TZB-info / Vytápění / Provoz a údržba / Neúčinný provoz v důsledku nesprávného uvedení do provozu

Neúčinný provoz v důsledku nesprávného uvedení do provozu

Problémem při uvádění vytápěcích systémů do provozu je dosažení správného průtoku, nejlepšího výkonu a co možná nejlepšího komfortu. Ale to není snadné, protože současné vytápěcí systémy jsou vyráběny a provozovány rozdílně.