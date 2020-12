TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelná čerpadla v mateřské škole v Davli. Účinné i úsporné řešení

Havarijní stav kotle na tuhá paliva, který už měl dávno svá nejlepší léta za sebou, dosloužil a situace si žádala radikální řešení. Takové, které zajistí tepelný komfort, ohřev teplé vody a zároveň nebude třeba sáhnout k žádným zásadním stavebním úpravám. Řešení? Tepelná čerpadla aroTHERM split.

Mateřská školka v Davli poskytuje místo pro zhruba stovku dětí v pěti třídách rozmístěných ve staré budově z třicátých let minulého století a v nové budově postavené v roce 2012. A stalo se to, co nastat muselo. Otopný systém ve staré budově už byl v nevyhovujícím havarijním stavu a změna byla nevyhnutelná. Měnit se musela i stará litinová článková tělesa a na jejich místo přišla nová desková otopná tělesa.

Na rozdíl od nové budovy, kde byl použitý elektrokotel a podlahové vytápění. Obojí bylo ve vyhovujícím stavu a navíc se dal celý systém bez větších problémů napojit na nové tepelné čerpadlo, takže nebyl důvod stávající systém měnit.

A jak už to většinou v takových situacích bývá, času nebylo nazbyt. Navíc žádoucí nebyly ani zásadní stavební úpravy. Stručně řečeno, montážní firma Jaromíra Dleska, která montuje tepelná čerpadla Vaillant již řadu let, měla před sebou zajímavou výzvu.

A výsledek?

Kompletně vyřešený a modernizovaný otopný systém na vytápěné ploše přibližně 470 m2 v obou objektech mateřské školky v Davli.

Proč tepelné čerpadlo Vaillant?

Tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM v provedení vzduch – voda odebírají a využívají tepelnou energii, která je doslova všude kolem nás, a účinně ji předávají do otopné soustavy. Zajistí vysoce účinným způsobem tepelný komfort a efektivní vytápění, ohřev teplé vody, ale i chlazení během horkých letních dní. Navíc správně navržený systém může ušetřit přes dvě třetiny nákladů na vytápění.

Tepelná čerpadla aroTHERM split v MŠ v Davli

V mateřské školce tepelná čerpadla aroTHERM zajišťují hned trojnásobný komfort: vytápění v zimě, chlazení v létě a celoročně teplou vodu.

Konkrétně pro MŠ v Davli tvoří otopný systém tři jednotky tepelných čerpadel aroTHERM split VWL 125/5, které doplňuje trojice hydraulických modulů split VWL 127/5 IS a regulace multiMATIC 700. Plus rozšiřovací modul VR 71 pro multiMATIC 700 pro řízení dvou topných okruhů a kaskádové moduly. Využit je i původní elektrokotel z nové budovy a akumulační zásobník VPS na 200 litrů.

Tepelné čerpadlo aroTHERM split představuje technologii, které je neobyčejně funkční. Skládá se z venkovní a vnitřní jednotky, přičemž venkovní jednotka je kompaktní s velmi tichým provozem. Čerpadlo má plynulou modulaci výkonu a umožňuje funkce topení, přípravu teplé vody a aktivní chlazení.

Na přípravu teplé vody byl v MŠ instalován nepřímotopný zásobník pro ohřev teplé vody Vaillant VIH RW na 300 litrů.

Přednosti tepelných čerpadel Vaillant: umí vytápět, ohřívat teplou vodu, i v letním období naopak chladit

umožňují velice úsporný provoz

představují univerzální a multifunkční řešení

přinášejí uživatelské pohodlí a komfort

jejich provozem se chováte ohleduplně k životnímu prostředí

jsou vysoce účinné a vynikají snadným ovládáním