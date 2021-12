TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / GRUNDFOS MIXIT – nové pojetí směšovacích uzlů v systémech HVAC

GRUNDFOS MIXIT – nové pojetí směšovacích uzlů v systémech HVAC

Směšovací uzly v systémech HVAC regulují teploty v jednotlivých zónách podle toho, kolik tepla je právě v dané části budovy potřeba. Volba optimálního systému směšování výrazně ovlivňuje provozní náklady, pohodlí a komplexní energetickou účinnost celého systému. Jednoduchost montáže a rychlost uvedení do provozu zásadně snižují investiční náklady.

Běžné směšovací uzly se skládají z mnoha různých komponent, což přináší řadu nevýhod při montáži, uvedení do provozu i provozu samotném. Společnost Grundfos nyní přichází se zcela výjimečným řešením. Grundfos MIXIT je kompaktní směšovací uzel vše v jednom a ve spojení s oběhovým čerpadlem MAGNA3 nabízí pokročile funkce, jednoduchou montáž a rychlé uvedení do provozu.

Běžné směšovací uzly

Směšovací uzly mají za úkol upravit teplotu topné nebo chladící vody podle požadavků v různých částech budovy. Tím, že regulují teplotu topného média, umožňují v rámci jednoho systému vytvořit mnoho zón s různými teplotami topné vody. To je nutné například v budovách, jejichž místnosti mají kvůli umístění či způsobu využívání různé požadavky na vytápění, nebo pokud místnost s podlahovým vytápěním vyžaduje nižší přívodní teplotu než místnost s otopnými tělesy.

V závislosti na hydraulickém zapojení systému vyžadují směšovací uzly řadu komponent, a to zejména:

Čerpadlo v sekundárním okruhu

Řídicí jednotku

Teplotní snímače

Regulační ventil

Servopohon

Regulátor diferenčního tlaku

Škrticí ventil

Zpětnou klapku

Jeden směšovací uzel se obvykle skládá až z deseti komponent, které je třeba nadimenzovat, zajistit jejich nákup, smontovat dohromady, nainstalovat na stavbě a následně zprovoznit.

To v praxi znamená mnoho nevýhod:

Složitá konstrukce a dimenzovaní směšovacího uzlu

Možný neefektivní provoz

Potřeba více prostoru ve strojovně

Dlouhá a složitá instalace

Komplikované uvedení do provozu

Omezené možnosti optimalizace provozu a spotřeby energie

Řešení směšovacího uzlu s Grundfos MIXIT

Na rozdíl od běžných směšovacích uzlů představuje Grundfos MIXIT řešení vše v jednom. Kompletní směšovací uzel je složen z jednotky MIXIT a čerpadla MAGNA3!

Grundfos MIXIT v sobě spojuje všechny komponenty do jednoho kompaktního řešení a přináší tak zcela inovativní pojetí směšovacího uzlu. Zároveň díky své kompaktnosti výrazně zjednodušuje instalaci a šetří až polovinu času potřebného na uvedení do provozu.

Řešení Grundfos MIXIT představuje nejrychlejší způsob, jak navrhnout a sestavit optimální směšovací uzel. Grundfos MIXIT v sobě zahrnuje regulátor teploty, dvoucestný či třícestný ventil, servopohon, vyvažovací ventil a sestavu snímačů. Zařízení tedy stačí jen zapojit do zásuvky a provozovat.

MIXIT představuje univerzální řešení a hodí se pro celou řadu způsobů vytápění. Navíc jej lze použít jak v beztlakých aplikacích s třícestným ventilem, tak v tlakových aplikacích s dvoucestným ventilem. Díky možnosti připojení venkovního teplotního snímače jednotka nabízí samostatný provoz podle ekvitermní křivky. Zabudovaná průmyslová sběrnice navíc umožňuje propojení s Grundfos BUILDING CONNECT nebo jinými systémy BUS komunikace.

Grundfos MIXIT zajistí spolehlivé směšování v topných i chladicích systémech. Jednotka MIXIT v základním provedení je vhodná pro systémy s třícestným směšováním a najde využití zejména ve středních a velkých budovách komerční i bytové výstavby. Zařízení MIXIT dokáže fungovat samostatně bez nutnosti napojení na systém MaR, což je výhodné při rekonstrukcích ve starších budovách nebo lze plně řídit pomocí systémů BMS, což je častým požadavkem při nové výstavbě. Směšovací uzel MIXIT sestává pouze ze dvou komponent, a to samotné jednotky MIXIT a oběhového čerpadla MAGNA3.

