PODCAST: Vytápění a chlazení tepelným čerpadlem Bosch, které zajistí i čistý a vhodně vlhký vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch by mělo zajistit nejen požadovanou teplotu v místnosti, ale zdravý vzduch, tedy čistý a ideálně vlhký.

K problematice tepelných čerpadel vzduch-vzduch Ing. Robert Bicek ze společnosti Bosch Thermotechnika, specialista na tuto techniku uvádí, že jde o moderní úsporné zdroje tepla nebo chladu s možností získat na jejich instalaci dotaci z programu Nová zelená úsporám. Základní podmínkou je, aby tato zřízení s výkonem do 12 kW měla vysokou energetickou účinnost A++ a aby v domě nebyla funkční teplovodní soustava.

Dnes nerozhoduje, zda se o těchto zařízeních hovoří jako o tepelných čerpadlech vzduch-vzduch nebo jako o klimatizacích se schopností chladit i vytápět, protože funkční základ mají stejný. Důležitý je výsledný efekt. A ten by měla doplnit schopnost upravovat nejen teplotní, ale i hygienické parametry vnitřního prostředí, čistotu a vlhkost vzduchu.

Spokojenost provozovatele ovlivňuje míra, kterou ho provoz těchto zařízení obtěžuje. Je to hluk a případně průvan. Co se týká hluku, tak moderní zařízení Bosch jsou v tomto ohledu dostatečně tichá. Průvan při vytápění snižuje nízká tepelná ztráta domů a v dnešní době není obtěžující. V současnosti může být spíše problém v režimu chlazení. A pak nastupuje účinek optimalizovaného směrování proudu chladnějšího vzduchu mimo prostor, kde jsou osoby, a to jak horizontálně, tak vertikálně na základě snímání jejich polohy v místnosti.

Zájemce o řešení tepelné pohody tepelným čerpadlem vzduch-vzduch si si měl v prvé řadě prověřit, kam bude moci umístit venkovní jednotku a kam vnitřní. U vnitřních to může být nejen jednotka umístěná na stěně, ale například i kazetová podstropní jednotka uprostřed stropu. Dále je nutné ověřit potřebný výkon, a to zpravidla ten chladicí, protože pro vytápění je obvykle dostatečný. Pokud se vybere zařízení s nejvyššími technickými parametry, pak lze počítat s topným faktorem i vyšším než 5.