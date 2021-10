TZB-info / Vytápění / Provoz a údržba / 40 % evropských vytápěcích systémů je neúčinných

40 % evropských vytápěcích systémů je neúčinných

Věděli jste, že Evropa má v provozu přes 130 miliónů domácích cirkulačních čerpadel a asi 40 % z nich je neúčinných? Dobrou zprávou je, že můžete hrát hlavní roli při snižování světové spotřeby energie – bez velkého úsilí.

Stará čerpadla jsou neúčinná a nákladná na provoz





Čerpadla, která jsou starší více jak 10 let, jsou obvykle mnohem méně účinné než současné modely. Ve skutečnosti výměna starého cirkulačního čerpadla může ve vytápěcím systému ušetřit až 75 % spotřeby energie. Představte si, že pokud by všechna oběhová čerpadla byla vysoce účinná jako Grundfos UPS3, ALPHA1, ALPHA3 nebo UPM3 GO Balance, úspora elektrické energie by se rovnala spotřebě energie čtyřech miliónů evropských občanů. Na vás velice záleží při uskutečňování výměny starých čerpadel a také při zajišťování příznivého účinku na zákazníkův účet za energii a na životní prostředí.

Výměna neúčinných za vysoce účinné

Když jste zavoláni na opravu starého kotle, tepelného čerpadla nebo oběhového čerpadla, existuje 50% šance, že narazíte na cirkulační čerpadlo Grundfos. A i když to může vypadat, že výměna jednoho cirkulačního čerpadla neznamená mnoho, pokud přidáte kolik jste jich vy a vaši kolegové vyměnili za celý rok, výsledkem je významná úspora. A proto Grundfos usnadnil nalezení nejlepšího čerpadla pro jakýkoli otopný systém.





GO Replace

Stáhněte si aplikaci pro nalezení záměn čerpadla Grundfos GO Replace a vyměňte stará čerpadla rychleji a snadněji než kdykoli předtím. Vše, co musíte udělat, je naskenovat výrobní štítek čerpadla a aplikace vám doporučí ideální výměnu čerpadla.

Zjistěte víc





GO Remote

Stáhněte si aplikaci Grundfos GO Remote a uvidíte, že nahrazení starých čerpadel je rychlejší a jednodušší, než kdy bylo. Vše, co musíte udělat, je zadat výrobce nebo název oběhového čerpadla a aplikace navrhne ideální čerpadlo pro výměnu.

Zjistěte víc