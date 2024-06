TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Rychlomontážní čerpadlové skupiny DN40/50 od značky Buderus

Rychlomontážní čerpadlové skupiny DN40/50 od značky Buderus

Doba se zrychluje a požadavky na realizační firmy ve smyslu kvality a rychlosti provedených prací se zvyšují. Proto rozšiřujeme stávající nabídku rychlomontážních skupin a rozdělovačů o dimenze DN40 a DN50.

Čerpadlové skupiny jsou určeny pro rychlé a kvalitní řešení jednotlivých otopných okruhů. Doposud značka Buderus nabízela čerpadlové skupiny v dimenzi DN15/20/25/32 s přenositelným výkonem až 60 kW. Často se nás zákazníci dotazovali na řešení pro větší objekty. Pružně reagujeme na požadavky trhu, a proto jsme do sortimentu zařadili čerpadlové skupiny s dimenzí DN40 a DN50 s přenositelným výkonem jedné čerpadlové skupiny až 202 kW.

O co přesně jde? Rychlomontážní skupina je sériově vyráběný produkt ve výrobním závodě. Je to pomyslně řečeno zaizolovaný box, ve kterém se nachází uzavírací 2“ kohouty na vstupech a výstupech, což umožňuje bezproblémovou revizi či opravu. Dále se zde nachází úsporná elektronicky řízená oběhová čerpadla různých výkonů, teploměry, zpětná klapka a vypouštění. U možnosti čerpadlové skupiny se směšováním je vybavením třícestný směšovací ventil s pohonem na 230 V, 3-bodový. Skupiny lze ovládat regulačním systémem Buderus Logamatic 5000 nebo Logamatic EMSplus. U provedení se systémem EMSplus je integrován řídící modul MM100. To opět usnadní práci a čas při zapojování elektro části k regulačním systémům.



Obrázek 1: Čerpadlová skupina HSM50/10 s integrovaným modulem MM100 a třícestným ventilem Obrázek 1: Čerpadlová skupina HSM50/10 s integrovaným modulem MM100 a třícestným ventilem

Obrázek 2: Kompletně izolovaná čerpadlová skupina HSM50/12 Obrázek 2: Kompletně izolovaná čerpadlová skupina HSM50/12



Čerpadlové skupiny je možné osadit na další sériově vyráběný produkt v podobě sdruženého rozdělovače a sběrače. Tento produkt má označení HKV2 nebo HKV3 (z německého Heizkreisverteiler) podle počtu otopných okruhů. Dimenze rozdělovače je jednotná DN125 a samozřejmou součástí tohoto produktu je kompletní zaizolování a stavěcí nožičky. Celkově lze sestavit dva rozdělovače HKV3 až pro 6 čerpadlových skupin s přenositelným výkonem 1212 kW při průtoku 69,6 m3/h při ΔT 15 K.



Obrázek 3: Zaizolovaný rozdělovač a sběrač HKV3 Obrázek 3: Zaizolovaný rozdělovač a sběrač HKV3

Zajímavým doplňujícím příslušenstvím je přechodka na připojovací rozteč čerpadlových skupin DN15/20/25/32. Pokud je na rozdělovači potřeba topného okruhu s menší dimenzí či průtokem, pak tato přechodka umožňuje redukci rozteče 180 mm na požadovaných 130 mm. Příklad použití je vidět na obrázku 3, druhý topný okruh zleva. Jedná se o topný okruh pro byt s malou potřebou tepla. Zbývajícími okruhy jsou ohřev teplé vody, vzduchotechnika a okruhy vytápění pro zbývající část objektu.

Jako ukázkový příklad použití rychlomontážních čerpadlových skupin je reference s dvojicí plynových stacionárních kondenzačních kotlů Buderus Logano plus KB372-150 v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Vzhledem k povaze objektu, byla jednou z podmínek výběrového řízení rychlost realizace, aby klienti nebyli bez tepla a teplé vody. Projektant vypracoval projektovou dokumentaci, zkontroloval potřebné dimenze a průtoky. Montážní firma pak objednala požadované čerpadlové skupiny a rozdělovače. Vše proběhlo podle plánu, řemeslníci si pochvalovali snadnost a rychlost montáže.

Rychlomontážní čerpadlové skupiny jsou oblíbená zařízení ze sortimentu značky Buderus. Když byste se o nich chtěli dozvědět více, podívejte se na www.buderus.cz nebo napište na technika@buderus.cz.



Obrázek 4: Referenční instalace rychlomontážních čerpadlových skupin Obrázek 4: Referenční instalace rychlomontážních čerpadlových skupin