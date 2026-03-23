Efektivní vytápění a chlazení ukryté v konstrukci – Pipelife SLAB16
Efektivní vytápění a chlazení ukryté v konstrukci – Pipelife SLAB16
Současné budovy kladou stále větší důraz na efektivní vytápění a chlazení, které zajistí stabilní a příjemné vnitřní klima během celého roku. Ideální řešení by mělo poskytovat dostatek tepla v zimě, příjemné ochlazení v létě a zároveň zůstat nenápadné, aby nerušilo architektonický koncept interiéru. Právě na tyto požadavky reaguje systém Pipelife SLAB16.
Jedná se o technologii aktivovaných stropů určenou pro plošné vytápění a chlazení, která je integrována přímo do betonové konstrukce budovy. Strop tak funguje jako velká akumulační plocha, která rovnoměrně předává teplo nebo chlad do prostoru. Výsledkem je vysoký tepelný komfort, energeticky úsporný provoz a interiér bez viditelných otopných nebo chladicích prvků.
Chytré vytápění a chlazení pomocí aktivovaných stropů
Systém SLAB16 využívá princip sálavého vytápění a chlazení zabudovaného do monolitické betonové stropní desky. Při betonování jsou do výztuže vloženy prefabrikované moduly s trubkami, které jsou umístěny těsně pod spodním povrchem desky a následně zalité betonem. Betonová masa pak funguje jako velká akumulační plocha, která rovnoměrně předává teplo nebo chlad do prostoru.
Z pohledu uživatele je systém zcela skrytý – interiér tak zůstává čistý a bez viditelných radiátorů, potrubí nebo podhledových jednotek.
Hlavní výhody systému SLAB16
- Maximální architektonická svoboda
Protože je systém integrován přímo v konstrukci stropu, v interiéru nejsou žádné viditelné technické prvky. Architekti tak získávají větší volnost při návrhu prostoru.
- Rovnoměrné a komfortní klima
Sálavý princip vytápění a chlazení vytváří vyrovnané teplotní pole v celé místnosti. Nedochází k průvanu ani výrazným teplotním rozdílům mezi jednotlivými částmi prostoru.
- Energetická účinnost
Systém pracuje v nízkoteplotním režimu, což je ideální například pro kombinaci s tepelnými čerpadly nebo dalšími moderními zdroji energie. Díky tomu lze dosáhnout vysoké energetické efektivity provozu.
- Využití tepelné akumulace betonu
Betonová stropní deska má schopnost akumulovat značné množství tepla i chladu a následně je postupně uvolňovat do interiéru. Tím přispívá ke stabilizaci vnitřního klimatu a snižuje nároky na dodávku energie.
- Rychlá a přesná instalace
Topné smyčky jsou předem připraveny ve formě prefabrikovaných modulů. Ty se na stavbě pouze umístí na bednění, propojí a následně zabetonují. Tento postup urychluje montáž a minimalizuje riziko chyb při instalaci.
- Jednodušší realizace na stavbě
Systém se instaluje přímo při betonáži konstrukce, což eliminuje potřebu složité montáže nad hlavou, použití lešení nebo dodatečných konstrukcí.
Široké možnosti využití systému SLAB16
Díky své konstrukční integraci je systém vhodný zejména pro objekty s monolitickými betonovými stropy. Typické aplikace zahrnují:
- rodinné domy
- bytové domy
- administrativní budovy
- nemocnice
- veřejné a komerční objekty
Podívejte se na referenční video
Systém SLAB16 byl v loňském roce nainstalován například v České Kamenici, kde probíhala výstavba nového Domu pro seniory. Na video z pokládky systému se můžete podívat v následujícím referenčním videu.
