Stropní vytápění a chlazení pro moderní základní školu v Praze
Moderní školní budovy už dávno nejsou jen místem výuky. Stávají se promyšleným prostorem, který má podporovat soustředění, zdravé prostředí i celkovou pohodu studentů a pedagogů. Vedle kvalitní architektury proto stále větší roli hrají technologie zajišťující optimální vnitřní klima, nízkou energetickou náročnost a tichý provoz. Právě tyto požadavky splňuje systém stropního vytápění a chlazení HCCP333, který byl zvolen také pro realizaci moderní základní školy v Praze.
Na rozdíl od tradičních systémů funguje technologie na principu sálání, kdy se teplo nebo chlad přenáší přímo mezi povrchy bez intenzivního proudění vzduchu. Výsledkem je rovnoměrná teplota v místnosti bez průvanu, víření prachu a hlučných ventilátorů. To je zásadní zejména ve školním prostředí, kde kvalita vzduchu a akustická pohoda výrazně ovlivňují soustředění i celkový komfort žáků a pedagogů.
Komfortní klima během celého roku
Vysokokapacitní stropní panely HCCP333 zajišťují efektivní vytápění v zimním období a příjemné chlazení během letních měsíců. Systém dokáže rovnoměrně rozložit teplotu v celém prostoru a vytváří tak stabilní prostředí bez nepříjemných teplotních výkyvů.
Velkou výhodou stropního řešení je také absence proudění vzduchu typického pro běžné klimatizační jednotky. Nedochází tak k víření prachu ani vzniku průvanu, což ocení nejen alergici, ale i samotní uživatelé učeben, kabinetů nebo společných prostor školy.
Nenápadné řešení s důrazem na architekturu
Panely HCCP333 jsou navrženy pro montáž do stropních podhledů, kde zůstávají prakticky neviditelné. Díky tomu nijak nenarušují architektonický návrh interiéru a umožňují maximální volnost při návrhu učeben i společných prostor.
Samotná instalace probíhá rychle a efektivně. Panely lze flexibilně řadit do série a jednoduše připojit pomocí lisovacích tvarovek Pipelife Radopress s konturou TH. Konstrukce využívá vícevrstvé kompozitní trubky PE-RT/AL/PE-RT uchycené na speciálních lištách s chytrým háčkovým mechanismem, který umožňuje rychlou montáž bez použití nářadí.
Úsporný provoz a zdravé prostředí
Systém HCCP333 pracuje s vysokou energetickou efektivitou a nízkou spotřebou energie. Díky nízkoteplotnímu provozu je vhodný také pro využití obnovitelných zdrojů energie a moderních tepelných čerpadel. Pro školní budovy to znamená nejen nižší provozní náklady, ale také dlouhodobě udržitelný a ekologický provoz.
