrobce poskytuje na těsnost tělesa záruku 5 let.
Účinné spalování a úsporný provoz
Kotle OPOP NATURO jsou navrženy pro co nejefektivnější využití paliva. Spotřeba dřeva je až o 30 % nižší než u starších kotlů na tuhá paliva.
Předehřátý sekundární vzduch přiváděný ke spalovací trysce snižuje emise a zvyšuje účinnost kotel. Přídavná klapka na popelníkových dvířkách pak zajišťuje rovnoměrné hoření žhavé vrstvy.
Díky těmto technickým řešením spadají kotle do 5. emisní třídy a splňují požadavky ekodesignu.
Vyberte si poctivý český kotel na pevná paliva od OPOP. Prověřená konstrukce - jednoduché ovládání - úsporný provoz.