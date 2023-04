TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Bosch posílí investice do rozšiřování svých evropských poboček tepelných čerpadel

Bosch posílí investice do rozšiřování svých evropských poboček tepelných čerpadel

Investice ve výši více než 1 miliardy eur do konce dekády pomůže pokrýt rostoucí poptávku po tepelných čerpadlech Bosch. Výstavba nového výrobního závodu začne v Polsku v roce 2024.

Tepelná čerpadla jsou klíčovou technologií pro dosažení evropských klimatických cílů ve stavebnictví. Vzhledem k výrazně zvýšené poptávce Bosch od roku 2018 silně investuje do rozšiřování své evropské vývojové a výrobní sítě tepelných čerpadel. Aby udržel náběh tepelných čerpadel v požadované rychlosti, hodlá Bosch dále navýšit své investice. Do konce dekády chce investovat dalších více než 1 miliardy eur. Z této částky půjde do konce roku 2027 přibližně 255 milionů eur na výstavbu nového závodu na výrobu tepelných čerpadel v Dobromierzi v Dolním Slezsku, zhruba 70 kilometrů od Wrocławi. Stavební práce mají začít v roce 2024. Zahájení výroby je naplánováno na konec roku 2025 až začátek roku 2026. Do roku 2027 tak bude vytvořeno přibližně 500 nových pracovních míst.

Bosch také posílí své stávající evropské pobočky: například v nejstarší pobočce Bosch Group v německém Eibelshausenu bude v novém roce zahájena výroba vnitřních jednotek pro mimořádně tiché a ekologické tepelné čerpadlo, které využívá přírodní chladivo R290 (propan). Kromě Eibelshausenu Bosch vyvíjí a vyrábí tepelná čerpadla také v portugalském Aveiru, švédském Tranås a německém Wernau. V Izraeli je navíc Bosch součástí společného podniku pro reverzibilní tepelná čerpadla s Electra Industries.

Tepelná čerpadla jsou hlavním motorem růstu pro Bosch Home Comfort Group (dříve Bosch Thermotechnology). Celosvětově jeho prodej tepelných čerpadel vzrostl v roce 2022 o 54 procent. Pro evropský trh s tepelnými čerpadly jako celek se do roku 2025 předpokládá roční růst zhruba o 20 procent. „V Evropské unii očekáváme, že růst v tomto velmi dynamickém prostředí bude mimořádně vysoký, a dali jsme si za cíl růst výrazně rychleji než trh. Spolu s našimi stávajícími závody v Evropě nám nový závod v Polsku pomůže dosáhnout těchto růstových cílů,“ řekl Jan Brockmann, generální ředitel Bosch Home Comfort Group.