Protože jednotka MIXIT komunikuje s čerpadlem MAGNA3 bezdrátově, jsou pro fungování směšovacího uzlu potřeba pouze dva napájecí kabely. Kompaktní provedení pak umožňuje maximální využití prostoru ve strojovně a profesionální instalaci.

Díky unikátně navrženému směšovacímu ventilu a ve spojení se senzory pro měření teploty a průtoku zajišťuje jednotka MIXIT přesnou teplotní regulaci i při nízkých průtocích. Jednotky MIXIT se závitovým připojením mají integrovaný zpětný ventil. Pro přírubové verze jsou zpětné ventily k dispozici jako příslušenství.

Jednotka MIXIT se ovládá pomocí intuitivního ovládacího panelu nebo bezdrátově přes aplikaci Grundfos GO Remote, kterou si lze bezplatně instalovat do chytrého telefonu. Jednotku MIXIT lze konfigurovat pomocí tří I/O svorek a dvou reléových výstupů. Ve větších aplikacích je MIXIT snadno integrovatelný do systémů BMS díky vestavěnému fieldbus rozhraní (podpora BACNET, MODBUS).

Směšovací uzel MIXIT nabízí širokou škálu funkcí potřebných ke spolehlivému směšování ve většině komerčních i rezidenčních budov a to zejména:

Regulace teploty

Externí snížení požadované hodnoty pro systémy s otopnými tělesy

Ochrana proti přehřátí podlahy pro systémy podlahového vytápění

Předehřev fancoilu a protimrazová ochrana pro systémy vzduchotechnických jednotek

Regulace čerpadla v závislosti na konkrétní aplikaci (vytápění i chlazení)

Kompenzace venkovní teploty pomocí externího snímače

Ekologický plán a vypnutí za teplého počasí.

Jednotka MIXIT také nabízí přístup k bezplatnému cloudovému řešení Grundfos BuildingConnect, který poskytuje monitorování systému v reálném čase a uživateli oznamuje hlášení o alarmech a varováních. Základní provedení jednotky MIXIT lze kombinovat se softwarovými upgrady DYNAMIC a CONNECT, které rozšiřují funkce jednotky v návaznosti na technické požadavky konkrétních aplikací.

Výhody řešení Grundfos MIXIT

Jednoduchost

Díky tomu, že se systém MIXIT skládá jen z čerpadla a řídicí jednotky, je projektování, instalace a uvedení do provozu velmi snadné. Výběr a dimenzování Vám zabere až o 20 % méně času.

Oproti samostatně sestaveným směšovacím uzlům ušetříte až polovinu práce. Navíc je toto řešení vše v jednom testováno a pro všechny funkce směšovacího uzlu Vám stačí pouze jeden dodavatel.

Díky zabudovaným komponentám zabere řešení se směšovacím uzlem MIXIT až o polovinu méně místa. V místnosti Vám tak zbyde více prostoru pro jiné technologie.

Odpadá značné úsilí, které byste jinak museli věnovat montáži, elektroinstalaci a izolaci jednotlivých komponent. V porovnání s jednotlivými komponentami Vám montáž a uvedení do provozu zabere až o 50 % méně času.

Díky zabudované průmyslové sběrnici je propojení se systémy BMS o 30–40 % snazší. Navíc máte k dispozici více dat, díky čemuž je snazší sledovat výkon systému.

Jednotlivé komponenty jsou navzájem kompatibilní, prošly testy kvality a chytrý průvodce Vám pomůže s nastavením a uvedením do provozu. Ve spojení s chytrými funkcemi řídicí jednotky můžete dosáhnout energetických úspor ve výši až 10–30 %.

Řešení MIXIT umožňuje zaznamenávat a sledovat více než 100 datových bodů a reguluje jak primární, tak sekundární stranu směšovacího uzlu. Výsledkem je potom komplexní optimalizace systému.

V případě, že vás řešení MIXIT zaujalo a chcete se dozvědět více. Navštivte naše webové stránky věnované Grundfos MIXIT.