TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Čidla od Belimo jsou základem pro pohodlí

Nová pokojová čidla a pokojové ovládací jednotky jsou dokonalým doplňkem stávajícího sortimentu čidel Belimo. S rozšířením sortimentu o viditelné oblasti místnosti nabízí Belimo architektovi estetický a nadčasový design, rychlou instalaci pro instalačního technika, snadné uvedení do provozu pro systémového integrátora a pro koncového zákazníka příjemné klima v místnosti.

Estetický, nadčasový design

Rychlá instalace díky pružinovým svorkovnicím a kryt, který lze otevřít i zavřít bez použití nářadí

Snadná konfigurace a diagnostika aktivních zařízení pomocí NFC

Pokojová čidla a pokojové jednotky

Pokojové jednotky Belimo lze bez problémů integrovat do stávajících regulátorů od výrobců třetích stran. Aplikace Belimo Assistant App také umožňuje snadné uvedení aktivních pokojových čidel do provozu a jejich diagnostiku pomocí smartphonu. Near Field Communication (NFC) umožňuje asistovanou konfiguraci, i když není pokojové čidlo připojeno k napájení.

Aplikace

Aktivní a pasivní pokojové jednotky jsou určené pro například, následující aplikace:

Poptávkově řízené VAV

Výhřívané/chladicí stropy

Radiátorové nebo podlahové vytápění

Nabízejí se následující výhody:

Estetický, nadčasový design

Rychlá instalace bez použití nástrojů díky pružinovým svorkovnicím

Konfigurace přes NFC i bez napájení*

Jednoduchá diagnostická funkce přes NFC*

Krátká doba odezvy

0...5 V, 0...10 V, 2...10 V nebo MP-Bus výstupní signály v jednom zařízení*

Digitální vstup s přídavným napájením externího zařízení (např. detektor přítomnosti)*

Ochrana proti přepólování*

* pro aktivní zařízení



Příklad chladicího stropu s VAV a pasivní prostorovou řídicí jednotkou jako je čidlo teploty s nastavením žádané hodnoty. Příklad chladicího stropu s VAV a pasivní prostorovou řídicí jednotkou jako je čidlo teploty s nastavením žádané hodnoty.

Příklad VAVaplikace řízené na základě požadavku s prostorovým čidlem CO 2 . Regulátor je připojen přes tři výstupy 0...10 V nebo přes výstup MP-Bus.

Při použití rozhraní MP-Bus lze digitální vstup použít také k přenosu spínacího signálu přes sběrnici. K dispozici je také napájení 24 V. Příklad VAVaplikace řízené na základě požadavku s prostorovým čidlem CO. Regulátor je připojen přes tři výstupy 0...10 V nebo přes výstup MP-Bus.Při použití rozhraní MP-Bus lze digitální vstup použít také k přenosu spínacího signálu přes sběrnici. K dispozici je také napájení 24 V.



Pokojové jednotky na první pohled

Pokojová čidla

Typ Měřená hodnota Výstupní signál Měřicí rozsah Poznámka Pasivní 01RT-1B-0 Teplota Pt1000 0...50 °C 01RT-1C-0 Ni1000 01RT-1F-0 NTC1.8k 01RT-1L-0 NTC10k2 01RT-1M-0 NTC10k3

(Precon) 01RT-1Q-0 NTC20k Aktivní & NFC 22RT-19-1* Teplota DC 0...5 V,

DC 2...10 V,

DC 0...10 V

nebo MP-Bus 0...50 °C Měřicí rozsah volně

nastavitelný pomocí

aplikace 22RTH-19-1* Teplota

Vlhkost 0...50 °C

0...100 % r.v. 22RTM-19-1* Teplota

Vlhkost

CO 2 0...50 °C

0...100 % r.v.

0...2 000 ppm

* K dispozici od 1.11.2019

Pokojové jednotky

Typ Měřená hodnota Výstupní signál Výstupní žádaná hodnota Pasivní P-01RT-1B-0 Teplota Pt1000 1k Ohm P-01RT-1F-0 NTC1.8k 1k Ohm P-01RT-1L-0 NTC10k2 10k Ohm P-01RT-1M-0 NTC10k3 10k Ohm

* K dispozici od 1.11.2019



Nadčasový, tenký design

Pokojové jednotky mají rozměry 85 x 85 mm a hloubka se mění mezi 14 a 24 mm v závislosti na typu čidla.

Belimo jako světový lídr na trhu vyvíjí inovativní řešení pro řízení vytápěcích, ventilačních a klimatizačních systémů. Pohony, ventily a čidla představují naši hlavní činnost.

Vždy se zaměřujeme na přidanou hodnotu pro zákazníka, dodáváme více než jen produkty. Nabízíme kompletní sortiment pro regulaci a řízení systémů HVAC z jediného zdroje. Zároveň se spoléháme na prověřenou švýcarskou kvalitu s pětiletou zárukou. Naši zástupci z celého světa ve více než 80 zemích garantují krátké dodací termíny a komplexní podporu po celou dobu životnosti produktu. Belimo opravdu zahrnuje vše.

“Malá” Belimo zařízení mají velký dopad na komfort, energetickou efektivitu, bezpečnost, instalaci a údržbu. Zkrátka: Malá zařízení, velký dopad.

Belimo Assistant App umožňuje snadné uvedení aktivních pokojových čidel do provozu a jejich diagnostiku pomocí smartphonu.

